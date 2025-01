DJI lancerer DJI Flip - En lille foldbar drone

DJI er klar med deres DJI Flip som kommer med features, der gør den let at have med. DJI Flip er med solid kamerahardware klar til at levere skarpe billeder og gode videoer fra dine eventyr.

16 jan. 2025 kl. 16:34 Af Kenneth Johansen

Pressemeddelse:

DJI, verdens førende producent af droner og kamerateknologi, præsenterer DJI Flip, en kompakt og revolutionerende vlog-kamera-drone. Med en vægt på under 249 gram kombinerer DJI Flip brugervenlighed, sikkerhed og avancerede funktioner, der gør det nemt for alle – fra nybegyndere til professionelle – at skabe fantastiske optagelser.

“Med DJI Flip har vi kombineret brugervenligheden fra DJI Neo med den professionelle billedkvalitet fra DJI Mini. Flip gør det nemt for alle – uanset erfaring – at skabe imponerende optagelser og fortællinger,” siger Ferdinand Wolf, kreativ direktør hos DJI.

Perfekt til vloggere og eventyrere

DJI Flip er skabt til kreative sjæle, der elsker at være på farten. Med sin kompakte, foldbare konstruktion og lave vægt kan dronen nemt pakkes ned i en rygsæk eller skuldertaske – ideelt til rejser i Norden.

Forestil dig at fange nordlyset i Lapland, dokumentere en sejltur i de norske fjorde eller optage en cykeltur igennem Københavns gader. DJI Flip gør det muligt med sin fleksibilitet og høje billedkvalitet, og det foldbare design betyder, at du hurtigt kan pakke dronen sammen og uden besvær fortsætte dit eventyr et nyt sted.

Maksimal sikkerhed og intuitiv flyvning

Uanset om du er nybegynder eller erfaren dronepilot, giver DJI Flip dig en problemfri oplevelse. Foldbare propelbeskyttere af kulfiber sikrer, at dronen er både let og robust, hvilket giver tryghed under flyvning – selv i omskiftelige nordiske vejrforhold.

Dronens 3D-infrarøde sensorer sikrer automatisk bremsning og beskyttelse mod forhindringer, selv i mørke, så du kan fokusere på at få den perfekte optagelse.

Fang magien med avanceret kamerateknologi

DJI Flip leverer imponerende billedkvalitet med sin 1/1,3-tommer CMOS-sensor og Dual Native ISO Fusion. Dette giver knivskarpe 48MP fotos og 4K HDR-videoer, der fanger alt lige fra sneklædte fjelde til solnedgange ved havet – selv under dårlige lysforhold.

Med seks intelligente optagetilstande, herunder Dronie, Circle og Boomerang, kan du nemt skabe professionelle optagelser. AI-emnesporing holder dit motiv i fokus, mens op til 4x zoom giver dig mulighed for at fange selv de mindste detaljer.

Funktioner, der gør en forskel

DJI Flip er fyldt med innovative funktioner, der gør den til en uundværlig ledsager for både hobbyfotografer og professionelle:

Lang flyvetid: Op til 31 minutters flyvetid giver dig tid til at skabe fantastiske optagelser uden bekymring for batteriet.

Automatisk bremsning: 3D-infrarøde sensorer beskytter dronen og sikrer sikker flyvning, selv i mørke.

Effektiv videotransmission: DJI O4-teknologi leverer op til 13 km transmission i 1080p/60fps med minimal interferens.

Hurtig opladning og deling: Parallel Charging Hub reducerer opladningstiden, mens DJI Fly-appen muliggør dataoverførsel med op til 30 MB/s.

Fleksibel styring: Brug DJI RC-N3, DJI RC 2, DJI Fly-appen eller stemmestyring for en intuitiv oplevelse.





Pris og tilgængelighed

DJI Flip er nu tilgængelig i Norden via DJI’s officielle webshop og udvalgte forhandlere. Produktet fås i tre konfigurationer: