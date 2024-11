DJI lancerer DJI Mic Mini

DJI har længe været kendt for innovative løsninger til kreative, og med lanceringen af DJI Mic Mini gør DJI det nu endnu lettere for indholdsskabere at optage professionel lyd – uanset tid og sted.

26 nov. 2024 kl. 13:39 Af Kenneth Johansen

”DJI Mic Mini giver imponerende lydkvalitet i et utroligt kompakt design til kun 1.395 kr. Det gør det lettere for indholdsskabere at fange klar og dynamisk lyd, uanset hvor de optager. Mikrofonen er endnu et skridt i vores mission om at levere professionelle værktøjer til alle niveauer af kreative brugere,” siger Paul Pan, Senior Product Line Manager hos DJI.

Let, bærbar og brugervenlig

DJI Mic Mini vejer kun 10 gram, hvilket er mindre end halvdelen af DJI Mic 2, og kan let fastgøres til tøj med en klips eller magnet. Det elegante og diskrete design gør den nem at integrere i ethvert setup, samtidig med at den sikrer komfort ved brug.

To niveauer af støjreduktion sikrer, at du opnår klar lyd – selv i støjende omgivelser som messer eller udendørs optagelser. Vindskærme reducerer vindstøj markant og sikrer, at udendørs optagelser fremstår skarpe og professionelle. Et automatisk lydbegrænsningssystem beskytter mod forvrængning ved høje lydniveauer, og lydstyrken kan hurtigt justeres med en drejeknap på modtager-enheden.

Det medfølgende opladningsetui holder alle komponenter samlet – to transmittere, en modtager, adaptere og vindskærme – og gør det nemt at transportere og opbevare udstyret.

Detaljerig og stabil lydoptagelse

DJI Mic Mini er udstyret med omnidirektionelle mikrofoner, der fanger lyd fra alle retninger, og muliggør optagelser med to lydkilder samtidig – ideelt til interviews eller gruppesamtaler.

Med dual-channel optagelse kan man adskille lyd fra de to transmittere eller kombinere det i én fil, hvilket giver fleksibilitet i efterbehandlingen. DJI Mimo-appen tilbyder desuden en sikkerhedsfunktion, der optager et backupspor seks dB lavere end hovedsporet, hvilket sikrer brugbare optagelser selv under uforudsete lydudsving.

DJI Mic Mini har en trådløs rækkevidde på op til 400 meter og sikrer stabile optagelser selv i travle miljøer som på gader og til events. Batteriet giver op til 48 timers brug med det fuldt opladede etui, og blot fem minutters opladning giver en times driftstid.

Skræddersyet til DJI-produkter og smartphones

DJI Mic Mini fungerer problemfrit med DJI’s OsmoAudio™-ecosystem. Transmitteren kan forbindes direkte til DJI Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 eller Osmo Pocket 3 uden behov for en modtager.

Mikrofonen kan også forbindes til smartphones via Bluetooth, hvilket gør det nemt at optage højkvalitetslyd. Med DJI Fly-appen kan brugere endda synkronisere lydoptagelser med droneoptagelser og fjerne uønsket propelstøj.

Pris og tilgængelighed

DJI Mic Mini kan bestilles fra store.dji.com og autoriserede forhandlere med levering fra i dag i følgende konfigurationer:

DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Opladningsetui) til 1399 DKK inkluderer en DJI Mic Mini modtager, to DJI Mic Mini transmittere (Infinity Black), et DJI Mic Mini opladningsetui, et DJI Mic Mini kamera-lydkabel (3,5 mm TRS), en DJI Mic Mini mobiltelefonadapter (Type-C), et DJI Mic Mini USB-C opladningskabel, fire DJI Mic Mini vindskærme, to DJI Mic Mini klipsmagneter og en DJI Mic Mini opbevaringspose.

DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) til 699 DKK inkluderer en DJI Mic Mini modtager, en DJI Mic Mini transmitter (Infinity Black), et DJI Mic Mini kamera-lydkabel (3,5 mm TRS), en DJI Mic Mini mobiltelefonadapter (Type-C), to DJI Mic Mini vindskærme, en DJI Mic Mini klipsmagnet, en DJI Mic Mini kompakt opbevaringspose, et DJI Mic Mini splitter-opladningskabel og en DJI Mic Mini transmitter-opladningsdock.