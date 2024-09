DJI lancerer Osmo Action 5 Pro

DJI har præsenteret deres Osmo Action 5 Pro. Med nye funktioner, som dynamisk omfang på 13,5 eksponeringstrin og 4 timers batterilevetid, hæver Osmo Action 5 Pro standarden for action-fotografering, uanset om du er på havet eller i bjergene.

"Osmo Action 5 Pro kombinerer den professionelle billedkvalitet fra et high-end kamera med holdbarheden af et action-kamera. Brugerne af vores kameraer sætter stadigt højere krav til teknologien, og efterspørger mere sofistikerede værktøjer til at fortælle deres historier og indfange de perfekte øjeblikke. Vores mål er ikke bare små forbedringer, men at drive hele paletten af action-kamera fremad," siger Paul Pan, Senior Product Line Manager hos DJI.





Suveræn billedkvalitet under alle forhold

Osmo Action 5 Pro giver dig fantastisk billedkvalitet, der normalt kun ses i professionelle kameraer. Det kan håndtere både meget lyse og meget mørke omgivelser og gør det nemt at fange detaljer, selv i udfordrende lysforhold. Kameraet sikrer skarpe og klare billeder, uanset om du optager i dagslys eller svagt lys om aftenen. Med en særlig nattilstand klarer det sig også fremragende i mørke, så du kan optage skarpe og rene videoer, selv under svære lysforhold.

Optag længere uden afbrydelser

Kameraet giver dig op til 4 timers optagelse på én opladning, hvilket er en stor forbedring i forhold til tidligere modeller. Du kan filme næsten hele dagen uden at bekymre dig om batteriet, selv i ekstrem kulde ned til -20 °C. Og hvis du har travlt, kan kameraet lynoplades – bare 15 minutters opladning giver dig 2 timers ekstra optagetid. Det betyder, at du kan fange flere øjeblikke uden at skulle stoppe op og genoplade hele tiden.

Første kamera med automatisk motivfokus og sporing

Som det første action-kamera kan Osmo Action 5 Pro automatisk holde dit motiv centreret i billedet, uden behov for ekstra udstyr. Kameraet bruger smartteknologi til at spore, hvor dit motiv bevæger sig, og justerer automatisk, så det altid er i fokus. Det gør det nemt at få perfekte optagelser hver gang, uanset hvor meget du eller dit motiv bevæger jer.

Perfekt til eventyr under vandet

Også til undervandsfotografering er Osmo Action 5 Pro helt perfekt, og kameraet kan klare sig ned til 20 meter uden ekstra beskyttelse. Kameraet fanger farverne under vandet så naturligt som muligt, og du behøver ikke tænke på at starte og stoppe optagelsen – det sker automatisk, når kameraet nedsænkes og kommer op til overfladen. Med indbyggede sensorer holder det styr på dybde, varighed og højde, hvilket øger sikkerheden under dine dykkeroplevelser. Kameraet lever op til de internationale standarder for dykkertilbehør, så du trygt kan bruge det under overfladen.

Nye, lysstærke skærme gør optagelser endnu bedre

Osmo Action 5 Pro har større skærme i hærdet glas både foran og bagpå, nu opgraderet til ekstra lyse OLED-skærme. De gør det nemt at se, hvad du optager, selv i skarpt sollys. Skærmene er gjort større og rammen mindre, så du får en større visning uden at kameraet bliver større. Det gør det lettere at komponere dine billeder og videoer, uanset hvor du er.

Krystalklar lyd uden ekstra udstyr

Det er nemt at forbinde kameraet til trådløst til DJI Mic 2, så du kan optage lyd i høj kvalitet uden at skulle bruge ekstra udstyr. Denne løsning giver dig lyd i studiekvalitet, og du kan også optage omgivelsernes lyde for at skabe en mere autentisk oplevelse i dine videoer. Det gør lydoptagelsen enkel og professionel, så du kan fokusere på at skabe fantastiske optagelser.





Avancerede funktioner til at optimere dine optagelser

47 GB indbygget lager med en yderligere optimeret bithastighed til mindre filstørrelser

Højhastighedsoverførsel op til 80 MB/s via Wi-Fi 6.0 eller USB 3.0

Wi-Fi Livestreaming understøttes i forskellige opløsninger

Tidskode gør det muligt hurtigt at synkronisere optagelser fra flere kameraer

Live-fotos muliggør 3-sekunders videoer konverteret til dynamiske fotos

Pre-Rec begynder at optage øjeblikke før den officielle optagelse starter

Fremhæv for hurtigt at markere vigtige øjeblikke for at fremskynde redigeringsprocessen

Pris og tilgængelighed

Osmo Action 5 Pro er tilgængelig i dag fra DJI Store Nordic og autoriserede forhandlere i følgende udgaver: