DJI lancerer Osmo Pocket 3

Hvis du skal have værktøjet til fantastisk video kvalitet og stabilisering, samtidigt med at det skal være lige til at have i lommen, så kan det være DJO har svaret med deres netop lancerede DJI Osmo Pocket 3.

DJI har pakket rigtigt meget hardware og tech ind i en lille pakke med Osmo Pocket 3. Den har en kraftfuld 1-tommer CMOS-sensor, hvilket betyder, at du ikke behøver at gå på kompromis med detaljegraden på din billeddannelse bare fordi, du er på farten.

Derudover har den en intuitiv 2-tommer roterbar berøringsskærm, der giver dig præcis kontrol og muligheden for ubesværet at skifte mellem vandret og lodret optagelse. Fang dine oplevelser i 4K/120fps-videokvalitet, tre-akset mekanisk stabilisering og en lang række intelligente funktioner, sådan at du får det hele med uanset tempoet.

"Med Osmo Pocket 3 har vi genopfundet håndholdt billedbehandling og tilbyder brugeren et værktøj, der kombinerer præcision og bærbarhed som aldrig før. Vi kan ikke vente med at se, hvilke utrolige historier og øjeblikke vores kunder vil fange med dette bemærkelsesværdige kamera" siger Paul Pan, Senior Product Line Manager hos DJI.

På trods af den lille størrelse er der med Pocket 3 masser af muligheder, selv for den mere kræsne bruger, som vil lidt mere med sine optagelser. Der er mulighed for både 10-bit D-Log M og 10-bit HLG HDR-optagelse, så der er gode muligheder for at få gode farver eller et tilpasset look via colorgrading.

Helt som man kender det fra andre produkter fra DJI, så er der naturligvis også en del automatiske funktioner indbygget, som kan gøre oplevelsen lettere og automatisk sikre gode billeder.

ActiveTrack 6.0 tilbyder flere funktioner inklusive Auto-detect-funktion til at fokusere på ansigter og dynamisk indramning til optagelser på filmniveau. Den indbyggede samling af tre mikrofoner er frasorterer støj og fanger stereolyde fra alle retninger, hvilket giver en dyb, levende lyd.

DJI Mic 2-kompatibilitet muliggør optagelse med to personer til vlogs, interviews og livestreams. Glamour Effects 2.0 gør det også muligt at tilføje skønhedsfremmende effekter, mens Osmo Pocket 3’s automatiske akselåse sikrer kameraet i opbevaringsposition.

DJI Osmo Pocket 3 er landet i butikkerne nu og kan fås for 4199 kroner, mens Pocket 3 Creator Combo med ekstra tilbehør sælges for 5299 kroner.