DJI Mavic 3 Pro

DJI kører hårdt på med opdateringer og lanceringer af droner, og i den dyre consumer ende er de nu klar med deres DJI Mavic 3 Pro. Den kommer med en imponerende liste af features i en stadig ret lille pakke.

20 jun. 2023 kl. 11:08 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Takeoff Weight: 958 g

958 g Dimensions:

Folded (without propellers): 231.1×98×95.4 mm (L×W×H)

231.1×98×95.4 mm (L×W×H) Unfolded (without propellers): 347.5×290.8×107.7 mm (L×W×H)

347.5×290.8×107.7 mm (L×W×H) Max Ascent Speed: 8 m/s

8 m/s Max Descent Speed: 6 m/s

6 m/s Max Horizontal Speed (at sea level, no wind): 21 m/s

21 m/s Max Takeoff Altitude: 6000 m

6000 m Max Flight Time: 43 minutes

43 minutes Max Hovering Time: 37 minutes

37 minutes Max Flight Distance: 28 km

28 km Global Navigation Satellite System: GPS + Galileo + BeiDou

GPS + Galileo + BeiDou Camera

Image Sensor

Hasselblad Camera: 4/3 CMOS, Effective Pixels: 20 MP

4/3 CMOS, Effective Pixels: 20 MP Medium Tele Camera: 1/1.3″ CMOS, Effective Pixels: 48 MP

1/1.3″ CMOS, Effective Pixels: 48 MP Tele Camera: 1/2″ CMOS, Effective Pixels: 12 MP

1/2″ CMOS, Effective Pixels: 12 MP Lens

Hasselblad Camera:

FOV: 84°

84° Format Equivalent: 24mm

24mm Aperture: f/2.8-f/11

f/2.8-f/11 Focus: 1 m to ∞

1 m to ∞ Medium Tele Camera:

FOV: 35°

35° Format Equivalent: 70mm

70mm Aperture: f/2.8

f/2.8 Focus: 3 m to ∞

3 m to ∞ Tele Camera:

FOV: 15°

15° Format Equivalent: 166mm

166mm Aperture: f/3.4

f/3.4 Focus: 3 m to ∞

3 m to ∞ Sensing System: Omnidirectional binocular vision system, supplemented with an infrared sensor at the bottom of the aircraft

Jeg har trimmet lidt fra den ret lange komplette liste af specifikationer herover. Mest centralt for mange, og en af de store salgspunkter ved DJI Mavic 3 Pro, er det kamera setup den kommer med, hvor vi får tre kameraer. De giver mulighed for mere fleksible muligheder uden at miste kvalitet.

Her er det også værd at bemærke, at vi har fået DJI Mavic 3 Pro til test i deres Fly More Combo, der inkluderer ekstra tilbehør, i form af to ekstra batterier og en oplade hub.





En tur rundt om DJI Mavic 3 Pro

Hvis man har stiftet bekendtskab med Mavic serien fra DJI tidligere, så vil man hurtigt genkende designet. Farverne er holdt i den klassiske DJI mørkegrå og sorte kombination.

Som alle andre aktuelle “almindelige” droner fra DJI er der naturligvis her også tale om en foldbar drone, som letter opbevaring og transport. De fire propelarme kan foldes sammen omkring kroppen, så fodaftrykket på dronen bliver betydeligt mindre.

Med i kassen kommer en lille sele, som kan spændes om dronen. Den fungerer både som fastspænding af propellerne og beskyttelse til gimbal og kamera i fronten.

Man skal ikke have stået med DJI Mavic 3 Pro i hænderne i lang tid, før man opdager hvor mange sensorer den er pakket med.

Det avancerede Obstacle Sensing system betyder. at der er sensorer i alle retninger på dronen. I alt otte vidvinkelssensorkameraer sørger for, at dronen scanne for og undgå objekter og forhindringer.

Det er en del mere omfattende end den ellers meget gode løsning, som vi så på DJI Mini Pro dronen vi så på sidste sommer. Den praktiske del af det ser jeg nærmere på i testen senere.

En af de mest centrale dele ved en drone er naturligvis kameraet eller i dette tilfælde kameraerne, da der er tre i alt.

Kameraenheden er selvfølgeligt placeret i fronten i en gimbal, der sørger for stabile billeder under flyvning.

I forhold til den tidligere Mavic 3 er der nu blevet opgraderet fra to til tre kameraer. Hovedkameraet er en 20MP 4/3” CMOS f/2.8-f/11 linse lavet i samarbejde med Hasselblad. Det suppleres af to telefoto linser. En 48 MP, 1/1.3” CMOS, f/2.8 med 3x optisk Zoom og en 12 MP, ½” CMOS, f/3.4 med 7x optisk zoom og 28x hybrid zoom.

DJI anfører selv at det setup svarer til at have en drone udstyret med 24 mm, 70 mm og en 166 mm linse, hvis det skal overføres til en almindelig kamera sammenligning.

Batterierne til DJI Mavic 3 Pro er en god del større end dem jeg har set i de DJI Droner jeg har testet indtil nu. DJI angiver flyvetiden til 43 minutter under optimale forhold.

En anden lækker, men usynlig feature er, at vi nu får 1 TB interne lager i dronen, hvilket betyder, at man ikke nødvendigvis behøver have fat i et MicroSD kort. Det er dog stadig en meget god ide hvilket jeg kommer mere ind på senere.

Alle de nye sensorer, store batterier og nye kamera setup betyder, at dronen lander med en samlet vægt med batteri på 958 gram. Det betyder altså, at det er en del over den 250 grams grænse, der er sat for den mest lempelige droner regler.

Hvis vi ser på den medfølgende DJI RC remote, så er det en samlet enhed med skærm. Forsiden er naturligvis præget af styringen. Du har de to styrepinde øverst til hver side og imellem dem, er der en række dioder, der angiver det resterende batteri i enheden.

De to styrepinde kan skrues af og kan opbevares på undersiden af enheden, for at lette transport.

Der er også en powerknap sammen med en mode switch der kan skifte imellem Cine, Normal og Sport, som er de tre modes din drone kan indstilles i.

Det som fylder mest på enheden er det 5,5” store Full HD touch display, som bruges til DJI Fly appen, der er integreret på DJI RC enheden.

I toppen af enheden er der to knapper, hvor den venstre bruges til at stoppe eller starte videooptagelser, og den højre bruges til stillbilleder.

Under de to knapper er der to drejeknapper. Den venstre bruges til at kontrollere tilt på kameraet, og den højre bruges til zoom.

I bunden finder vi en USB C port, som bruges til at forbinde DJI RC enheden til din computer, eller til at lade enheden op. Det er også her, at man under et lille silikone cover, finder plads til et MicroSD kort og endnu en USB C port. Den USB C port kan bruges til at forbinde en DJI Cellular Dongle.

Slutter vi af med undersiden af DJI RC enheden, så kan vi se de to pladser til styrepindende under transport og så er der to knapper, som via DJI Fly softwaren kan programmeres til specielle funktioner.

Hele DJI RC enheden føles lækker og solid og er, på trods af de mange features, klar med en vægt på kun 390 gram, så den er behagelig at stå med.

DJI angiver batteritiden på DJI RC enheden til omkring fire timers brug. Indbygget i enheden er naturligvis også de solide sendere, der skaber forbindelsen til din drone.

DJI RC enheden kan bruges til alle droner der bruger O3+ transmission og DJI angiver, at den maksimale afstand kan komme helt op på 15 km. Det er naturligvis under super optimale forhold den slags kan opnås.

Som en del af Fly More Combo muligheden følger der også to ekstra batterier med sammen med en opladestand der kan huse alle tre batterier. For at toppe det hele er der også USB C kabler og en oplader med to USB C stik så det er muligt at oplade både RC Remote enheden og de tre batterier på en gang.

Der følger i sættet også et sæt ND filtre med til kameraerne. Der er i alt fire filtre bestående af ND8, ND16, ND32 og ND64 filtre samlet i en robust transportpakke.

Alt kan samles i en praktiske og robuste transporttaske som kan indeholde alle delene sammen med de ekstra propeller der også følger med.

Materialer og byggekvalitet på både DJI Mavic 3 Pro dronen og tilbehøret føles solid og gennemført hele vejen rundt.





Software

Den software, som en stor del af interaktionen med din DJI Mavic 3 Pro drone kommer til at foregå på, er DJI Fly appen, som kan findes på sin smartphone, eller som i vores tilfælde på DJI RC enheden.

Det er herfra, at du kan styre en stor del af de funktioner, som er indbygget i DJI Mavic 3 Pro. Selve styringen foregår naturligvis med de to styrepinde. Alle tilpasninger af indstillinger og opsætning af, hvilke parametre man vil flyve efter foregår dog igennem DJI Fly softwaren.

Dronen har rækkevidde og muligheder, som ligger ud over den gældende lovgivning i Danmark og EU. Så det er op til en selv at kontrollere, at indstillingerne for for eksempel højde osv, er indstillet så de overholder reglerne.

På samme måde kan man angive, hvordan dronen skal forholde sig, når den møder forhindringer på sin vej.

Du kan også indstille et væld af forskellige ting omkring kameraerne og den gimbal, som holder det hele stabilt.

Under flyvning er der en række forskellige statusindikatorer, som fortæller dig ting, som hvor langt dronen er fra dig, og hvor lang tids batteri der er tilbage.

Ud over muligheden for at indstille dronen til selv at undgå forhindringer, er der også en del andre gode automatiserede funktioner. Det er blandt andet automatisk take off og landing.

Hver gang DJI Mavic 3 Pro letter gemmer den sin GPS position. Så hvis dronen mister forbindelsen til dig og controlleren, eller er ved at løbe tør for batteri, så vender den automatisk hjem og lander. På samme måde kan man til enhver tid bede den om at vende hjem til startpunktet.

DJI Fly softwaren virker super robust og med et hav af funktioner, som kan tiltale både nybegynderen og den mere trænede droneoperatør.

Jeg oplevede ingen problemer med softwaren under min test.





Lidt om dansk/EU lovgivning

Jeg vil ikke gå synderligt mget i dybden med lovstoffet her, men blot lige tage mig tid til at nævne det. Der er nemlig en del regler på området og man kan i værste tilfælde blive straffet, hvis man ender med at overtræde reglerne for droneflyvning, hvad enten det er bevidst eller ubevidst.

Da DJI Mavic 3 Pro vejer over 250 gram, er der en del flere begrænsninger på den i forhold til de droner, vi tidligere har anmeldt.

For at måtte flyve med den skal man have bestået den teoretiske A1/A3 test og altså have et drone bevis som naturligvis også skal medbringes når man flyver med dronen. Det hele kan dog klares digitalt og er samlet set ikke super svært at komme igennem.

En anden vigtig detalje er at man skal have en ansvarsforsikring der dækker flyvning med droner i denne kategori. Det er en forsikring der skal kunne dække forsikringssummer helt op til 7 millioner kroner, hvilket jo ikke ligefrem er småting.

Der er også en del flere begrænsninger for hvor du må flyve sammenlignet med de mindre droner under 250 gram.

Med de tunge droner i denne klasse skal du holde en betydeligt større sikkerhedsafstand og du må ikke flyve i et område hvor der er uvedkommende. Det vil sige at alt flyvning i byzoner i de fleste tilfælde vil være udelukket eller i hvert fald meget begrænset uden speciel tilladelse.

Man kan få lidt mindre begrænsninger ved at tage det mere omfattende A2 Dronebevis. Det kræver dog, at man skal bestå en teoretisk prøve hos en, af trafikstyrelsen, godkendt prøveafholder.

Der er også en praktisk selvlæring, hvor man skal gøre sig bekendt med den drone man vil flyve med, og en række praktiske manøvre man skal igennem. Her er der ikke en prøve man skal bestå, men det er underlagt kontrol og mulighed for udtagelse til kontrol jf. nedenstående fra trafikstyrelsen:

“Den praktiske selvtræning indebærer nogle specifikke manøvrer, der skal gennemføres, før man kan erklære, at man har gennemført den praktiske selvtræning. Selvtræningen er underlagt tilsyn, og man vil kunne blive udtaget til kontrol, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt. Finder vi det usandsynligt, at man har foretaget sin praktiske selvtræning, vil vi fratage fjernpiloten sit kompetencecertifikat. “





De her mere omfattende regler medfører, at der meget naturligt er en del flere begrænsninger på, hvordan og ikke mindst hvor man kan bruge en drone som DJI Mavic 3 Pro. Det er detaljer som man skal tage med i sine overvejelser, før man kaster sig ud i anskaffelse og flyvning med dronen.

Ud over de ovenstående regler, så skal man naturligvis stadig være opmærksom på de områder, hvor der kan være begrænsninger for flyvning, selvom de umiddelbart opfylder de andre regler om afstand osv. .

Man kan finde meget mere om reglerne og de forskelle typer af certifikater på Trafikstyrelsens hjemmeside www.droneregler.dk

Det kan godt betale sig at bruge lidt tid på at sætte sig ind i reglerne for droneflyvning. Det er ikke ligefrem et let net af regler at gennemskue. Jeg er via andet arbejde vant til at læse lovtekster og finde rundt i offentlige bekendtgørelser, og det tog mig lidt tid at finde hoved og hale i tingene. Så vil man være på den sikre side, bør man sætte lidt tid af til lov research.

Dronereglerne er som udgangspunkt fælles europæiske og gælder i hele EU. Der kan dog være yderligere regler i visse lande, så se jer for. Uden for EU kan der også være specielle regler, som man skal være opmærksom på.





Test

De noget mere restriktive regler taget i betragtning, så var mine testflyvninger med DJI Mavic 3 Pro lidt mere begrænsede. Jeg holdte flyvningerne begrænset til over mit eget hus og markerne omkring, efter aftale med min nabo, der ejer markerne.

Jeg bor heldigvis i det vestjyske med god afstand omkring mig uden fare for at uvedkommende forvilder sig ind i flyve zonen.

Selve oplevelsen med at flyve med dronen er dejlig let og ligetil og kun lettere hvis man tidligere har fløjet med en DJI drone.

De mange automatiserede funktioner og sensorer på Mavic 3 Pro betyder, at man næsten skal anstrenge sig for at komme galt af sted.

Det er naturligvis muligt at slå det hele fra hvis man vil, da det giver lidt mere fleksibilitet. Specielt hvis man gerne vil lave optagelser, hvor man flyver tæt forbi noget, kan sensorerne som standard være ret følsomme. Det betyder, at dronen stopper op eller flyver uden om i en anden bane, end man måske have tænkt sig.

Der er naturligvis en læringskurve i forhold til at lære at flyve med en drone. Det er dog ikke en specielt stejl kurve, og man får ret hurtigt styr på det. Specielt hvis man har spillet konsol med controller, så er fornemmelsen på mange måder den samme her.

En af de vigtigste punkter ved en drone for mange er naturligvis kamera mulighederne, og de billeder og videoer man kan tage med dem.

Det er endnu mere udpræget med en drone som Mavic 3 Pro, som har foto og videodelen meget i fokus i markedsføringen. Hardwaredelen af Mavic 3 Pro er imponerende for en drone af denne størrelse, så på den front har man et godt udgangspunkt.

Som med meget andet foto og videoudstyr, så bliver man dog ikke automatisk en god fotograf af godt udstyr. Det gælder naturligvis også her, og det er en separat læringskurve at styre, frame og tage gode billeder eller video, mens man flyver.

Når man har den læring på plads, så kan Mavic 3 Pro dog klare nogen helt fantastiske billeder. Som jeg var inde på tidligere, så var jeg lidt begrænset på storslåede muligheder, da reglerne for flyvning med en drone i denne klasse er så restriktive som de er.

Jeg synes dog, at mine testflyvninger og optagelser i området i umiddelbar nærhed af mit hjem viser mulighederne meget godt. Se et sammenklip af nogen af mine testoptagelser lige her under. Her skal I dog være opmærksom på at de lider under YouTubes komprimering og altså ikke viser den fulde kvalitet af optagelserne som i deres rå form er en tand skarpere. Samtidigt kan der optages i formater der ikke helt passer ind i YouTube størrelserne så det er derfor der er lidt sorte bjælker omkring optagelserne.





Specielt Zoom mulighederne imponerede mig. Jeg bor omkring 30 km syd for Esbjerg, men med 18x zoom føles det alligevel som om, man kan komme ret tæt på.

Alle de mange sensorer i Mavic 3 Pro betyder også, at der er gode muligheder for tracking. Det kan bruges til automatisk at få dronen til at følge personer, køretøjer eller andet. Igen var jeg lidt begrænset på mine testmuligheder, men den smule jeg prøvede, fungerede upåklageligt.

Samtidigt er der også mulighed for en række automatiske manøvrer og drone skud, som på en hurtig og let måde, kan give nogen interessante skud.

Via DJI Fly softwaren er der også mulighed for at planlægge en flyverute, via GPS waypoints. På den måde kan man sende dronen af sted på en planlagt rute, uden at skulle styre den selv undervejs.

Det kan også bruges til at gennem flyve nøjagtigt den samme rute på forskellige tidspunkter, hvis man vil have skud af de samme lokationer i forskellige settings.





Der er mulighed for at optage film og billeder i et væld af forskellige indstillinger. På hovedkameraet er der mulighed for video op til 5,1K/50 fps eller 4K/120fps. På Medium tele og tele linserne er der mulighed for 4K/60 fps. Det er her SD kortet kommer ind i billedet, på trods af det interne 1TB lager.

Hvis man vil optage i den højeste kvalitet, er der kun plads til omkring 5 minutters video på det interne lager. Så det er videoformater der sluger plads.

Samlet set har min tid med DJI Mavic 3 Pro været en fornøjelse. De stramme regler har været ret begrænsende, men den slags er der jo ikke noget at gøre ved. Oplevelsen af at flyve og optage med dronen har været let og ligetil, og jeg ville ønske jeg havde haft mulighed for at prøve de mange funktioner af, i mere episke omgivelser end det flade tørkeramte Vestjylland.





Pris

Jeg kan pt finde DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo med en online pris på lige under 22.000 kroner. Den almindelige version uden ekstra tilbehør kan fås for 16.500 kroner.

Det er uden tvivl en høj pris og faktisk mere end dobbelt så høj, som den DJI Mini 3 Pro som vi har set på som den hidtil dyreste drone.

Det skal dog siges, at man får en super avanceret drone med et hav af avancerede features.





Konklusion

Der er ingen tvivl om, at en drone som DJI Mavic 3 Pro ikke er lavet til den gennemsnitlige hobby drone fan. Alene prisen vil uden tvivl afholde mange fra at springe på den, som mulighed til en ny hobby.

Udfordringen udspringer dog også af de ret restriktive regler for flyvning med en drone i denne klasse. Begrænsningerne på, hvor man kan flyve med dronen vil meget naturligt gøre den upraktisk for de fleste hobby folk, der gerne vil fange billeder og video af deres ferie eller lign.

Der er ingen tvivl om, at DJI Mavic 3 Pro teknisk er en fantastisk drone. Den er, på trods af de meget avancerede muligheder, let at bruge og hurtigt at lære.

De automatiske funktioner som tracking, flight path, start/landing osv betyder, at man kan få nogen fantastiske billeder og film med et minimum af arbejde

Samlet set er DJI Mavic 3 Pro teknisk et fantastisk produkt, som tager nogen helt eminente billeder og samtidigt er en fornøjelse at flyve med.

Det er dog svært at komme uden om, at de lovmæssige begrænsninger vil betyde, at jeg klart vil foretrække en mindre avanceret variant, som en Mini 3 Pro eller lign.

Det er naturligvis en personlig vurdering af behov, der skal være afgørende for, hvad man vælger. Hvis man er bevidst om de begrænsninger der følger med en drone i denne klasse, og på trods af det kan finde anvendelse for den, og ikke mindst har det ret store budget, så vil jeg klart anbefale DJI Mavic 3 Pro.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Enthusiast Only Award for et produkt der på en og samme tid er proppet med avancerede features og teknologi, men stadig er let at bruge.





Godt:

Let at bruge

Pakket med avancerede features

De automatiske funktioner giver et hav af muligheder





Skidt

Lovgivningen kan begrænse anvendeligheden meget

Prisen er høj