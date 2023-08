DJI Mini 2 SE

DJI er klar med en udvidelse til deres serie af små droner med deres Mini 2 SE, som er en “opdatering” til den allerede eksisterende Mini 2 drone.

21 jul. 2023 kl. 07:44 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Takeoff Weight: 246 g

246 g Dimensions:

Folded (without propellers): 138×81×58 mm (L×W×H)

138×81×58 mm (L×W×H) Unfolded (with propellers): 245×289×56 mm (L×W×H)

245×289×56 mm (L×W×H) Max Flight Distance: 15.7 km

15.7 km Max Ascent Speed: 5 m/s

5 m/s Max Descent Speed: 3.5 m/s

3.5 m/s Max Horizontal Speed (at sea level, no wind): 16 m/s

16 m/s Max Takeoff Altitude: 4000 m - 2000 m when taking off with propeller guards.

4000 m - 2000 m when taking off with propeller guards. Max Flight Time: 31 minutes

31 minutes Max Wind Speed Resistance: 10.7 m/s (Level 5)

10.7 m/s (Level 5) Max Tilt Angle: 40°

40° Operating Temperature: 0° to 40° C (32° to 104° F)

0° to 40° C (32° to 104° F) Global Navigation Satellite System: GPS + GLONASS + Galileo

GPS + GLONASS + Galileo Camera:

Image Sensor: 1/2.3-inch CMOS, Effective Pixels: 12 MP

1/2.3-inch CMOS, Effective Pixels: 12 MP Lens: FOV: 83°

FOV: 83° Format Equivalent: 24 mm

24 mm Aperture: f/2.8

f/2.8 Focus: 1 m to ∞

1 m to ∞ ISO Range

Video: 100-3200

100-3200 Photo: 100-3200

100-3200 Shutter Speed: Electronic Shutter: 4-1/8000 s

4-1/8000 s Max Image Size: 4000×3000

4000×3000 Video Resolution

2.7K: 2720×1530@24/25/30 fps

2720×1530@24/25/30 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps

1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps Video Format: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) Max Video Bitrate : 40 Mbps

: 40 Mbps Supported File System : FAT32 (≤ 32 GB) & exFAT (> 32 GB)

: FAT32 (≤ 32 GB) & exFAT (> 32 GB) Digital Zoom: 2.7K: 3× - FHD: 4×

Jeg skrev opdatering i anførselstegn, da der faktisk er sket et trin tilbage på nogen områder i forhold til Mini 2 versionen. Som vi kan se, er den maksimale opløsning på video nu 2,7K (2720x1530 ved 30 FPS) og en Bitrate på 40 Mbps. På Mini 2 var der mulighed for 4K optagelser ved 30 FPS og en bitrate på 100 Mbps. Så det er et betydeligt skridt tilbage på kamera kvaliteten.

Vi har modtaget Mini 2 SE til test i en Fly More Combo version. Det betyder, at der er to ekstra batterier med sammen med en oplader hub, der kan oplade alle tre batterier samlet. Det hele kan samles i en praktisk bæretaske.





En tur rundt om DJI Mini 2 SE

Vi har tidligere set på Mini 3 og Mini 3 Pro dronerne, sammen med den store Mavic 3 Pro. Stilen på designet er helt den samme, som vi har set på de andre i Mini serien, men blot endnu mindre her.

Fælles for dem alle sammen er, at de udover at være foldbare, også kommer ind med en vægt på under 250 gram, der betyder at de ligger i den mindst restriktive klasse af droner.

Det mest påfaldende med Mini 2 Se er, hvor meget den lever op til sit “Mini” navn. Sammenfoldet kan den sagtens være i en hånd, og har man halvstore lommer, vil det ikke være noget problem at have den med der.

Der er ingen sensorer på dronen, som vi får på nogen af de større i DJI familien. Den eneste undtagelse fra det er afstandssensoren i bunden, der bruges i forbindelse med take off og landing.

Kameraet er placeret i fronten på en 3-axis gimbal, der sørger for at give stabile optagelser. Der er mulighed for tilt, roll og panorering.

Bagerst på dronen er der et USB C stik sammen med et MicroSD slot. Det er også her batteriet sidder placeret under en lille lem.

Powerknappen sammen med en række LED lys til at indikere batteristatus er placeret i bunden af dronen.

I modsætning til de andre droner vi har set på fra DJI, så kommer Mini 2 SE ikke med den store integrerede DJI RC controller. Det er i stedet for den mindre DJI N1 controller, der skal bruges sammen med din smartphone og DJI Fly app’en til at styre dronen.

Din smartphone sættes fast i toppen med den indbyggede holder og forbindes derefter til controlleren via et kabel. Herefter kan man via DJI Fly app’en styre dronen.

Styrepindene kan skrues af og opbevares i bunden af enheden for at lette transporten. Her er der også et USB C stik til opladning af controlleren.





Software

Den software, som en stor del af interaktionen med din DJI Mini 2 SE drone kommer til at foregå på, er DJI Fly appen, som kan findes på sin smartphone.

Det er herfra, at du kan styre en stor del af de funktioner, som er indbygget i DJI Mini 2 SE. Selve styringen foregår naturligvis med de to styrepinde. Alle tilpasninger af indstillinger og opsætning af, hvilke parametre man vil flyve efter, foregår dog igennem DJI Fly softwaren.

Dronen har rækkevidde og muligheder, som ligger ud over den gældende lovgivning i Danmark og EU. Så det er op til en selv at kontrollere, at indstillingerne for for eksempel højde osv, er indstillet så de overholder reglerne.

Du kan også indstille et væld af forskellige ting omkring kameraet og den gimbal, som holder det hele stabilt. Under flyvning er der en række forskellige statusindikatorer, som fortæller dig ting, som hvor langt dronen er fra dig, og hvor lang tids batteri der er tilbage.

Selv om der er ret begrænsede tracking og automatiske muligheder på Mini 2 SE dronen, så er der stadig en del gode automatiske ting indbygget. Det er fx automatisk start og landing hvilket gør det hele betydeligt lettere.

Der gemmes stadig en GPS-position, når du starter din tur. Den bruger dronen til automatisk at finde hjem, hvis du mister forbindelsen til dronen eller er ved at løbe tør for batteri. Det er en ret god sikkerhed at have med, og rart hvis man er nybegynder. Du kan til enhver tid trykke på en knap i app'en og så flyver dronen retur til sit Home Point og lander.

Selv om softwaren i denne test afvikles på min telefon, i stedet for en dedikeret controller som under mine andre DJI tests, så har oplevelsen dog været den samme. En fordel ved at gøre det på denne måde er også, at der ikke skal bruges et separat SD kort i controlleren for at gemme screenshots og billeder.

Alt gemmes i stedet for på din telefon og er lige til at finde bagefter. Det er endda muligt at gemme video fra dronen direkte på din telefon. Det kan gøres, hvis du ikke har et SD kort i dronen, eller det du har er løbet tør for plads.

Denne metode betyder dog, at man maks kan få video i 720p opløsning, da det er det format der transmitteres tilbage fra dronen.





Lidt om dansk/EU lovgivning

Jeg vil ikke gå synderligt meget i dybden med lovstoffet her, men blot lige tage mig tid til at nævne det. Der er nemlig en del regler på området, og man kan i værste tilfælde blive straffet, hvis man ender med at overtræde reglerne for droneflyvning, hvad enten det er bevidst eller ubevidst.

En drone som DJI Mini 2 SE falder i den kategori af droner, som der er færrest regler omkring. Det er primært på grund af den meget lave vægt. Skillelinjen går ved 250 gram, og den holder Mini 2 SE sig jo lige nøjagtigt under.

Med en drone som Mini 2 SE kan man flyve “de fleste” steder, uden at skulle have speciel tilladelse. “De fleste” steder er i anførselstegn her, for der er MANGE undtagelser for den generelle regel. Der er hjemmesider og app, som for eksempel appen Droneluftrum, der kan være med til at vise, hvor man må flyve og hvor man bestemt ikke må.

Det er ting som militære områder, stats- og regeringsbygninger, ambassader osv man skal være opmærksom på, ud over naturligvis lufthavne og flyvepladser. Man skal dog også være opmærksom på, at en del naturområder er beskyttede og derfor også off limits.

Det betyder, at for eksempel områder som København er meget begrænset grundet de mange stats- og regeringsbygninger. Det er 100% dig som droneoperatør, der har ansvaret for at holde styr på, om du må flyve i et område.

Det er også vigtigt at huske, at der kan være situationer, hvor en samtykke fra uvedkommende personer kan kræves. Det kan for eksempel være hvis man flyver i områder, hvor man kan komme ind over folks private grund, som haver eller lign.

Man skal også være opmærksom på, at selv om DJI Mini 2 SE er en af de droner med færrest begrænsninger, så skal man stadig være registreret Droneoperatør for at måtte flyve med den. Det gælder for alle droner, som har et kamera.

Man kan heldigvis ret let blive registreret, men det kræver lidt teoretisk viden og man skal bestå en online prøve. Den kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.droneregler.dk





Det kan godt betale sig at bruge lidt tid på, at sætte sig ind i reglerne for droneflyvning. Det er ikke ligefrem et let net af regler at gennemskue. Jeg er via andet arbejde vant til at læse lovtekster og finde rundt i offentlige bekendtgørelser, og det tog mig lidt tid at finde hoved og hale i tingene. Så vil man være på den sikre side, bør man sætte lidt tid af til lov research.

Dronereglerne er som udgangspunkt fælles europæiske og gælder i hele EU. Der kan dog være yderligere regler i visse lande, så se jer for. Uden for EU kan der også være specielle regler, som man skal være opmærksom på.





Testen

Jeg er efter et par møder med DJI droner efterhånden, ret godt bekendte med dem. Heldigvis er oplevelsen med DJI Mini 2 SE lige så let og ligetil, som de andre droner vi har haft til test.

Specielt den lille størrelse, lave vægt og de mere lempelige regler betyder, at Mini 2 SE er en let drone at have med stort set alle steder.

Jeg havde blandt andet dronen med til Taipei under vores tur til Computex i år. Den kunne let være i en almindelig taske uden at fylde det hele, når den var med på tur og var hurtigt klar til opsendelse.

De automatiske funktioner med start og landing gør hele processen med at komme i gang super let. Den eneste lidt frustrerende ting var, at det godt kunne tage et godt stykke tid før den fik GPS signal nok til at kunne gemme et Home Point.

Da det først var på plads, så gik det dog let derfra. Der er naturligvis lidt af en læringskurve, når man første gang skal flyve med en drone af denne type. Jeg vil derfor anbefale, at man finder et sted uden andre mennesker, eller for mange forhindringer, indtil man har styr på den basale styring.

Hvis man har spillet konsolspil, eller bare med en gaming controller, så vil man dog uden tvivl føle sig fint hjemme, da styringen minder meget om det.

De automatiske funktioner i forhold til start og landing sammen med automatisk landing ved det gemte Home Point ved lavt batteri eller manglende kontakt til controlleren virkede fint under min test.

Du kan i indstillingerne via DJI Fly app’en specificere, hvordan den skal opføre sig i forbindelse med turen retur til dit Home Point.

Selv om der ikke er decideret tracking funktioner med Mini 2 SE, så er der stadig mulighed for at par automatiske funktioner, via QuickShots Modes. Her kan man sætte den til at fokusere på et bestemt emne med kameraet og derefter lave forskellige manøvrer, som Dronie, Helix, Circle og Boomerang. Alle fem virkede fint under min test, men hvis der er mange personer der bevæger sig i det område du står, kan den godt have lidt svært ved at fastholde fokus. Man kan heller ikke bevæge sig under optagelserne, som det er muligt med nogen af de store droner fra DJI.

Videokvaliteten er en af de områder, hvor Mini 2 SE skiller sig mest ud i forhold til de andre DJI droner vi har set på.

Den maksimale opløsning er 2,7K, som DJI kalder det. Det er en opløsning på 2720x1530 ved maksimalt 30 FPS. Så altså den laveste opløsning på en nyere DJI drone. Oven i det kommer så en relativt lav bitrate på kun 40 Mbps.

Med Mini 2 og Mini 3 var der mulighed for 4K optagelser og en bitrate på 100 Mbps. Så det er altså her DJI har skåret ind til benet, for at bringe prisen ned.





Det kan godt ses på optagelserne, hvis man sammenligner direkte. Der er slet ikke den samme kvalitet i billederne, som på de større droner. Det er bestemt ikke dårlige optagelser, dronen og ikke mindst prisen taget i betragtning.

Klarheden og detaljegraden er dog det, som lider under det mere begrænsede kamera. Som I kan se på vores test optagelser herunder, så er det dog stadig habile optagelser man får med DJI Mini 2 SE. Husk dog på at optagelserne her også har været igennem YouTube komprimering.

Kvaliteten er bestemt brugbar til de fleste hobby folks behov for ferieoptagelser osv til Facebook eller lign steder.

Der er også mulighed for at gemme sine optagelser direkte på den tilsluttede telefon. Det kan gøres, hvis man ikke har en MicroSD kort i dronen, eller hvis man skulle være løbet tør for plads der. Så er den eneste begrænsning man har, lagerpladsen på den tilsluttede telefon.

Ulempen ved denne metode er dog, at man er begrænset til en Low Quality Mode. Det er naturligvis fordi der er grænser for den kvalitet, der kan streames tilbage til controlleren og telefonen, mens man flyver. Så her er man begrænset til 720p ved 30 FPS.

Kvaliteten er ikke super god, men det burde ikke overraske trods alt. Det er dog en løsning der kan bruges i en snæver vending, hvis man løber tør for plads eller glemmer sit SD kort.





I kan se på vores test optagelser her, hvordan kvaliteten ender når der gemmes på denne måde. Husk dog igen på at optagelserne her også har været igennem YouTube komprimering.

DJI angiver flyvetiden på et fuldt opladet batteri til omkring en halv time, hvilket under min test har vist sig at holde ret godt.





Pris

Jeg kan pt finde DJI Mini 2 SE i den Fly More Combo, som vi har haft til test, med en online pris på lige under 3800 kroner.

Hvis man køber dronen alene i standardudgaven, ligger prisen i skrivende stund på lige under 2500 kroner.





Konklusion

DJI Mini 2 SE er helt klart en drone, der sigter efter at ramme et lavt prispunkt, hvilket klares rigtigt godt af DJI. En basispris på 2500 kroner er alt andet lige ikke urimeligt for en drone, der er så let og tilgængelig som Mini 2 SE.

Selv om billedkvaliteten ikke er i top, så er der stadig mange gode funktioner bygget ind i dronen, og man kan stadig nyde godt af den store erfaring hos DJI.

DJI Mini 2 SE er et rigtigt godt sted at starte for en nybegynder, der gerne vil give sig i kast med droneflyvning.

Den lave vægt betyder også, at man er i den mindst restriktive klasse af droner. Det betyder, at den kan anvendes de fleste steder uden de store problemer.

Hvis man er lidt mere seriøs omkring videooptagelserne på sin drone, så ville jeg dog nok overveje om man kan finde de omkring 1300 kroner mere, som det koster at købe storebror DJI Mini 3, som kommer med et godt boost til videokvaliteten.

Vi lander med en endelig karakter på 9 for en god begynder drone til en skarp pris.





Godt:

Let at bruge

Gode automatiske funktioner

Lille størrelse

Lav vægt betyder du må flyve de fleste steder





Skidt:

Videokvaliteten er ikke super god