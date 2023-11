DJI Mini 3 Pro - En nybegynders drøm: Test

Droner kan efterhånden findes i et hav af afskygninger fra små legetøjsdroner til store tunge professionelle droner som bruges i filmindustrien. Til den seriøse hobbybruger eller endda den mindre professionelle virksomhed er der dog efterhånden også nogen ret gode muligheder med stærke specifikationer.

DJI har længe været en af de mest kendte droneproducenter, til såvel det almindelige consumer marked, som det professionelle. Med deres DJI Mini 3 Pro har de lavet en drone, som er smækfyldt med gode features, og som holder en vægt der er lav nok til, at den kan bruges uden det bliver alt for besværligt i forhold til tilladelser og love. Vi har haft den på testbordet og set på, hvordan den er for en førstegangs dronebruger.

Specifikationer

T akeoff Weight: <249 g

<249 g Dimensions (L×W×H) Folded: 145×90×62 mm - Unfolded: 171×245×62 mm - Unfolded (with propellers): 251×362×70 mm

145×90×62 mm - 171×245×62 mm - Unfolded (with propellers): 251×362×70 mm Diagonal Length: 247 mm

247 mm Max Ascent Speed: 5 m/s (S Mode) - 3 m/s (N Mode) - 2 m/s (C Mode)

5 m/s (S Mode) - 3 m/s (N Mode) - 2 m/s (C Mode) Max Descent Speed: 5 m/s (S Mode) - 3 m/s (N Mode) - 1.5 m/s (C Mode)

5 m/s (S Mode) - 3 m/s (N Mode) - 1.5 m/s (C Mode) Max Speed: (at sea level, no wind): 16 m/s (S Mode) - 10 m/s (N Mode) - 6 m/s (C Mode)

16 m/s (S Mode) - 10 m/s (N Mode) - 6 m/s (C Mode) Max Service Ceiling Above Sea Level: With Intelligent Flight Battery: 4000 m

With Intelligent Flight Battery: 4000 m Max Flight Time: 34 mins (with Intelligent Flight Battery and measured while flying at 21.6 kph in windless conditions)

34 mins (with Intelligent Flight Battery and measured while flying at 21.6 kph in windless conditions) Max Hovering Time: 30 mins (with Intelligent Flight Battery, no wind)

30 mins (with Intelligent Flight Battery, no wind) Max Flight Distance: 18 km (with Intelligent Flight Battery and measured while flying at 43.2 kph in windless conditions)

18 km (with Intelligent Flight Battery and measured while flying at 43.2 kph in windless conditions) Max Wind Speed Resistance: 10.7 m/s (Level 5)

10.7 m/s (Level 5) Camera

Sensor: 1/1.3-inch CMOS

1/1.3-inch CMOS Effective Pixels: 48 MP

48 MP Lens

FOV: 82.1°

82.1° Format Equivalent: 24 mm

24 mm Aperture: f /1.7

/1.7 Focus Range: 1 m to ∞

1 m to ∞ ISO Range: Video: 100-6400 (Auto), 100-6400 / Photo: 100-6400 (Auto), 100-6400

100-6400 (Auto), 100-6400 / Photo: 100-6400 (Auto), 100-6400 Shutter Speed: Electronic Shutter 2-1/8000 s

Electronic Shutter 2-1/8000 s Max Image Size: 4:3: 8064×6048 (48 MP), 4032×3024 (12 MP), 16:9: 4032×2268 (12 MP)

4:3: 8064×6048 (48 MP), 4032×3024 (12 MP), 16:9: 4032×2268 (12 MP) Still Photography Modes: Single Shot

Single Shot I nterval: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s / JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s / JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Video Resolution

4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps

3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps

2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps

1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Slow Motion: 1920×1080@120fps

1920×1080@120fps HDR Mode

Video Format: MP4/MOV (H.264/H.265)





Den fulde liste af specifikationer fra DJI Mini 3 Pro, er betydeligt længere end jeg vil hive med her. Jeg har forsøgt at tage nogen af de mest gængse og centrale, for en førstegangsbruger. Hvis I vil se den fulde liste af tekniske specifikationer, kan I svinge forbi DJIs hjemmeside lige her.

En af de centrale ting at hæfte sig ved, er den lave vægt på 249 gram. 250 gram er nemlig vægten, der skiller i forhold til de fælles EU regler for Droneflyvning. Alt fra 250 gram og op bliver lidt mere restriktivt i forhold til lovgivningen, som jeg kommer kort ind på senere.

For at holde den lave vægt er batteriet også holdt ret kompakt, hvilket giver en forventet flyvetid på omkring en halv time alt efter vejrforhold og flyvestil.

DJI Mini 3 Pro fås med forskelligt tilbehør. Du kan få den med den dedikerede DJI RC remote controller, som kommer med indbygget skærm og DJI Fly appen, som betjeningen sker gennem. Alternativt kan den billigere variant købes, hvor det er DJI RC-N1 remote, der er med. Den skal parres med en smartphone eller en tablet, og DJI Fly appen skal så køres igennem den.

Vore testsample er enheden med den dedikerede DJI RC enhed.





Rundt om DJI Mini 3 Pro

Det første der slår en, når man pakker DJO Mini 3 Pro ud er, at den lever op til sit mini navn. Foldet sammen kan man sagtens have den i en hånd. Har man store lommer er det endda muligt at have den med i lommen.

De fire rotorsæt på DJI Mini 3 Pro sidder på arme, som kan foldes sammen for at lette transporten. Det er en let opgave at folde dem ud inden brug.

DJI Mini 3 Pro er lavet i grå plast, med enkelte sorte elementer omkring den gimble på fronten, som holder kameraet.

Ud over det kamera, som du bruger til at filme med, så er DJI Mini 3 Pro dog også udstyret med et væld af andre kameraer og sensorer, som bruges til automatisk at undgå forhindringer under din flyvning, eller som hjælper med automatisk at lette og lande.

De mest tydelige af disse er de to store kameraer i fronten, men som suppleres af lignende, men mindre, både bagud og ned.

Bagerst finder man batteriet, som let og hurtigt kan fjernes, hvis man har flere at kunne skifte imellem. Det er også bagerst, at vi finder power knappen, der starter den lille drone op. Her er også fire små dioder, der angiver hvor meget batteri der er tilbage.

Hvis vi ser på den medfølgende DJI RC remote, så er det en samlet enhed med skærm. Forsiden er naturligvis præget af styringen. Du har de to styrepinde øverst til hver side og imellem dem, er der en række dioder, der angiver det resterende batteri i enheden.

De to styrepinde kan skrues af og kan opbevares på undersiden af enheden, for at lettes transport.

Der er også en powerknap sammen med en mode switch der kan skifte imellem Cine, Normal og Sport, som er de tre modes din Drone kan indstilles i.

Det som fylder mest på enheden er det 5,5” store Full HD touch display, som bruges til DJI Fly appen, der er integreret på DJI RC enheden.

I toppen af enheden er der to knapper, hvor den venstre bruges til at stoppe eller starte videooptagelser, og den højre bruges til stillbilleder.

Under de to knapper er der to drejeknapper. Den venstre bruges til at kontrollere tilt på kameraet, og den højre bruges til zoom.

I bunden finder vi en USB C port, som bruges til at forbinde DJI RC enheden til din computer, eller til at lade enheden op. Det er også her, at man under et lille silikone cover, finder plads til et MicroSD kort og endnu en USB C port. Den USB C port kan bruges til at forbinde en DJI Cellular Dongle.

Slutter vi af med undersiden af DJI RC enheden, så kan vi se de to pladser til styrepindende under transport og så er der to knapper, som via DJI Fly softwaren kan programmeres til specielle funktioner.

Hele DJI RC enheden føles lækker og solid og er, på trods af de mange features, klar med en vægt på kun 390 gram, så den er behagelig at stå med.

DJI angiver batteritiden på DJI RC enheden til omkring fire timers brug. Indbygget i enheden er naturligvis også de solide sendere der skaber forbindelsen til din drone.

DJI RC enheden kan bruges til alle droner der bruger O3+ transmission og DJI angiver, at den maksimale afstand kan komme helt op på 15 km. Det er naturligvis under super optimale forhold den slags kan opnås.





Software

Den software, som en stor del af interaktionen med din DJI Mini 3 Pro drone kommer til at foregå på, er DJI Fly appen, som kan findes på sin smartphone, eller som i vores tilfælde på DJI RC enheden.

Det er herfra, at du kan styre en stor del af de funktioner, som er indbygget i DJI Mini 3 Pro. Selve styringen foregår naturligvis med de to styrepinde. Alle tilpasninger af indstillinger og opsætning af, hvilke parametre man vil flyve efter foregår dog igennem DJI Fly softwaren.

Dronen har rækkevidde og muligheder, som ligger ud over den gældende lovgivning i Danmark og EU. Så det er op til en selv at kontrollere, at indstillingerne for for eksempel højde osv, er indstillet så de overholder reglerne.

På samme på kan man angive, hvordan dronen skal forholde sig, når den møder forhindringer på sin vej.

Du kan også indstille et væld af forskellige ting omkring kameraet og den gimbal, som holder det hele stabilt.

Under flyvning er der en række forskellige status indikatorer, som fortæller dig ting, som hvor langt dronen er fra dig, og hvor lang tids batteri der er tilbage.

Ud over muligheden for at indstille dronen til selv at undgå forhindringer, er der også en del andre gode automatiserede funktioner. Det er blandt andet automatisk take off og landing.

Hver gang DJI Mini 3 Pro letter gemmer den sin GPS position. Så hvis dronen mister forbindelsen til dig og controlleren, eller er ved at løbe tør for batteri, så vender den automatisk hjem og lander. På samme måde kan man til enhver tid bede den om at vende hjem til startpunktet.

DJI Fly softwaren virker super robust og med et hav af funktioner, som kan tiltale både nybegynderen og den mere trænede droneoperatør.

Jeg oplevede ingen problemer med softwaren under min test.





Lidt om dansk/EU lovgivning

Jeg vil ikke gå synderligt meget i dybden med lovstoffet her, men blot lige tage mig tid til at nævne det. Der er nemlig en del regler på området og man kan i værste tilfælde blive straffet, hvis man ender med at overtræde reglerne for droneflyvning, hvad enten det er bevidst eller ubevidst.

En drone som DJI Mini 3 Pro falder i den kategori af droner, som der er færrest regler omkring. Det er primært på grund af den meget lave vægt. Skillelinjen går ved 250 gram, og den holder Mini 3 Pro sig jo lige nøjagtigt under.

Med en drone som Mini 3 Pro kan man flyve “de fleste” steder, uden at skulle have speciel tilladelse. “De fleste” steder er i anførselstegn her, for der er MANGE undtagelser for den generel regel. Der er hjemmesider og App, som for eksempel appen Droneluftrum, der kan være med til at vise, hvor man må flyve og hvor man bestemt ikke må.

Det er ting som militære områder, stats- og regeringsbygninger, ambassader osv man skal være opmærksom på, ud over naturligvis lufthavne og flyvepladser. Man skal dog også være opmærksom på, at en del naturområder er beskyttede og derfor også off limits.

Det betyder, at for eksempel områder som København er meget begrænset grundet de mange stats- og regeringsbygning. Det er 100% dig som droneoperatør, der har ansvaret for at holde styr på, om du må flyve i et område.

Det er også vigtigt at huske, at der kan være situationer, hvor en samtykke fra uvedkommende personer kan kræves. Det kan for eksempel være hvis man flyver i områder, hvor man kan komme ind over folks private grund, som haver eller lign.





Man skal også være opmærksom på, at selv om DJI Mini 3 Pro er en af de droner med færrest begrænsninger, så skal man stadig være registreret Droneoperatør for at måtte flyve med den. Det gælder for alle droner, som har et kamera.

Man kan heldigvis ret let blive registreret, men det kræver lidt teoretisk viden og man skal bestå en online prøve. Den kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.droneregler.dk

Det kan godt betale sig at bruge lidt tid på, at sætte sig ind i reglerne for droneflyvning. Det er ikke ligefrem et let net af regler at gennemskue. Jeg er via andet arbejde vant til at læse lovtekster og finde rundt i offentlige bekendtgørelser, og det tog mig lidt tid at finde hoved og hale i tingene. Så vil man være på den sikre side, bør man sætte lidt tid af til lov research.

Dronereglerne er som udgangspunkt fælles europæiske og gælder i hele EU. Der kan dog være yderligere regler i visse lande, så se jer for. Uden for EU kan der også være specielle regler, som man skal være opmærksom på.





Testen - Fly my pretty

Før jeg går i gang med denne del af testen, vil jeg starte med at sige, at jeg forud for denne test aldrig have fløjet med en drone. Så DJI Mini 3 Pro tog altså min drone mødom, så at sige.

Heldigvis har det dog været en god start ,og på trods af at være spækket med lækre features og funktioner, så er den også meget brugervenlig.

Jeg startede med at skimme manualen igennem, se et par YouTube videoer og kastede mig så ellers ud i et par prøveflyvninger i haven.

Fordelen ved Mini 3 Pro dronen er, at der er indbygget en del automatiserede processer i den i forbindelse med take off og landing, som gør den del lettere for en begynder. På samme måde er der også indbygget rigtigt gode sensorer, som er med til at undgå at du flyver ind i forhindringer.

Man skal dog være opmærksom på, at de indbyggede sensorer ikke måler til siden. Så hvis man flyver sidelæns, hvilket Mini 3 Pro kan gøre ret hurtigt, så skal man altså selv have øjnene med sig. Det var en lektie, som jeg var meget tæt på at lære på den hårde måde, da jeg med få millimeter til overs undgik at flyve direkte ind i vores hus.

Alle de ting kan naturligvis slås, fra efterhånden som man bliver bedre, og gerne vil presse tingene lidt. For selv om de hjælper dig godt på vej, så kan de også begrænse dig lidt.

Se et lille sammenklip af nogen af optagelserne fra minn test lige her:





Jeg har under min teste sammenlagt fløjet med dronen i omkring fire timer. Så der er altså tale om en begynder test, med indledende oplevelser og erfaringer, og ikke en langtidstest. Det kan godt være der bliver fulgt op med det, hvis vi kan overbevise DJI om, at de ikke skal have deres test sample tilbage lige med det samme.

De billeder og videoer der kommer ud af DJI Mini 3 Pro er rigtigt gode. På trods af den lille størrelse på kameraet så producerer den lille 48 MP 1/1.3" sensor gode billeder og lækker video. Man skal bare være opmærksom på at det microSD kort man bruger er hurtigt nok til at håndtere de optagelser man ønsker at lave. Og ja man får brug for et microSD kort for det interne lager på DJI Mini 3 Pro giver kun plads til omkring to minutter optagelser.





Pris

Jeg kan pt finde DJI Mini 3 Pro, i den version som vi har haft besøg af med en online pris på 7800 kroner. Det er en heftigt pris, hvis man er almindelig drone fan på hobbyplan. I de tilfælde er det jo i bund og grund legetøj.

Når det er sagt, så er det forbandet lækkert legetøj. Der er lagt en væld af features og teknologi i den lille Mini 3 Pro, og den slags kommer ikke uden en pris. Set i det lys er prisen fair i forhold til hvad man får. Om det så er prisen værd, må man tage op med sin privatøkonomi.





Konklusion

Min oplevelse, som førstegangs droneoperatør, med DJI Mini 3 Pro har været rigtigt godt. Det er en drone, som kan fungere som et fantastisk startsted for en nybegynder. Der er mulighed for masser af hjælp, i form af auto take off og landing, og kollisionssensorerne kan redde dig for mange hovedpiner.

Det er dog også muligt at slå hjælpefunktionerne fra og sætte Mini 3 Pro dronens kræfter fri. Gør man det får man en super hurtig og velbygget drone, som giver dig muligheden for at lave nogen fantastiske billeder og film.

Hvis man ser bort fra junglen af regler, som tog noget af det sjove ud af hele processen, så har min tid med DJI Mini 3 Pro dronen været en sand fornøjelse. Som et tech interesseret legebarn kan det være svært ikke at forhøjes, når man flyver rundt med en drone som Mini 3 Pro.

Prisen er dog noget af en pille at sluge. Som jeg var inde på tidligere, så får man dog et lækkert stykke tech, som fyldt med topklasse teknologi. Alle de gode funktioner er gode for en nybegynder men det er prisen ikke.

Det er dog svært at finde et bedre bud på en lille kompakt drone.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Enthusiast Only award for en Drone, som er en af de bedste i sin klasse, men koster derefter.





Godt

Let at flyve selv for en nybegynder

Masser af avancerede funktioner for de øvede

Drone med kraft til de meste

Mindre regler og love der skal tages hensyn til sammenlignet med større droner





Skidt

Den lave vægt begrænser flyvetiden