DJI Mini 4 Pro

DJI fortsætter med at være produktive og har udgivet endnu en drone. Denne gang har de dog besvaret mine, og sikker mange andres, ønsker om et featurerig men let drone under 250 gram.

27 nov. 2023 kl. 09:28 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Takeoff Weight: < 249 g

< 249 g Dimensions:

Folded (without propellers): 148×94×64 mm (L×W×H)

148×94×64 mm (L×W×H) Unfolded (with propellers): 298×373×101 mm (L×W×H)

298×373×101 mm (L×W×H) Max Ascent Speed:

5 m/s (S Mode)

5 m/s (N Mode)

3 m/s (C Mode)

Max Descent Speed:

5 m/s (S Mode)

5 m/s (N Mode)

3 m/s (C Mode)

Max Horizontal Speed (at sea level, no wind):

16 m/s (S Mode)

12 m/s (N Mode)

12 m/s (C Mode)

Max Flight Time: 34 minutes (with Intelligent Flight Battery)

34 minutes (with Intelligent Flight Battery) Max Hovering Time: 30 minutes (with Intelligent Flight Battery)

30 minutes (with Intelligent Flight Battery) Internal Storage: 2 GB

2 GB Camera

Image Sensor: 1/1.3-inch CMOS

1/1.3-inch CMOS Effective Pixels: 48 MP

48 MP Lens

FOV: 82.1°

82.1° Format Equivalent: 24 mm

24 mm Aperture: f/1.7

f/1.7 Focus: 1 m to ∞

1 m to ∞ Stabilization: 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan)

3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan) Sensing Type: Omnidirectional binocular vision system, supplemented with a 3D infrared sensor at the bottom of the aircraft

Herover er et udklip af den meget lange liste af specifikationer på DJIs hjemmeside for Mini 4 Pro dronen. En meget vigtig detalje er, at den samlede vægt er under 250 gram. Det betyder, at den falder i den mest lempelige kategori og derfor kan flyves de fleste steder.





En tur rundt om DJI Mini 4 Pro

Hvis man kender droner fra DJI, så kender man også deres design, som er genkendeligt med det samme. Det er naturligvis også gældende for DJI Mini 4 Pro, der til forveksling ligner de sidste par droner jeg har set på fra DJI. Denne gang er det dog bare i en mindre størrelse, hvilket er en meget vigtig detalje for hvor brugbar en drone er.

DJI Min i 4 Pro er foldbar og fylder i din sammenfoldede version ikke ret meget. Den er til at have i hånden eller i en lomme hvis det skulle være, hvilket naturligvis letter opbevaring og transport.

Fronten af dronen er præget af kameraet, som er monteret i en 3-axis mechanical gimbal, der sørger for at holde tingene stabile under flyvning for at sikre gode, klare billeder.

Man får en 1/1.3” CMOS sensor og en f/1.7 linse med en synsvinkel på 82.1° svarende nogenlunde til en 24 mm linse.

Der er mulighed for at optage i 4K op til 100 FPS eller 1080p op til 200 FPS. Der er også mulighed for 10 bits farve og HLG/D-Log M, hvis man gerne vil have mest mulig kontrol over farverne i sin postproduktion. Med en Bitrate op til 150 Mbps burde det være muligt at få gode billeder ud af kameraet på trods af den lille størrelse.

I fronten kan vi også se en anden vigtig detalje, som er sensorerne. Der er et sæt i fronten, et der peger bagud og endnu et i bunden af dronen. Sammen sørger de for at scanne omgivelserne og kan være med til at undgå, at man flyver ind i forhindringer på vejen.

DJI kalder selv Mini 4 Pro for deres mest avancerede Mini Video Drone til dato. De sensorer der sørger for at undgå forhindringer på vejen klarer sammen med features som ActiveTrack og et væld af andre smarte features, at Mini 4 Pro burde være let at gå til selv for nybegyndere.

Bagerst på dronen finder vi batteriet og det er også her der er plads til en MicroSD kort. Der er 2GB internt lager i Mini 4 Pro, men med de formater som der er mulighed for at optage i, så holder de ikke længe. Derfor kan det godt betale sig at se efter et MicroSD kort, hvis man vil optage video i høj kvalitet. Med mulighed for optagelse i 4K op til 100 FPS og 150 Mbps, så bør det også være et hurtigt MicroSD kort. DJI har en liste over anbefalede kort på deres hjemmeside.

Vi har modtaget Mini 4 Pro i en Fly More Combo, der inkluderer et udvalg af ekstra udstyr. Sammen med dronen får man to ekstra batterier og en lade hub, som kan oplade alle tre inkluderede batterier på samme tid. Ud over det kommer sættet også med den nye DJI RC 2 controller og en transporttaske at have det hele i.

Controlleren der følger med til DJI Mini 4 Pro er den nye DJI RC 2 controller. Den har på fronten en 5,5” Full HD skærm og er blevet opgraderet med et nyt kraftigere chipset. Det betyder, at den er bedre rustet til at håndtere styringen af din drone.

Antenne-systemet er også blevet opgraderet, hvilket kan ses med to eksterne antenner, der kan foldes ud. Det er et nyt 2T4R system, hvor der er to sendere og fire modtagere i controlleren.

Alt det skulle gerne føre til bedre video og signal transmission, imellem controller og drone med en rækkevidde helt ud til 20km.

Som en ekstra bonus er der også 32 GB internt lager i RC 2 controlleren.





Software:

Den software, som en stor del af interaktionen med din DJI Mini 4 Pro drone kommer til at foregå på, er DJI Fly appen, som kan findes på sin smartphone, eller som i vores tilfælde på DJI RC 2 enheden.

Det er herfra, at du kan styre en stor del af de funktioner, som er indbygget i DJI Mini 4 Pro. Selve styringen foregår naturligvis med de to styrepinde. Alle tilpasninger af indstillinger og opsætning af, hvilke parametre man vil flyve efter, foregår dog igennem DJI Fly softwaren.

Dronen har rækkevidde og muligheder, som ligger ud over den gældende lovgivning i Danmark og EU. Så det er op til en selv at kontrollere, at indstillingerne for for eksempel højde osv, er indstillet så de overholder reglerne.

På samme måde kan man angive, hvordan dronen skal forholde sig, når den møder forhindringer på sin vej.

Du kan også indstille et væld af forskellige ting omkring kameraerne og den gimbal, som holder det hele stabilt.

Under flyvning er der en række forskellige statusindikatorer, som fortæller dig ting, som hvor langt dronen er fra dig, og hvor lang tids batteri der er tilbage.

Ud over muligheden for at indstille dronen til selv at undgå forhindringer, er der også en del andre gode automatiserede funktioner. Det er blandt andet automatisk take off og landing.

Hver gang DJI Mini 4 Pro letter gemmer den sin GPS position. Så hvis dronen mister forbindelsen til dig og controlleren, eller er ved at løbe tør for batteri, så vender den automatisk hjem og lander. På samme måde kan man til enhver tid bede den om at vende hjem til startpunktet.

DJI Fly softwaren virker super robust og med et hav af funktioner, som kan tiltale både nybegynderen og den mere trænede droneoperatør.

Jeg oplevede ingen problemer med softwaren under min test. Den opgraderede DJI RC 2 enheder håndterer softwaren hurtigt og uden problemer.





Lidt om dansk/EU lovgivning

Jeg vil ikke gå synderligt meget i dybden med lovstoffet her, men blot lige tage mig tid til at nævne det. Der er nemlig en del regler på området, og man kan i værste tilfælde blive straffet, hvis man ender med at overtræde reglerne for droneflyvning, hvad enten det er bevidst eller ubevidst.

En drone som DJI Mini 4 Pro falder i den kategori af droner, som der er færrest regler omkring. Det er primært på grund af den meget lave vægt. Skillelinjen går ved 250 gram, og den holder Mini 4 Pro sig jo lige nøjagtigt under.

Med en drone i denne kategori kan man flyve “de fleste” steder, uden at skulle have special tilladelse. “De fleste” steder er i anførselstegn her, for der er MANGE undtagelser for den generelle regel.

Det er ting som militære områder, stats- og regeringsbygninger, ambassader osv man skal være opmærksom på, ud over naturligvis lufthavne og flyvepladser. Man skal dog også være opmærksom på, at en del naturområder er beskyttede og derfor også off limits.

Det betyder, at for eksempel områder som København er meget begrænset grundet de mange stats- og regeringsbygninger. Det er 100% dig som droneoperatør, der har ansvaret for at holde styr på, om du må flyve i et område.

Der fandtes tidligere en app, hvor man kunne se status for det område man befandt sig i. Det er dog siden Trafikstyrelsen der har overtaget administrationen af dette, og i den forbindelse er der ikke længere en app, der let giver "live" adgang til kort. I stedet for skal man forbi Trafikstyrelseshjemmeside og tjekke drone zoner. Det kan gøre lige her www.droneregler.dk/dronezoner

Det er også vigtigt at huske, at der kan være situationer, hvor en samtykke fra uvedkommende personer kan kræves. Det kan for eksempel være hvis man flyver i områder, hvor man kan komme ind over folks private grund, som haver eller lign.

Man skal også være opmærksom på, at selv om DJI Mini 4 Pro er en af de droner med færrest begrænsninger, så skal man stadig være registreret Droneoperatør for at måtte flyve med den. Det gælder for alle droner, som har et kamera.

Man kan heldigvis ret let blive registreret, men det kræver lidt teoretisk viden og man skal bestå en online prøve. Den kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.droneregler.dk





Det kan godt betale sig at bruge lidt tid på at sætte sig ind i reglerne for droneflyvning. Det er ikke ligefrem et let net af regler at gennemskue. Jeg er via andet arbejde vant til at læse lovtekster og finde rundt i offentlige bekendtgørelser, og det tog mig lidt tid at finde hoved og hale i tingene. Så vil man være på den sikre side, bør man sætte lidt tid af til lov research.

Dronereglerne er som udgangspunkt fælles europæiske og gælder i hele EU. Der kan dog være yderligere regler i visse lande, så se jer for. Uden for EU kan der også være specielle regler, som man skal være opmærksom på.





Test

Jeg har testet DJI Mini 4 Pro i over en måneds tid nu, i lidt forskellige sammenhæng og det har været en fornøjelse fra starten. DJI har sørget for at lave en drone, der er utrolig let at gå til. Når man starter dronen op første gang, er der mulighed for at få en lille guide direkte på controlleren.

Der er endda indlagt en lille guide til basal styring, som er med til at lette processen, hvis man er ny. Når det er sagt, er opgaven med at flyve en drone af denne type dog ikke det sværeste. Hvis man har spillet bare en smule PlayStation eller Xbox, så vil det sikkert i en eller anden grad føles meget naturligt.

Lægger man oven i det sensorerne i Mini 4 Pro, der automatisk sørger for at du ikke flyver ind i forhindringer, så skal man næsten aktivt forsøge at komme galt af sted for at det sker.

Man skal dog huske, at man godt kan slå sensorerne fra, og så er man helt på egen hånd. Det gøres blandt andet ved at vælge S (Sport) indstillingen på controlleren. Så låser man op for den fulde hastighed på dronen, men det sker på bekostning af sensorerne.





En detalje som er værd at huske på, er at lade dronen få GPS forbindelse inden du letter. Når den har oprettet GPS forbindelse, gemmer den et Home Point, som den efterfølgende automatisk kan vende tilbage til, hvis man fx er ved at løbe tør for batteri eller at man mister forbindelsen imellem controller og drone.

DJI har med den nye DJI RC 2 controller endda lavet en opdatering til softwaren, så man på sit video feed på controlleren får et overlay, der viser i hvilken retning dit Home Point er. Det kan være en stor hjælp, hvis man har mistet retningssansen en smule.

Hvis PlayStation fingrene ikke er helt på plads endnu, så er der dog også et væld af automatiske funktioner, der kan bruges sammen med Mini 4 Pro. Der er, helt som vi har set tidligere, et udvalg af forskellige automatiske optagefunktioner, hvor dronen kan sættes til at tracke en person eller et objekt. Det kan så bruges til at lave forskellige flyvemønstre, som Dronie, Rocket, Circle osv.

Se vores testoptagelser med DJI mini 4 Pro herunder:





Som vi så på den større DJI Mavic 3 Pro, så er der også med DJI Mini 4 Pro mulighed for at planlægge en flyrute via waypoints, og gemme den til senere. Det kan være super praktisk, hvis man fx gerne vil lave en timelapse video fordelt over fx flere årstider eller lign.

Kameraet er meget vigtigt for de fleste der køber en drone, og her skuffer DJI Mini 4 Pro bestemt ikke. Der er mulighed for optagelser op til 4K med en bitrate på 150 Mbps og 8 bits farve eller op til 10 bits, hvis man bruger HLG/D-Log M indstillingerne.

DJI er generelt roste for deres farveprofiler og det synes jeg også er gældende her med Mini 4 Pro. Som en god bonus er de også gode til at holde dem ens på tværs af deres forskellige enheder, så man kan kombinere optagelser fra fx Mini 4 Pro med deres Action 4 kamera uden at stilen er markant anderledes.

Flyveegenskaberne er også rigtigt stærke for en drone i denne størrelse. Jeg fik under min testperiode afprøvet den godt i det blæsende efterårsvejr. Selv når jeg kunne se på dronen, at den kæmpede for at holde sig stabil i vinden, fik jeg rolige og stabile billeder ud af det, så DJI har gjort et godt stykke arbejde med deres Gimbal på Mini 4 Pro. Jeg var i flere omgange ude og flyve i vindforhold, der faktisk var over det anbefalede niveau og fik alligevel gode billeder ud af turen. Automatiske funktioner som Return to Home og lign. virker dog ikke når der er kraftig vind.

Samlet set har det været en fornøjelse at have DJI Mini 4 Pro på besøg. Det er en god opdatering til Mini 3 Pro dronen





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde DJI Mini 4 Pro i den Fly More Combo, som vi har haft til test, med en onlinepris på lige under 9000 kroner. Hvis man køber den mindste mulighed uden ekstra tilbehør og den mindre RC-N2 controller, kan man finde den til omkring 6300 kroner.





Konklusion

DJI har med deres Mini 4 Pro drone lavet endnu en lille genistreg for hobbybrugeren. Min klare favorit blandt alle de DJI droner jeg har testet til dato, var indtil nu klart Mini 3 Pro dronen, som nu har fået en afløser i Mini 4 Pro.

Den lave vægt under 250 gram betyder, at du kan bruge den stort set alle steder uden mange af de restriktioner, som følger med de tungere droner. Du får altså en drone, som du rent faktisk kan bruge til noget, hvilket alt andet lige betyder meget, hvis man er typen der gerne vil overholde gældende regler.

På trods af den lille størrelse har DJI klemt et væld af features ind i den lille drone. Mulighederne for automatisk start og landing, ActiveTrack og de mange forskellige andre automatiske optage indstillinger og ikke mindst Omnidirectional Obstacle Sensing betyder, at man får en drone som et let at bruge, men som samtidigt kan give dig nogen fantastiske billeder.

Prisen kan være en svær pille at sluge, men taget i betragtning hvor meget DJI har klemt ind i den lille drone, så synes jeg ikke den er urimelig. Det er en dyr, men forbandet vanedannende hobby.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award, for en drone som er spækket med features, og som sigter efter både den kræsne bruger og den glade nybegynder med et solidt hobbybudget.





Godt:

Masser af features i en lille pakke

De automatiske funktioner gør dronen let at flyve med

Gode skarpe billeder

Gode softwareopdateringer





Skidt:

Intet nævneværdigt