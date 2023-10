DJI Osmo Action 4

Når der tales om actions kameraer, så tænker de fleste sikkert hurtigt på GoPro, men producenter som DJI, har også rigtigt gode bud på markedet. I dag tager vi et kig på deres nyeste version med DJI Osmo Action 4.

Specifikationer

Dimensions: 70.5×44.2×32.8 mm (L×W×H)

70.5×44.2×32.8 mm (L×W×H) Weight: 145 g

145 g Waterproof: 18 m without the Waterproof Case, 60 m with the Waterproof Case

18 m without the Waterproof Case, 60 m with the Waterproof Case Number of Microphones: 3

3 Touchscreens:

Front Screen: 1.4-inch 323 ppi 320×320

1.4-inch 323 ppi 320×320 Rear Screen: 2.25-inch 326 ppi 360×640

2.25-inch 326 ppi 360×640 Front/Rear Screen Brightness: 750±50 cd/m²

750±50 cd/m² Supported SD Cards: microSD (up to 512 GB)

microSD (up to 512 GB) Sensor: 1/1.3-inch CMOS

1/1.3-inch CMOS Lens: FOV: 155°

FOV: 155° Aperture: f/2.8

f/2.8 Focus Range: 0.4 m to ∞

0.4 m to ∞ ISO Range

Photo: 100-12800

100-12800 Video: 100-12800

100-12800 Electronic Shutter Speed

Photo: 1/8000-30 s

1/8000-30 s Video: 1/8000 s to the limit of frames per second

1/8000 s to the limit of frames per second Max Photo Resolution: 3648×2736

3648×2736 Zoom:

Digital Zoom

Photo: 4×

Video: Max 2×

Standard Recording:

4K (4:3): 3840×2880@24/25/30/48/50/60fps

3840×2880@24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160@100/120fps

3840×2160@100/120fps 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps

3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps

2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps

2688×1512@100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps

2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps

1920×1080@100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps

1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Slow Motion:

4K: 4× (120fps)

4× (120fps) 2.7K: 4× (120fps)

4× (120fps) 1080p: 8× (240fps), 4× (120fps)

8× (240fps), 4× (120fps) Hyperlapse :

: 4K/2.7K/1080p: Auto/×2/×5/×10/×15/×30

Timelapse:

4K/2.7K/1080p@30fps

Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s

0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s Duration : 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5 hours, ∞

5/10/20/30 mins, 1/2/3/5 hours, ∞ Stabilization

EIS:

RockSteady 3.0

RockSteady 3.0+

HorizonBalancing

HorizonSteady

Det er en ret lang liste af specifikationer, som vi får med Action 4 kameraet. Værd at fremhæve er, at vi får touch displays både på fronten og bagsiden. Det kombineret med masser af optage modes og et væld af stabiliseringsmuligheder giver, på papiret i hvert fald, et stærkt Action kamera.





En tur rundt om DJI Osmo Action 4

Jeg har tidligere taget et kig på DJI Osmo Action 3, og hvis ikke det stod skrevet tydeligt på fronten, ville det være svært at se forskel på de to kameraer.

Helt som sidste gang, så er det også denne gang DJI Osmo Action 4 i en Adventure Combi som vi har fået til test.

Det betyder, at der er mere tilbehør med, end hvis man bare køber standard pakken med et Osmo Action 4.

Inkluderet i Adventure Combi enheden følger der ud over kameraet og det normale tilbehør også yderligere en 1,5 meters selfiestang, to batterier samt et Battery Case, som kan bruges til at oplade de i alt tre inkluderede batterier samlet på en gang.

Endelig er der også et ramme til kameraet, som er let at montere med en klemmemekanisme. Rammen er med til at yde forbedret beskyttelse mod fald og generelt hårde forhold, men uden at gå ud over billedkvaliteten.

Der er naturligvis en god portion ekstra funktionalitet i at have de ting, som en del af et sæt. Battery Case tilbehøret er ikke med indbygget batteri til at oplade dine batterier, som man fx kender det fra etuier til små headsets.

Det kan dog fungere som en powerbank i en snæver vending. Andre enheder der tilsluttes via USB C stikket, kan nemlig oplades via DJI Battery Case tilbehøret til Action 4 kameraet. Samtidigt er der også to pladser til opbevaring af ekstra MicroSD kort i låget.

Ser vi på selve kameraet, så er der på det ydre ikke sket det store i springet fra den tidligere version. På bagsiden er det stadig den 2.25” store touch med en opløsning på 360×640, som bruges som den primære kilde til betjening af kameraets indstillinger.

Det er et hurtigt og responsiv skærm, med en fornuftig lysstyrke der er til at se selv udendørs. Skærmen kan selv tilpasse sig, så menuerne osv drejer, alt efter hvordan du holder kameraet. Vi bliver dog også på skærmen mødt af kravet om, at forbinde til DJI Mimo app'en. Det er altså ikke muligt at bruge Action 4 kameraet uden at registrerer det via Mimo app'en. Selv om der er masser af god funktionalitet i app'en, så er jeg ikke glad for at man på den måde er tvunget til at forbinde til en app. Specielt når det er en app, der ikke er tilgængelig på Android App store som standard. Jeg kommer ind på det under software delen, men det er ikke ligefrem brugervenligt.

Skifter vi til venstre side af kameraet, får vi en powerknap, der også fungerer som Quick Select menu til at skifte mellem video, billeder eller andre funktioner, som man kan vælge via indstillingerne. Under en vandtæt lille lem finder vi et USB C stik, der kan bruges til opladning af batteriet i kameraet. Det kan dog også bruges til tilslutning af tilbehør, som fx DJI Mic, hvis man vil have bedre lyd på sine optagelser.

På højre side er der endnu en lem, som gemmer pladsen til batteriet og MicroSD kortet.

På toppen finder vi højtaleren, som ikke er prangende, men er fin hvis man lige vil se sine optagelser igennem hurtigt. Den bruges også til de forskellige systemlyde, hvis man har slået det til. Endelig er det naturligvis også på toppen vi finder record knappen.

I bunden finder vi beslag til montering, fx den inkluderende selfiestang eller andre monteringsløsninger fra DJI. Det er en lille genistreg, som fungerer ved hjælp af magneter suppleret af klemmer. Bunden af Action 4 er magnetisk, hvilket betyder at man kan sætte det fast på magnetiske overflader. Den løsning alene er naturligvis ikke nok til at holde det fast under udfordrende omstændigheder.

Så de mere hårdføre løsninger, som selfiestangen supplere med en klemmesikring. Løsningen fungerer super godt, og er let at bruge og gør det muligt hurtigt at montere og afmontere Action 3 når det er nødvendigt.

På fronten har vi naturligvis stjernen i hele setuppet, nemlig linsen. Her er det en ny 1/1.3-inch CMOS sensor, som skulle være bedre under svage lysforhold. Det er stadig med en synsvinkel på 155° og en f/2.8 aperture.

Linsen er beskyttet af et cover, der let kan skrues af og udskiftes, hvis det på et tidspunkt lader livet. Det er dog lavet med Gorilla Glass, så den kan forhåbentligt klare mosten i de fleste sammenhænge.

På fronten er der også endnu en skærm. Denne gang er det en 1.4” skærm med en opløsning på 320×320. Den kan dels bruges til at se hvad man optager, hvis man filmer sig selv. Den er dog også med touch-interface, så det er muligt at tilpasse indstillinger fra den også. En super praktisk detalje, som gør livet lettere i mange tilfælde.





Software

Hvis man ikke vil styre tingene fra selve Action 4 kameraet, er det dog også muligt via DJI Mimo app’en. Her er det blot at forbinde via Bluetooth, og så har man adgang til at styre et væld af funktioner direkte via telefonen i stedet for kameraet.

Faktisk kan man som jeg var inde på tidligere slet ikke komme uden om DJI Mimo softwaren da DJI ganske enkelt kræver at man forbinder til app'en.

Det er også igennem appen, at man kan tjekke om der er firmware updates og klare opdateringen automatisk, hvis der skulle være nyt.

DJI Mimo er den samlede app til flere af enheder fra DJI. Så det er også indgangsvinklen, hvis man har deres DJI Osmo Mobile 6 for eksempel. Det betyder, at den ikke er målrettet Action 4, og derfor er der meget indhold i app’en, som ikke er relevant, hvis man ikke har de tilhørende enheder.

Ud over de enkelte shooting modes og indstillingerne for dem, så er der i det hele taget bagt mange vejledninger og guides ind i appen. Så kan man bruge dem som trin for trin opskrift, eller bare som inspiration, til at få mest muligt ud af sin DJI Osmo Action 4. Det er ret godt skruet sammen med tips og en komplet liste af skud, som passer ind i de forskellige templates.

I det hele taget er der rigtigt mange gode funktioner bygget ind i app’en, ud over helt almindelige video og billedmuligheder.

Når man er klar til at klippe det hele sammen, så findes der også en redigeringsfunktion i appen. Her er det muligt på telefonen at kombinere flere klip, klippe dem til og tilføre musik, grafik og meget andet. Det kan enten gøres via forskellige templates, eller uden hjælp fra andet end ens egen kreativitet.

Der er endda mulighed for at lade app’en gøre det automatisk. Du kan vælge et udvalg af klip, og så lade app’en komme med et bud på et sammenklip med musik, colorgrading og det hele. Det rammer ikke altid plet, men kan om ikke andre være et godt udgangspunkt man selv kan rette til bagefter.

Via app'en er det muligt at hive optagelser og billeder over på telefonen, og bruge dem i sin redigering med det samme. De kan også kombineres med alle andre billeder, som man har på sin telefon.

Export mulighederne når man bruger telefonen til redigeringer er dog umiddelbart begrænset til 720p eller 1080p. Så man vil ikke kunne få det optimale ud af sine 4K 120 fps optagelser. Der skal man forbi sin computer.

I app'en er det også muligt at opsætte og styre en live stream via dit DJI Osmo Action 4. Det kan klare via fx YouTube eller Facebook.

Det eneste store minus ved DJI Mimo app’en er dog, som jeg også var inde på i min anmeldelse af DJI Osmo Mobile 6 og Action 3, at den ikke findes officielt i Google Play Store. Det betyder, at brugere som mig, der benytter en Android telefon skal downloade app’en og få den på telefonen som et sideload.

Det er ikke en udfordring, for en tech nørd som mig selv, men det tager en del af brugervenligheden for folk, der måske ikke er helt så velbevandrede i den slags. Specielt fordi der ikke gøres specielt meget opmærksom på det fra DJI’s side.





Testen

Jeg har haft DJI Osmo Action 4 i lidt over en måned. Jeg har i den periode haft den med rundt i forskellige sammenhæng og testet den en del af herhjemme, for at prøve de mange forskellige muligheder af.

Helt centralt for et action kamera er naturligvis kvaliteten af optagelserne. Det vil naturligvis variere alt efter, hvilken indstilling man bruger. Hvis man går efter det bedste ved 4K, så får man dog rigtigt gode resultater.

En af de ting som DJI altid har fået ros for er deres gode farveprofiler, og det kommer også rigtigt godt igennem med Action 4, som giver gode og smukke billeder ved 4K med lækre farver. Der vil dog naturligvis være lidt forvrængning i billedet, hvis man vælger det fulde ultra brede format.

Hvis man bruger andre DJI produkter, som fx en DJI drone, så er det også let at klippe optagelser fra de forskellige enheder sammen, da farveprofilen matcher rigtigt godt på tværs.

Der er mulighed for at optage i en D-cinelike farveprofil, som giver bedre muligheder for at colorgrade optagelserne selv efterfølgende.

I forhold til stabilisering så kommer Actions 4 også rigtigt godt i mål. Vi har adgang til det samme brede udvalg af stabilisering med fire forskellige modes alt efter hvor kraftigt det skal være.

Både Rocksteady og Horizonsteady leverede rigtigt gode og stabile billeder på trods af mine forsøg på at ryste Action 4 godt under mine tests.

Se eksempel på kvaliteten af optagelser og stabilisering her under via vores YouTube kanal. Husk dog på at videoen her har været igennem YouTubes komprimering.





Jeg har ikke noget at klage over i forhold til billedkvaliteten på Osmo Action 4. Man kan blive lidt udfordret på kvaliteten, hvis man vil maxe Slowmotion mulighederne helt ud ved 240 FPS ved 1080p opløsning, men det overrasker ikke med de indstillinger i så lille et kamera.

De steder hvor jeg også er super glad for min tid med Action 4, er den lette betjening. Mulighed for betjening via touch screen på både front og bagside, sammen med muligheden for styring via Mimo app’en betyder, at det er let og lige til at betjene Action 4.

Den samme lethed følger med over i det magnetiske monteringssystem. Det betyder, at man let og hurtigt kan skifte fra en mount til en anden, eller endda bare montere Action 4 på magnetiske overflader, hvis det skal gå hurtigt.

DJI angiver den samme 160 minutters batteritid, som på Action 3, og der er ikke noget der har ændret sig der. I mine tests holder den angivelse meget fint.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde DJI Osmo Action 4 i den Adventure Combo, som vi har haft til test, med en online pris på lige under 4200 kroner. Det er omkring 500 kroner mere end Action 3 Adventure Combo sættet kan findes til pt.

Hvis man køber Action 4 alene, kan den findes til 3340 kroner.





Konklusion

Det er meget lidt, som DJI på overfladen har ændret ved Action 4 i forhold til Action 3. Det kan koges ned til en smule forbedret vandtæthed, hvor man nu kan komme ned på 18 meter i stedet for 16 meter før. Oven i det er sensoren blevet opgraderet en smule og så er der understøttelse for større MicroSD kort end tidligere.

Action 3 var i forvejen et solidt og let tilgængeligt action kamera, og med de nye forbedringer synes jeg godt, man kan retfærdiggøre den alt andet lige begrænsede prisstigning.





Hvis man allerede har andre DJI produkter, som fx en af deres droner, så vil Action 4 være en god tilføjelse til værktøjskassen.

Det er fortsat lidt irriterende, at Mimo app’en ikke kan findes officielt i Googles Play Store. Det kan være en hindring for de lidt mindre techmindede, men det er i sidste ende en mindre klage.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award for et rigtigt godt produkt med masser af muligheder.





Godt:

Solid kvalitet

Masser af muligheder for video og billeder

Solid stabilisering

God integration med øvrige DJI produkter.





Skidt:

DJI Mimo app’en er ikke i den officielle Google Play Store

Man SKAL forbinde til DJI Mimo app'en.