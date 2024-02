Elegoo Jupiter SE

Det er ikke lang tid siden at vi kiggede på en FDM printer fra Elegoo, og nu er tiden kommet til en resin printer. Det er også fra Elegoo og det er en af de store, i form af deres Elegoo Jupiter SE.

26 feb. 2024 kl. 11:34 Af Kenneth Johansen

Centrale Specifikationer

12.8-Inch 6K Mono LCD, 51um XY resolution

Build volume of 277.848 x 156.264 x 300 mm³

Automatic resin feeding and recycling

With a 4-point leveling system

Upgraded USB Air Purifier

Som man kan se på specifikationerne her, så har vi en printer med stor build volumen. Opløsningen er ikke den højeste, sammenlignet med andre printere på markedet, men det ligger i et leje, der burde være fint for de fleste hobby folk.





En tur rundt om Elegoo Jupiter SE

Jupiter SE kommer i en stor og tung kasse, så det kan være en fordel at være to om at få den på plads. Alt er dog godt pakket og forsvarligt sikret med skum. Der er en smule udpakning og samling man skal igennem inden man kan komme i gang med maskinen.

Jupiter SE er en opdatering af den første Jupiter printer fra Elegoo. Målet har helt klart været at ramme et billigere prispunkt.

Hvor den første Jupiter printer havde en metalkonstruktion og kunne åbnes med en låge i fronten, så har Elegoo med Jupiter SE taget den samme indgangsvinkel, som deres mindre printere i Mars og Saturn serien.

Det betyder at vi har et stort rødt akryl UV skjold over maskinen og så ellers selve maskineriet i bunden. Det store skjold skal løftes af for at få adgang til printeren, og med en printer i denne størrelse kan det godt være lidt en udfordring. Det kræver i hvert fald, at der er god plads over maskinen, og du skal have et sted at sætte skjoldet hen, mens du arbejder med maskinen.

Elegoo har dog lavet det, så der er to håndtag, der skal skrues på siderne af skjoldet for at lette håndteringen af det.

Som sagt er Jupiter SE en stor printer og det kan naturligvis ses på den build plate der følger med. Samlet set er der en build volume på 277.848 x 156.264 x 300 mm.

Overfladen på pladen er med det samme mønster, som Elegoo har brugt et stykke tid nu på alle deres nyere printere.

Den første opgradering i forhold til den tidligere Jupiter printer er at vi nu får et fire punkts leveling system. Når man er oppe i den størrelse som Jupiter SE har, så er det klart et plus sammenlignet med den tidligere metode fra Elegoo.

Den 12,8” store 6K Mono LCD skærm er sikret med tape rundt langs kanten, men kommer ikke med en reel skærmbeskytter. 6K opløsningen betyder sammen med skærmens fysiske størrelse, at pixel opløsningen på X/Y aksen er på 51um.

Der er to stykker funktionelt tilbehør med til Jupiter SE i form af en luft renser og så får vi også et automatisk Resin pumpesystem. Det kan med en lille sensor måle på resinmængden i dit kar, og så selv fylde op løbende fra en tilsluttet flaske med resin.

Hvis man skal tømme sit kar, kan det også klares med systemet, der kan pumpe din resin tilbage i flasken. Systemet er designet så det passer til de flasker, som Elegoo har til deres egen resin. Så hvis ikke man har sin resin i en flaske af den type, kan man få problemer med at bruge systemet.

Både luftrenseren og opfyldningssystemet får strøm fra to USB porte inde i printkammeret.

UV lyset i Jupiter SE er en COB Refractive kilde, der skulle være med til at sikre en ensartet lysfordeling over hele print arealet.

Det hele udvikler dog en del varme, og det betyder, at Jupiter SE har et ret stort kølesystem, der fylder en del på bagsiden af maskinen. Så det er endnu en ting man skal være opmærksom på, når man skal finde et sted at placere den.

Resin karret er aluminium og kommer med Elegoos opgraderede 2.0 PFA film, som gerne skulle sikre at dine print ikke hænger fast.

Alt styringen af maskinen kan klares via et 3,5” touch display på fronten af maskinen. Power knappen og USB stikket til filer er placeret på højre side af maskinen. Der er ingen netværksmuligheder med Jupiter SE.





Opsætning og software

Helt som på en FDM printer så er opsætningen af en Resin 3D Printer også lidt todelt. Den ene side er den fysiske opsætning og den anden er klargøring af dine print via software på din PC. Oven i det er der så en rengøringsproces efterfølgende med resin print man skal være opmærksom på.

Inden man kan komme i gang med sin Resin printer, skal man naturligvis have den indstillet fysisk. Det primære i den forbindelse er at sørge for at din build plate er i niveau. Til det formål har Elegoo sendt et stort ark papir, som Leveling Card. Det er en anelse kraftigere end alm printerpapir.

Herfra skal man så blot løsne alle fire skruer på sin build plate og så via touchskærmen bede printeren køre din build plate helt ned, mens man har papiret liggende mellem skærmen og build plate.

Når det er sket holder du din build plate på plads, med et solidt tryk på pladen, mens du på kryds spænder skruerne igen. Herefter beder man maskinen gemme den nye Home Position og man burde være klar til at printe.

Det var dog ikke helt så let for mig. Det krævede et par forsøg, før tingene var helt på plads. Jeg fandt ud af, at jeg skulle trykke en del hårdere ned på min build plate, mens jeg spændte skruerne, før jeg fik et godt nok resultat ud af det.





Her vil det hjælpe, hvis man har hjælp så en person kan holde et jævnt tryk på pladen, og en anden person spænder skruerne.

Det lykkedes dog til sidst og jeg har under min test ikke haft nogen problemer efter det.

Det medfølgende resin pumpesystem er let at sætte til. Det er blot at sætte pumpen til i sin USB plads i printkammeret. Den anden ende er lige til at skrue i resinflasken. Når man skal i gang, så måler systemet automatisk via sensoren, om der er resin i karret og pumper mere ind, hvis der ikke er. En god sikring hvis man vil udnytte hele den store printvolumen. Så risikerer man ikke at løbe tør for resin undervejs.

Printkarret på Jupiter Se er en stor sag, og der kan sagtens være mere end en liter i karret. Det betyder, at systemet tømmer en hel flaske og gerne ville have mere, hvis den kunne.

Det er dog let at springe over via menuen på touchskærmen og en liter er mere end rigeligt til en del print, alt efter størrelse naturligvis.

Jeg opdagede dog en uheldig ting ved resin pumpesystemet, i forbindelse med mine forsøg med at få build plate level processen på plads. Her havde jeg tømt karret og taget det ud for at lave endnu et level forsøg.

I samme øjeblik jeg tændte for printeren, for at køre tingene på plads og spænde pladen fast, begyndte systemet dog at pumpe resin for at fylde karret. Karret som altså ikke var der, hvilket resulterede i at den pumpede resin direkte ud på LCD skærmen.

Heldigvis var jeg lige ved siden af maskinen og kunne slukke den med det samme, så det var minimalt hvor meget den nåede at spilde. Det var dog en irriterende detalje, og her ville jeg gerne have set pumpesystemet havde en manuel on/off knap, så man kan slå det fra når man fx skal servicerer maskinen.

Som det er nu, kan man kun undgå den situation ved ikke at have en flaske med resin forbundet til systemet, eller bare helt pille det fysisk ud af maskinen.

Efter lidt oprydning og rengøring var jeg klar igen efter uheldet.

På det medfølgende USB stik er der et par test filer, som man kan bruge som indledende test, inden man kaster sig over større print. De er klar til print og jeg gav den klassiske Elegoo skakbrik et forsøg.

Resultatet var super fint og gav en fin indikation af, hvad printeren er i stand til.





Software

Der er et væld af forskelligt software man kan bruge til at klargøre filer til sin Resin 3D Printer. Elegoo fremhæver selv Chitubox, Lychee Slicer og VoxelDance Tango. De to første er rimeligt bredt anvendte, mens VoxelDance Tango er lidt nyere på markedet.

Jeg har selv mest erfaring med Chitubox og foretrækker klart den til at slice mine filer. Hvis man skal lave supports på sine filer, så er der dog en masse rigtigt gode funktioner i Lychee Slicer.

Hvilken man foretrækker er naturligvis en smagssag, og jeg har ikke tid og plads her til at gennemgå fordele og ulemper ved de forskellige stykker software. Det er ikke Elegoo der udvikler nogen af dem, så i sidste ende falder deres ydelse ikke tilbage på Elegoo.

Som sagt så foretrækker jeg selv Chitubox, og det er primært den slicer jeg har brugt i løbet af min test.

Der var under min test ingen dedikeret profil i Chitubox til Jupiter SE. Der er dog en til den tidligere Jupiter og da hardwaren på mange måder er den samme så valgte jeg den og den har fungeret fint under min test.

Software delen på selve printeren via touch skærmen er fornuftig og har under min test været velfungerende. Der er mulighed for løbende at justere indstillinger for dit print hvis du har behov for det, hvilket er et stort plus.





Test

Med testfilen veloverstået skulle der naturligvis lidt andet til også. Jeg startede med at lave et par eksponeringstests for at se, om jeg kunne tune indstillingerne lidt.

Eksponeringstiden i Jupiter profilen i Chitubox var som standard sat til 2,5 sekunder. Jeg kunne dog uden problemer på den ned på omkring 1,8 sekunder, og på den måde skære noget af printtiden.

Da den fintuning var på plads sprang jeg videre til et par filer lavet af Artisans Guild fra deres Rodburg Cultist of Melmora udgivelse fra december 2023. Det er filer, som er beregnet til brug i tabletop gaming spil, som Dungeons & Dragons eller lign. Artisans Guild har også lavet deres eget Tabletop Skirmish spil, i stil med Kill Team eller Warcry fra Games Workshop, hvor figurerne også kan bruges.

Det er filer der kommer med supports, så jeg foretog mig ikke andet end at trække dem over i Chitubox sliceren, og gjorde dem klar med de tilpassede indstillinger.

Herfra var det direkte i printeren og tryk på print. Til de print jeg lavede under min test brugte jeg Elegoos egen 8K Space Grey resin.

Resultatet af printet var en lille samling super detaljerede figurer. Selv med den store macrolinse på kameraet stod detaljerne klart i de små 32mm høje figurer.

Under de forhold er det muligt at se de små lag i printet, men man skal virkeligt se efter dem for at spotte dem.

Med endnu et godt print bag mig skiftede jeg til noget lidt større. For at kunne sammenligne kvaliteten med den Elegoo Neptune 4 Pro, som vi testede for ikke så længe siden, skulle vores udvalgte benchmark Red Skull fil naturligvis testes.

Den kom af sted med de samme indstillinger og også her forløb printet uden problemer og jeg stod tilbage med et super detaljeret print.

Holdt op imod den samme fil, men printet på Neptune 4 Pro printeren, kan man virkeligt se, hvor meget mere detaljeret man kan printe på en Resin 3D Printer, sammenlignet med en FDM printer. På det nye print er der detaljer med, som slet ikke er mulige at se på FDM printet.

Jupiter SE er naturligvis lavet til at kunne printe store filer og det skulle naturligvis også testes. Så som den sidste test gik jeg stort og testede en Booknook fil fra Miniatures of Madness. Et print som er designet til at peppe din bogreol op.

Det var et print som udnytter den store build plate på Jupiter SE noget mere, end nogen af de andre ting jeg havde printet.

Også her forløb printet uden problemer. Det tog naturligvis noget længere tid og sugede en del mere resin. Ud over det, så var det dog lige ud af landevejen og resultatet var super godt.





Det store print var en besværlig opgave at rense bagefter, men det er jo ikke overraskende med et print i den størrelse.

Resultatet i bogreolen ser super flot ud og viser virkeligt hvad man kan få ud af at have en Resin 3D Printer med så stor build volumen om Jupiter SE.





Pris

Jeg kan pt finde Elegoo Jupiter SE med en, for tiden, nedsat online pris direkte fra Elegoos egen EU-webstore på lige over 5000 kroner. Sammenlignet med andre printere i samme størrelse, er det en fornuftig konkurrencedygtig pris.





Konklusion

Hvis man er på udkig efter en Resin 3D printer, som kan klare de helt store print, så har Elegoo med Jupiter SE lavet en pris og brugervenlig printer.

Der er dog et par områder, hvor jeg gerne havde set Elegoo gøre det lidt bedre. I forhold til deres Resin pumpe system havde jeg virkeligt gerne have set, at der havde været en fysisk tænd/sluk knap.

Som jeg var inde på under min test, så var det lige ved at gå galt, fordi systemet begynder at pumpe resin lige så snart man tænder printeren, selv hvis man ikke har sit resin kar på plads.

Det kunne også være fedt, hvis Elegoo havde fundet en anden løsning end det store og uhandy UV skjold. Det kræver god plads og er en anelse besværlig. Det er klart et tiltag som Elegoo har lavet for at holde prisen nede, og i den forbindelse kan man dårligt klage over det.

En printer af denne størrelse er dog ikke for alle. Hvis man skal til at stifte bekendtskab med Resin 3D Print, så vil jeg klart anbefale at starte med en mindre printer.

Er man klar på de udfordringer som en stor printer kommer med og de specifikke “særheder” som Elegoo Jupiter SE har med fx sin resin pumpe, så vil jeg dog sige, at man får en fornuftig printer til pengene uden at den genopfinder den dybe tallerken.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for en solid resin 3D Printer i stort format, der leverer gode detaljerede print.





Fordele:

Detaljerede print

Medfølgende resin pumpesystem

Stor printvolumen





Ulemper: