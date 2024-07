Elegoo Phecda

I dag tager vi et kig på en laserskærer og graveringsmaskine fra Elegoo. Elegoo er normalt mest kendt for deres 3D Printere, men har med deres Elegoo Phecda udvidet deres sortiment.

3 jul. 2024 kl. 09:56 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

10W/20W Output Power

400 x 400 mm Engraving Area

Up to 25,000 mm/min Engraving Speed

Smoke Filtering Exhaust

Elegoo Phecda kommer i i både en 10W og en 20W version og i flere SKUs i forhold til, hvilket tilbehør der er med. I vores test har vi fået 20W versionen forbi i en bundle med deres Air Assist enhed.





En tur rundt om Elegoo Phecda

Elegoo Phecda kommer adskilt i en relativt flad kasse, hvilket naturligvis betyder, at den er lettere at sende rundt i verden.

Det betyder dog også, at der skal en ret omfattende samling til, før man er klar til at starte enheden op og komme i gang. Elegoo har sørget for at opdele og markere skruer og tilbehør ret godt og der følger naturligvis en vejledning med.

Det er en stor hjælp at alle skruer osv er tydeligt markeret, men selve vejledningen kunne dog godt have været udformet bedre. Der var flere afsnit, jeg skulle igennem flere gange for at være sikker på, at tingene blev samlet ordentligt.

Der skal forbindes kabler flere steder for at få de forskellige komponenter til at virke, men også her havde Elegoo sørget for at markere dem tydeligt.

Det er dog en god ide at tage det stille og roligt og gå systematisk frem, da der er en del at holde styr på, hvis ikke man har rodet med denne type maskiner før.

Det tog mig omkring halvanden time at få samlet alle tingene og være klar til at starte maskinen op.

Alle tilslutninger er placeret på højre side af maskinen. Her finder vi strømstikket sammen med power knappen og et USB stik og Micro SD kortlæseren.

På undersiden er der også en WiFi antenne, som gør det muligt at bruge maskinen trådløst via en App Elegoo har lavet til maskinen.

De primære dele af Phecda er lavet af aluminium og materialerne og byggekvaliteten føles for det meste god.

Tilbehør til maskinen i vores bundle er et sæt sikkerhedsbriller, som er super vigtige at huske når maskinen kører. Ud over det følger der også en Air Assist-enhed med. Det er en lille pumpeenhed, der blæser luft ned over laserens fokusområde, så røg og lign. ikke skaber problemer for dens præcision.

Det er dog en lidt besværlig løsning, hvor du skal trække en slange ned til laseren, som potentielt kan ende med at komme i vejen når maskinen arbejder.

Der følger også et sæt ekstra ben med, så du kan hæve arbejdshøjden på maskinen, hvis der er behov for det med visse materialer.





Software

Som jeg var inde på tidligere, så har Elegoo Phecda en tråsløs mulighed. Det er dog udelukkende til brug med Elegoos egen app. Du kan ikke forbinde maskinen til dit eget hjemmenetværk og få forbindelse via software fra din PC fx.

I stedet for skaber din Phecda maskine et WiFi netværk, som du skal tilslutte og så på den måde bruge Elegoo Phecda app’en.

Igennem app’en kan du sende simple opgaver til maskinen, hvor du kan vælge blandt et udvalg af grafikker i app’en eller tilføje din egen via telefonen.

Der er også et udvalg af materialer at vælge imellem med foruddefinerede indstillinger, som jeg vil antage er baseret på Elegoos egne tests med maskinen og de forskellige materialer.

Jeg kunne dog på intet tidspunkt under min test få app’en til at forbinde til vores Phecda maskine, så jeg har ikke kunnet teste funktionaliteten.

For at kunne få maskinen i gang med opgaver skal man altså igennem noget software på sin PC. Her har Elegoo ikke selv noget til rådighed, bortset fra deres ikke-funktionelle app, så man skal have fat i programmer fra tredjepart.

Elegoo nævner selv det gratis LaserGRBL, som også er med på det medfølgende MicroSD kort. Det er dog et stykke software, som jeg føler bærer præg af at være gratis.

Jeg valgte i stedet for at bruge LightBurn softwaren, som ikke er gratis men som dog er noget mere udbredt og anvendt, og derfor er lettere at finde support på. Der er mulighed for en 30 dages test af LightBurn, men herefter koster det 523 kroner for en livstids licens.

Elegoo Phecda er min første oplevelse med en Laser Cutter/Engraver og det samme med LightBurn softwaren. Det betyder, at der er en læringskurve for at komme i gang med tingene. Det er dog lettet lidt af at LightBurn, som sagt er ret populær og der derfor findes mange guides og filer der kan bruges sammen med softwaren.





Test

Som jeg netop var inde på, så er Elegoo Phecda min første erfaring med Laser Cutter/Engraver, så jeg kan altså give den helt autentiske begynder oplevelse.

Læringskurven er ret stejl til at begynde med og det er ikke noget man kommer hurtigt i gang med. Der er en del variabler, som afgør om dit projekt bliver en succes eller et rygende mislykket forsøg.

Hastigheden på laseren, energien den skærer/brænder med, sammen med materialet er alle samme ting der skal tilpasses til hinanden, for at få det ønskede resultat.

Elegoo har i deres vejledning en liste med anbefalede indstillinger til forskellige materialer. Det er dog kun vejledende og der skal en del test og forsøg til for finde de rigtige indstillinger.

Hvis man bruger LightBurn softwaren er der dog en materialetest man kan køre, for at teste forskellige indstillinger af på dine materialer, før du kaster dig over større projekter.

Den slags er guld værd og testen kan gennemføres ret hurtigt, for at tune sig ind på hvordan tingene skal indstilles.

Her vil det måske også være på sin plads at understrege, at det her IKKE er en maskine man bør bruge i stuen eller hobbyrummet i lejlighed eller hus, med mindre du har dedikeret og effektiv udsugning. Processen brænder jo reelt de anvendte materialer, hvilket skaber en del røg og ikke mindst lugt, som bestemt ikke er noget man bør have i hjemmet.

Der er godt nok et filter på maskinen, der tager en del af røgen, men jeg kom alligevel til at lugte lidt af bål efter noget tid i selskab med maskinen. Min løsning var at lave et setup i garagen, hvor jeg med åbnet port kunne skabe et fornuftigt miljø at arbejde i. Det ville dog nok ikke være en brugbar løsning i vinterhalvåret.

Samtidigt er det ikke en maskine, som man bør sætte i gang og forlade, som fx en 3D Printer. Der er en reel risiko for brand, og derfor bør maskinen altid være under opsyn i en eller anden grad.

Der er en indbygget detektor i maskinen, der stopper maskinen og starter en alarm, hvis der skulle gå ild i et emne. Det slukker dog naturligvis ikke ilden, så man bør være i nærheden, hvis uheldet skulle være ude.

Med alt det i tankerne og en læringskurve for softwaren bag os, så vil jeg dog sige at mulighederne er ret gode med Elegoo Phecda når først man har sat sig ind i tingene.

Jeg oplevede dog en del start problemer, da en del af de fysiske elementer ved maskinen som motorbælterne og hjul efter samlingen ikke var stramme nok. Det førte til meget upræcise og skæve forsøg til at starte med.

Vejledningen til at afhjælpe disse problemer var ikke specielt god fra Elegoos side og det krævede lidt arbejde fra min side for at få tingene på plads.

Det mest irriterende på det punkt var dog, at Elegoo lader til at have sparet lidt for meget på kvaliteten af skruerne til maskinen. Det resulterede i at en af skruerne, som jeg skulle bruge til at spænde det ene motorbånd, blev stripped og ikke kunne løsnes eller strammes. Jeg måtte altså til at skære i skruen for at kunne bruge et alternativt bit til at få den skruet ud.

Så efter en halv dag med problem søgning og afhjælpning af diverse dele var jeg klar til at kaste mig over et par projekter.

Man kan naturligvis kaste sig over at lave sine egne kreationer i en kombination af LightBurn og billedbehandlingssoftware.

For at sætte lidt fart på processen kastede jeg mig dog over filer, som andre havde lavet. Der kan findes rigtigt meget både gratis og betalt på internettet på sider som Etsy.

Mit forsøg var en fil til et Dicejail samlesæt. Efter et par forsøg for at finde de rette indstillinger til det valgte materiale, fik jeg gang Elegoo Phecda. Efter et par timer og materialeskift et par gange, stod jeg tilbage med de færdige dele.

Elegoo Phecda arbejder relativt hurtigt og har i min test givet fornuftige resultater, men efterlod mig lugtende lidt af bål.

Efter mine tests stod jeg dog lidt tilbage med en fornemmelse af, at jeg manglede mere tilbehør, for at få den bedste oplevelse ud af maskinen.

Fx er det ikke optimalt at skære på et fladt massivt underlag, som et bord. Dels skaber det en del mærker i underlaget, men maskinen skærer heller ikke helt rent, når der ikke er luft under det emne, man vil skære.

Løsningen på det problem er et Honeycomb mesh underlag. Det følger ikke med som standard, men kan fås i de større bundles eller købes separat hos Elegoo.

Det er sandsynligvis for at holde prisen nede, at Elegoo har undladt at lade det være standard, men det burde være et must i min bog.





Pris

Elegoo Phecda kan pt findes online direkte fra Elegoos hjemmeside, med forsendelse inden for EU, med en pris på lige over 3000 kroner.

Det lander helt klart i den billige ende, hvis man sammenligner med markedet for laserskærer generelt, som let kan komme op i nærheden af priser på 10.000 kroner.

Det billigste sammenlignelige produkt jeg kunne finde, var en Creality 3D - Falcon 2 Laser Engraver - 22W, som har en normalpris på omkring 4000 kroner. Så det ser bestemt ud til at Elegoo sigter efter at konkurrere på prisen.





Konklusion

Phecda er Elegoos første bud på en Laserskærer og blev oprindeligt lanceret som en Kickstarter. Den er dog ude i normal handel nu og er et fornuftigt bud på en Entry Level laserskærer.

Det er en løsning der giver et godt niveau af muligheder og funktionalitet. Det er dog også et produkt der bærer præg af at være Elegoos første forsøg med denne produktkategori.

Så det er ikke i nærheden af at være så trimmet og veludført en pakke, som deres forskellige serier af 3D Printere, som de efterhånden har meget erfaring med.

De klarer dog at levere et produkt, der slår det meste andet på markedet på prisen for sammenlignelige features.

Hvis man gerne vil stifte bekendtskab med laser cutting, men ikke er klar til at afsætte 5000-10.000 kroner til det, så kan Elegoo Phecda være et sted at starte og arbejde videre fra.

Man skal dog være indstillet på, at det ikke er et helt finpudset produkt, samt at laser cutting generelt er en hobby med en betydelig læringskurve.

Netværksfunktionaliteten og Elegoos app var under min test ubrugelige. Det var dog ikke noget der i sidste ende havde en praktisk betydning for den måde jeg valgte at bruge maskinen på. Når det er så dårligt implementeret, så burde Elegoo dog nok bare have ladet det være.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et fornuftigt produkt til et ret lavt prispunkt, som dog mangler lidt finpudsning.





Fordele

Billigere end de fleste lign. produkter

Skærer og graverer et bredt udvalg af materialer





Ulemper

Mangler lidt af de “quality of life” features som dyrere alternativer har

Netværksfunktionalitet og app var stort set ubrugelig