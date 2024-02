Elgato lancerer kraftfulde capture enheder

Vil du køre gaming capture til din stream på bedst mulige måde, så har Elgato gode nyheder. De har netop lanceret helt nye capture enheder der har mulighed for helt op til 8K capture.

5 feb. 2024 kl. 09:46 Af Kenneth Johansen

Elgato, et brand under CORSAIR, har annonceret lanceringen af to nye capture cards, 4K X og 4K Pro. Udstyret med de seneste chipsets og solide specifikationer gør disse capture cards det muligt for skabere at give deres publikum den bedste visuelle oplevelse på alle platforme - uden at gå på kompromis med deres gamingoplevelse på PS5, Xbox Series X|S, high-end gaming PC'er eller håndholdte konsoller som Nintendo Switch.

4K X, et USB-kort, har op til 4K144 passthrough og capture. 4K Pro, et PCIe-kort, praler med op til 8K60 HDR10 passthrough og 4K60 HDR10 capture. Ved at sætte endnu en standard inden for streamingteknologi giver Elgato streamere helt nye muligheder.





"For mere end 10 år siden revolutionerede vi processen med at optage og dele gameplay-indhold af høj kvalitet for skabere over hele verden," sagde Julian Fest, SVP og GM for Elgato. "I dag er vi glade for at fortsætte med at fjerne barrierer for skabere med lanceringen af 4K X og 4K Pro. Ved at kombinere HDMI 2.1-forbindelse, levende HDR10 og fleksibel VRR passthrough op til 8K60 for første gang i et game capture card, vil disse produkter løfte brugergenereret indhold til nye højder."

4K X er et stort spring for streamere, der kræver enkelhed uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette bærbare capture card er ca på størrelse med en smartphone. Det har ikke kun ikke kun HDMI 2.1 input og output porte, men også USB 3.2 Gen 2 forbindelse, variable refresh rate (VRR) og ægte HDR10-understøttelse. Alle disse funktioner gør det muligt at spille og optage ved højere opløsninger og billedhastigheder, såsom 4K ved 120 billeder pr. sekund, uden at opleve screen tearing.

Har du en native 4K144 skærme eller bedre kan du både køre passthrough og optage 4K gameplay ved 144 billeder pr. sekund. 4K X er kompatibel med Windows, Mac og - for første gang i capture card-historien - nyere iPads med en USB-C-port, hvilket muliggør en virkelig bærbar capture-setup til sofa-gamere.

For PC-entusiaster, der søger top-of-the-line game capture-funktioner, tilbyder 4K Pro de højeste specifikationer, herunder HDMI 2.1 input og output porte og ægte HDR10-understøttelse. Med op til 8K60 HDR10 passthrough og 4K60 HDR10 capture, plus VRR-support, transformerer dette capture card din high-end single eller dual-PC opsætning til et live streaming-kraftcenter.





For konkurrenceprægede gamere, der kræver endnu højere billedhastigheder, understøtter 4K Pro lav-latens passthrough op til 240 billeder pr. sekund i 4K-opløsning og giver dig samtidig mulighed for at optage din præstation i 1080p240 kvalitet. Derudover giver Multi App-support dig mulighed for at sende dit capture-feed til flere apps samtidig, så du kan optage råt gameplay, mens du streamer i OBS, Discord og endda Zoom. 4K Pro-kompatibilitet er eksklusivt til Windows-maskiner via en PCIe 2.0 x4 forbindelse.

4K X og 4K Pro fungerer problemfrit med populære broadcast-apps, herunder OBS Studio, Twitch Studio, Streamlabs Desktop, vMix og mere. Elgato tilbyder også sin app til gratis download, der giver skabere kraftfulde og brugervenlige værktøjer til at optage og administrere optagelser samt eksportere AAF-filer til avanceret redigering i professionel software som Adobe Premier og Vegas Pro.

Begge kort leveres med 8K HDMI-kabler, mens 4K X leveres med en USB 3.2 C-til-C-kabel, så du kan forbinde dig direkte ud af boksen.