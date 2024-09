Elgato Lightstrip Pro

Hvis du i forvejen bruger Elgato enheder til dit setup, kan der nu komme lidt mere farve på med Elgato Lightstrip Pro.

Centrale Features

Der er ikke så mange kringler ved Lightstrip Pro, som basalt set er en RGB LED strip tilpasset specielt til brug med Elgato økosystemet, via den medfølgende controller. Det er naturligvis i denne lille controller, at meget af funktionaliteten ligger i samarbejde med Elgato softwaren.

Selve LED strippen er ret fleksibel og på bagsiden er der Tesa MP tape, som kan bruges til at sætte den fast hvor der er behov for det. Det suppleres af magneter i strippen, så den kan sættes let fast på magnetiske overflader.

Hvis du vil tilpasse længden på Elgato Lightstrip Pro, kan det lade sig gøre ved at klippe den til i længden. Det kan gøres imellem stort set hver enkelt LED. Der er dog få undtagelser, hvor man lige skal springe to over. Det betyder, at man burde kunne tilpasse længden meget præcist.

Elgato angiver selv på deres hjemmeside, at man ikke kan forlænge sin Elgato Lightstrip Pro og at den ikke er kompatibel med deres tidligere Elgato Lightstrip produkter. I kassen følger der dog en lille klip med, som typisk bruges til netop at klippe to stykker LED strip sammen. Om det virker kan jeg dog ikke kunne sige da jeg ikke har klippet i vores test eksemplar.





Opsætning og software

Opsætning af Elgato Lightstrip Pro er ret ligetil. Det kan klares enten via Elgatos Control Center app på din smartphone eller på din PC.

Her opretter du forbindelse til LED strippen og kan forbinde den til dit WiFi netværk. Herfra er der mulighed for at tilgå enheden, så længe begge enheder er på det samme netværk.

Via softwaren har du mulighed for at kontrollere lyset. Det kan tilpasses stort set som man har lyst. Der er et udvalg af scener, man kan vælge imellem allerede i softwaren. Der er dog også mulighed for at tilpasse sine egne.

Elgato har også gjort det muligt at kode sine helt egne effekter, hvis man er ferm med Java kode. Det er dog ikke en færdighed jeg har, så den del har jeg ikke kunnet teste.

Selv uden at skulle kode Java er der dog ret store muligheder for at tilpasse effekter, farver og hastigheder på de forskellige scener.

Helt i tidens trend har AI naturligvis også fundet vej ind i Elgato softwaren. Så her kan man via AI tekst prompts få hjælp til at vælge farver til en scene, hvis man mangler lidt inspiration.

Hvis du streamer og allerede bruger andre Elgato produkter, som fx deres Stream Deck, så kan Lightstrip Pro også kobles sammen med det.

Via et Control Center plugin har du mulighed for at tilføje scener til dit Stream Deck og skifte let og hurtigt her.





Test

Jeg har haft Elgato Lightstrip Pro som stemningsbelysning ved min PC i et par uger nu.

Opsætning og betjening er super let og ligetil. Det er hurtigt at springe forbi Control Center softwaren og skifte scene eller farve på tingene. Det er heldigvis ikke tung software, så der er ikke en masse unødige funktioner man skal navigere sig imellem.

Jeg oplevede dog at softwaren var lidt tung at danse med på et par punkter. Dels så synkroniserede den ikke umiddelbart mine ændringer på tværs af PC og smartphone. Så tilpasningerne ser ud til at blive gemt lokalt på din enhed og ikke på controlleren til Light Strip Pro, hvilket jeg synes havde været en mere optimal løsning.

På PC oplevede jeg også at den ene Light Strip Pro, som jeg havde i brug, dukkede op som to separate enheder. Begge to instanser i softwaren kontrollerede den samme fysiske enhed, men det var lidt rodet, da indstillinger og tilpasninger kunne ændres og bruges i hver sin profil i softwaren.

Når det er sagt, så er jeg dog mest af alt en “Set and Forget” type når det kommer til RGB lys, når jeg endeligt bruger det. Så jeg er ikke typen, der skifter indstillinger, farver og effekter hele tiden. Så i mit brugstilfælde betød det ikke så meget.

Hvis man mere aktivt bruger RGB lyset til fx streams osv, så kunne jeg dog godt forestille mig, at de små issues med softwaren kunne blive irriterende.

Rent fysisk har jeg ikke meget at klage over med Elgato Lightstrip Pro. Den leverer et lækkert og farverigt lys og er tilpas kraftigt til hyggebelysning. Skifter man til det hvide lys, er der også gode muligheder for at tilpasse farvetemperaturen, så den kan bruges som reel belysning, hvis man ønsker.

En anden feature som Elgato fremhæver er, at Light Strip Pro er flimmerfri, når du bruger den på video. Det er et kendt problem med billigere LED strips, at lyset kan se meget flimrende ud på fx et webcam eller en stream. Det er ikke tilfældet med Light strip Pro, som er lavet netop til at fungere godt sammen med online streaming.

Jeg har forsøgt mig på tværs af et par forskellige webcams og i alle tilfælde var der ikke skyggen af flimmer at spore. Så på den front rammer Elgato rigtigt godt.

En ting at bemærke med Elgato Lightstrip Pro er, at den fungerer som en helt uafhængig enhed. Den kan altså kun styres igennem Elgatos Control Center software og ikke synkroniseres med resten af den RGB, som du evt. har i din PC.





Pris

Jeg kan i skrivende stund ikke finde Elgato Light Strip Pro i nogen danske webbutikker. Elgato selv har dem dog listet på deres hjemmeside med en pris på lige under 340 kroner. Så skal der nok reguleres en smule, så vi kan forvente en dansk pris på omkring 400-450 kroner.





Konklusion

Elgato har med deres Lightstrip Pro lavet et RGB LED lysprodukt der passer fint ind i deres Elgato økosystem.

Det er bestemt i det økosystem at den giver mest mening og ikke som et enkeltstående produkt. Hvis man ikke bruger andre Elgato produkter og blot ønsker lidt RGB lys til sit setup så er der andre og billigere alternativer hvor man kan få mere for pengene.

Er man Elgato bruger i forvejen så kan det dog give god mening med Light Strip Pro. Det er netop primært Elgato integrationen, der får den til at skille sig ud fra andre RGB LED strips på markedet.

Vi lander med en endelig karakter på 7 for et fornuftigt produkt som dog giver mest mening for den inkarnerede Elgato bruger.





Fordele:

Let opsætning

Smukt farverigt og flimmerfrit lys

Let sammenkobling med øvrige Elgato produkter





Ulemper: