Er Apple Vision Pro allerede glemt?

Apple's Vision Pro oplevede en stormende start, men interessen er styrtdykket. Salget halter, og brugerinteressen er faldet drastisk.

23 apr. 2024 kl. 10:37 Af Maria DEL:

Apple Vision Pro debuterede for bare to måneder siden og tiltrak mange mennesker til at tilmelde sig demonstrationer og blev næsten øjeblikkeligt udsolgt. Siden da er interessen for Apples flagship mixed reality-headset, eller som Apple selv kalder det Spacial Computing, dog styrtdykket, og salget er ved at gå helt i stå i nogle detailbutikker, rapporterer Bloomberg mandag.

Så hvad er der sket med Apples nyeste hardware-enhed? Ifølge Bloomberg er der rapporter om, at nogle Apple-butikker kun sælger en håndfuld Vision Pros på en hel uge. Hype omkring Apple Vision Pro er faldet dramatisk, siden headsettet solgte 180.000 enheder i løbet af sin pre-order-weekend i januar.

Efterspørgslen efter demonstrationer af teknologien er også angiveligt "meget lavere" siden produktets lancering. Endnu værre er det, at mange mennesker, der booker aftaler for at teste Vision Pros, simpelthen ikke dukker op længere. Det er ikke længe siden, at ivrige Apple-fans stod i kø rundt om hjørnet hos Apple Stores i New York City for at afprøve virksomhedens første spacial computing-headset.

På trods af det dårlige salg har iPhone-producenten ikke stoppet med at markedsføre Vision Pro; Apple har headsettet på forsiden af Apple.com. Eksisterende Vision Pro-ejere lader muligvis deres headsets samle støv på hylden. En første bølge af Vision Pro returneringer, dokumenteret af lange sociale medieindlæg fra tech-influencers, kan have været overdrevet, men det lader til, at Apple har større bekymringer på hænderne.

Folk bruger ikke deres Vision Pros lige så meget som deres andre Apple-produkter. Mange kunder på subreddit r/VisionPro klager over, at headsettene er upraktiske i hverdagen. Forummet er fyldt med folk, der siger, at de sjældent bruger headsettet offentligt. Andre almindelige klager er, at Vision Pro gør ondt at have på, det er svært at finde apps i Vision Pro app-butikken, og at teknologien er isolerende.

Det var forventet, at Apple Vision Pro's hype ville dø ud, og at headsettet ville blive et nicheprodukt i flere år, indtil Apple lavede en billigere version. Apple-analytiker Ming-Chi Kuo og mange andre forventede dette. Nu er disse forudsigelser gået i opfyldelse, og Vision Pro er stort set forsvundet fra den offentlige samtale.

For at være fair arbejder Apple på at tackle nogle af disse problemer. Virksomheden lancerede for nylig rumlige personligheder for at give dig nogle venlige følgesvende i Vision Pro universet, men de tidlige rumlige personligheder var en smule skræmmende.

Med hensyn til komfort sælger Apple en Dual Loop Band headset-strop, der lægger mindre pres på dit ansigt. Det mangler dog den sædvanlige elegans fra Apple. Netflix var en af de mange populære iPhone-apps, der, sammen med Spotify og YouTube, bevidst undlod at lave en Vision Pro-app i januar.

På det tidspunkt sagde Netflix co-CEO Greg Peters, at hans virksomhed ville "vente og se", om nogen faktisk bruger headsettet, før de investerer i en ny spacial computing-app. Et par måneder senere ser det ud til, at Netflix og disse andre apps ikke går glip af noget ved ikke at have en Vision Pro-app. Dog kan manglen på populære apps på Vision Pro have bidraget til dens stejle initiale nedtur."