Google patent kan forlænge smartwatch-batteri

Google har lige indsendt et patent for et nyt og mere kompakt antenne design til wearables som smartwatches. Dette nye design kan potentielt forbedre batterilevetiden og signalstyrken og kunne også anvendes i andre enheder som smarte ringe

8 feb. 2024 kl. 15:38 Af Maria DEL:

Teknologiverdenen sover aldrig. Det er en konstant strøm af innovation, og Google er ingen undtagelse. Søgegigantens seneste patent har at gøre med et nyt antenne design til bærbare enheder som smartwatches (via MSPoweruser). Nyheden om dette patent er særligt interessant for tech fans, da det potentielt kunne være med til at revolutionere fremtidens wearables.

Det nyligt indsendte patent for det nye design er en, der gør antennen mere kompakt og optimeret til kommunikation. Google forklarer at det opdaterede antenne design bruger et mikrobølgedielektrisk substrat med en høj relativ permittivitet. Dette er hvad der gør dette specifikke antenne design specielt - det kan lagre elektrisk energi (hvilket betyder bedre batterilevetid) og transmittere (sende og modtage) signaler meget bedre.

Google siger også, at antenne designet er ekstremt kompakt - med dimensioner på mindre eller lig med 8 mm i bredde og længde. Det er imponerende! Søgemotorgiganten nævnte nogle af de mulige anvendelser af dette nye design kunne være i lignende enheder som en smart ring (husker du Samsung's teaser og Galaxy Ring?)

Antenner er vigtige på mange måder i wearable tech. De er afgørende for at indsamle data fra sporingssensorer (som blodtrykssensorer eller GPS-funktionalitet på fitnessure), og derefter transmittere dem til den del af enheden, der analyserer eller lagrer.