Her er Google Pixel Watch 3

Sammen med de nye Google Pixel 9 telefoner præsenterede Google også deres nyeste ur Google Watch 3 på deres Made by Google event her til aften.

13 aug. 2024 kl. 19:00 Af Kenneth Johansen

Google Pixel Watch 3 nye features i kendt pakke

De nye Pixel Watch 3 ure kommer nu i to størrelser. Vi får den samme 41 mm størrelse som med Pixel Watch 2 men det suppleres nu også med en større version på 45 mm.

Ud over den nye størrelse så er der dog ikke de store ændringer i designet på Pixel Watch 3 der til forveksling ligner den tidligere generation fra Google.

Ud over forskellen i størrelse så er den indre hardware i de to Pixel Watch 3 ure ens. Den eneste anden undtagelse her er at man med 45 mm versionen også får et lidt større batteri.

Begge ure drives af et dual chip setup med en Qualcomm SW5 100 suppleret af en Cortex M33 coprocessor. Det er parret op med 2 GB SDRAM og 32 GB eMMC Flash lager.

Den lille 41 mm model kommer med et 307 mAh batteri og Google angiver at man kan forvente 24 timers batteritid med Always On Display aktivt mens man kan få op til 36 timer med batterisparefunktionen slået til.

Uret kan oplades fuldt på omkring en time, mens 24 minutter i opladeren giver dig en 50% opladning.

Den store 45 mm model kommer med et 420 mAh batteri og her angiver Google at vi kan forvente ca. samme batteritider som den lille version. Så altså 24 timers batteritid med Always On Display aktivt mens man kan få op til 36 timer med batterisparefunktionen slået til.

Her tager det omkring 80 minutter at lade uret fuldt op, mens 50% kan klares på omkring 28 minutter i opladeren.

Skærmen på begge ure er en 320 ppi Actua LTPO OLED skærm med en maksimal lysstyrke på 2000 nits. Skærmen kan gå helt ned til 1 nits minimal lysstyrke med Always On Display aktiveret og har en responsiv refresh rate på 1-60 Hz.

Med over 16 % smallere kanter har det et større aktivt skærmområde sammenlignet med Pixel Watch 2 – over 10 % mere skærm på uret på 41 mm og 40 % mere på uret på 45 mm. Det er nu blevet lettere at læse dine beskeder, navigere med Maps og se dine metrics under træningen.

Skærmen er placeret under tilpasset 3D Corning Gorilla Glass 5 og er IP68 certificeret og kan klare op til 5 atmosfærer. Så man burde være i stand til at klare de fleste dagligdags og fitness udfordringer med Pixel Watch 3.

Begge størrelser er tilgængelige med en urkapsel af aluminium i Matte Black med en rem i Obsidian eller i Polished Silver med en rem i Porcelain. Modellen på 45 mm fås også i Matte Hazel med en matchende rem i Hazel, mens 41 mm modellen fås i Champagne Gold med en rem i Hazel eller i Polished Silver med en rem i Rose Quartz.

Der er også et udvalg af Pixel Watch-tilbehør i forskellige stilarter, farver og materialer, så du nemt kan skifte fra træningscenteret til en aften ude.





Opdateret software

Dykker man ned i det, er der ikke voldsomme opdateringer til hardwaren i Google Pixel Watch 3. Mange af de nye udvikler og tilføjelser skal findes i softwaren. Det er netop et sted hvor Google historisk har været rigtigt gode til at optimere.

Google har med nye Fitbit funktioner sigtet efter at gøre Pixel Watch 3 til den perfekte træningsmakker.

Pixel Watch 3 introducerer en omfattende løbeoplevelse designet til at hjælpe dig med at planlægge, præstere og forbedre din løbetræning. Opret forskellige løberutiner – inkluder tidsbestemte opvarmninger og nedkølinger, og sæt mål for tempo, puls, tider og distancer. Du kan også tilføje intervaltræning med gentagelser. Når du udfører dine gemte rutiner, får du realtidsvejledning direkte på uret via lyd- og haptiske signaler. Bliv advaret, hvis du afviger fra dit måltempo, overskrider din pulsgrænse, eller når det er tid til at starte en sprint eller køle ned. Med den nyeste opdatering er mediestyring nu integreret direkte i din træning, så du kan justere lydstyrken eller skifte sange uden at bremse.

Under løbet sporer Pixel Watch 3 din form ved hjælp af en avanceret bevægelsessensor og maskinlæring, hvilket giver dig en detaljeret oversigt over din kadence, skridtlængde, vertikale udsving og meget mere for at forbedre dine løberesultater. Det nye løbekontrolpanel i Fitbit-appen viser dit ugentlige kilometertal, rekorder, detaljeret analyse af din løbetræning og meget mere, så du kan holde styr på din fremgang og bevare motivationen.

Pixel Watch 3 leveres med 6 måneders abonnement på Premium, der giver dig en mere dybdegående indsigt, anbefalinger til løb og træning samt eksklusivt træningsindhold fra Fitbit Premiums trænere.

Der er dog også meget andet at hente i softwaren. Vi får den mest omfattende Google-integration er det lettere end nogensinde for dig at holde styr på din dag med de praktiske nye brugeroplevelser som f.eks. streaming af Nest-kamera og -dørklokke, fjernbetjening til Google TV, offlineadgang til Google Maps og muligheden for at sætte opkald på hold ved hjælp af Google Assistent, alt sammen tilgængeligt på dit ur.

Nest Cam- og Nest Doorbell-notifikationer, livevisning og tovejstale.

Sæt en serie på pause, skru op for lydstyrken, eller skift kanal med Google TV-fjernbetjeningen direkte på håndleddet – du behøver ikke længere at rode rundt mellem sofapuderne for at prøve at finde fjernbetjeningen.

Styr kameraet på din Pixel-telefon for at tage selfies og gruppebilleder og bruge astrofotografering med Mørkelinse.

Optag et notat eller en sang, mens du er på farten, ved hjælp af appen Lydoptager på Pixel, og få derefter adgang til optagelsen på dit ur eller din telefon.

Få desuden adgang til Google Maps, også selvom du er offline, og brug Wallet til betalinger og offentlig transport.





De nye Pixel Watch 3 ure kan findes i butikkerne fra den 10. september med priser der starter ved 3090 kroner.