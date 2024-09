Google Pixel Watch 3 (41mm)

I den seneste strøm af nye Google produkter er vi nu kommet til Google Pixel Watch 3, som følger efter den nye Pixel 9 serie. Vi har fået besøg af det nye ur i den mindre 41mm størrelse.

Pixel Watch 3 fås i to størrelser. Den lille 41mm version, som vi har fået på besøg, og så en større 45 mm. Eneste forskel mellem dem, ud over naturligvis en større skærm, er, at den store 45mm version også har fået plads til et lidt større 420 mAh batteri.





En tur rundt om Pixel Watch 3

Ud over den nye størrelse i sortimentet, er der ikke sket meget i forhold til designet på Pixel Watch 3 i forhold til tidligere generationer.

Det er stadig tydeligt et Pixel Watch, med de bløde afrundede former uden nogen kant omkring urskiven. På højre side af uret har Google stadig deres “Crown” der kan bruges til at scrolle og betjener menuer og apps, suppleret af en enkelt funktionsknap.

Urene kan fås i et udvalg af forskellige farvekombinationer på selve urkassen og remmen, som den leveres med. Vores test eksemplar er en aluminiumsurkapsel i “Polished Silver” med et “Active Band” i Rose Quartz aka lyserød.

Selv om det ydre til forveksling ligner sidste generation, er der naturligvis sket noget nyt. Selve uret er ikke blevet større, men fordi der nu er 16% mindre kanter omkring skærmen, er den brugbare del af skærmen blevet større.

Oven i det er lysstyrken også blevet bedre med op til 2000 nits peak brightness. Så alt i alt burde man nu have en skærm, der er lettere at se, selv ude i solen og som burde være lettere at betjene, selv med pølsefingre som jeg har.

Pixel Watch 3 kommer med en IP68 certificering og er vandtæt ned til 50 meter.

Ser vi i bunden af uret finder vi et udvalg af sensorer, som måler iltmætning, puls og hudtemperatur. Google har ikke lavet nogen opdatering i forhold til sensorerne. De forbedringer, som er kommet til, er primært sket gennem forbedring af de algoritmer, som Google bruger til at analysere og behandle den data som afmåles.

Oven i de ydre sensorer er der naturligvis også de interne som gyroskop, højdemåler og kompas.





Opsætning og software

Opsætningen af et nyt Pixel Watch 3 er en let og relativt hurtig affære, som klares med en guide, der sørger for tilslutning til din telefon og opsætning af Google konto til apps og synkronisering.

Styresystemet på Pixel Watch 3 er WearOS 5.0 og indeholder et væld af apps ved opstart. Der er naturligvis et bredt udvalg af Googles apps, som synkroniseres med din Google konto og indholdet på din tilknyttede telefon.

Det betyder, at du let og hurtigt kan tjekke mails, noter, kalender osv på uret uden at skulle have telefonen op af lommen.

Ud over det fylder Fitbit ikke overraskende en stor del i forhold til fitness og specielt løbe tracking. Google opkøbte Fitbit i 2021, så det er meget naturligt at se det som en central del af Pixel Watch.

Ud over de apps, som er installeret som standard, er der også mulighed for at tilføje andre via Google Play Store.

WearOS er efterhånden ved at være et solidt styresystem, som giver et stabilt grundlag uret.

Der er brede muligheder for at tilpasse urskiven og opsætningen af uret, så det passer bedst til de ting du ønsker at bruge dit ur til.

Dels er der et godt udvalg af urskiver, både fra Google og fra tredjepart, som har fokus på forskellige grader af funktionalitet eller stil.

Ud over det kan man også selv i høj grad vælge, hvordan sortering af apps skal være samt opsætte genveje til favoritter, så uret er tunet specielt til dine behov.

Ved at swipe til siden på uret får man hurtigt adgang til et udvalg af forskellige apps, som man selv vælger og placerer, som det passer.





Test

Jeg har brugt Pixel Watch 3 i omkring tre uger nu sammen med en kombination af Pixel 9 Pro XL og Pixel 9 Pro Fold.

I forhold til opsætning og forbindelse til de to telefoner, har der ikke været noget problem, hvilket måske også var at forvente med Googles egne telefoner.

Der er en funktion, som let kan overføre uret til en ny telefon. Så man behøver ikke nulstille det hele, bare fordi man skifter telefon, hvilket jeg har oplevet på andre ure.

Langt størstedelen af tiden med uret har gået med de normale dagligdags ting, som at modtage og tjekke notifikationer, fungere som vækkeur og så de almindelige ur funktioner.

På den front har jeg ikke haft nogen problemer overhovedet. Forbindelsen har været stabil og notifikationer modtaget løbende for de apps, som har tilladelse til det.

Det er muligt at svare på beskeder og mails via uret. Personligt er det ret svært for mig at bruge det meget lille tastatur med mine pølsefingre. Heldigvis er der en meget velfungerende tale til tekst funktion. Så du bare kan indtale dit svar på fx en Messenger besked. I mine forsøg virkede det upåklageligt hver gang. Det er blot at tale og så trykke på send.

En stor del af markedsføringen omkring Pixel Watch 3, drejer sig om tracking af din motion og generelle sundhed med faktorer som puls og søvn. For at få mest ud af det, anbefaler Google, at man har uret på så meget som muligt, for at kunne indsamle mest mulig data, så man har et mere komplet billede.

Under årets "Made by Google"-event præsenterede Google flere nye fitness- og Fitbit-funktioner for deres Pixel Watch 3. Uret har nu forbedrede værktøjer til løbere, som inkluderer avancerede metrics som skridtlængde, jordkontaktid og vertikal oscillation, der hjælper løbere med at forstå deres præstationer bedre. Disse funktioner er blevet forfinet ved hjælp af maskinlæring, hvilket giver mere præcise målinger.

Derudover introducerede Google en ny "Target Load"-funktion og mere avancerede træningsplaner, som tillader brugerne at skræddersy multi-trins træningssessioner. Uret kan nu også advare brugere, hvis de falder bagud på deres målsatte tempo under en løbetur.

Pixel Watch 3 har også fået en forbedret "Daily Readiness Score" og en Fitbit Morning Brief, som leverer en daglig sundhedsopdatering direkte til uret. Samlet set viser disse opdateringer, at Google satser på at forbedre løbeoplevelsen og give brugerne mere præcise data til at forbedre deres præstationer

Jeg er personligt ikke den store løber når det kommer til motion, så alle de nye funktioner der er rettet specifikt mod løb har jeg ikke haft mulighed for at teste. Den del vil jeg overlade til andre med mere hang til løb at teste.

Jeg har dog brugt uret til tracking i forbindelse med styrke og interval træning, og så naturligvis til almindelig tracking i løbet af dagen.

Du kan opsætte dine egne mål for træning og skridt, og via uret få påmindelser i løbet af dagen, om at huske at bevæge sig og nå sine mål for skridt.

Pixel Watch 3 kan selv registrere, hvis du fx er ude og gå eller løbe en tur og spørge dig om du vil starte en træningsregistrering.

Den mest effektive tracking opnår man dog naturligvis, hvis man selv vælger den rette type træning, og starter den selv når man går i gang. Der er via Fitbit app’en et bredt udvalg af træningstyper at vælge imellem, helt ned til individuelle øvelser.

Baseret på min tid med uret fungerer tracking fint og den indsamlede data giver et godt billede af træningen. Det kan så bruges som basis for tracking over tid, af den generelle fysiske form og fremskridt i træningen.

Den af de nye funktioner, som Google har introduceret, er deres Daily Readiness Score eller parathedsscore. Her inddrager den oplysninger fra tidligere træning sammen med andre data som søvn, pulse osv og giver baseret på det en score for, hvor klar du er til mere træning i forhold til optimal restitution.

Her får man også en target load score, som man bør sigte efter, for at få en optimal balance mellem træning og restitution.

Det tager noget tid for uret at samle data nok til at kunne give dig en score her. Jeg har haft uret længe nok nu til at jeg får en score. Jeg føler dog ikke, at jeg efter så relativt kort tid helt kan vurdere, hvor retvisende funktionen er.

Det virker dog som et godt værktøj at have med, hvis man er typen der godt kan lide at måle på sine træninger og generelle fysiske data.

Alt den tracking og indsamling af data betyder naturligvis at batteriet belastes, hvis uret hele tiden skal måle på dig.

Google angiver selv at man kan forvente omkring 36 timers batteritid, hvis man bruger Battery Saver indstillingen.

Det er dog et tal der vil variere en del, alt efter hvor meget man bruger uret, og specielt hvor ofte man bruger uret til at tracke træning. Her kan brug af GPS funktionen fx gøre en stor forskel.

I praksis oplevede jeg under min test, at jeg med normalt brug i løbet af dagen og moderat tracking, var nødt til at oplade uret hver dag, hvis ikke jeg skulle få lidt batteri stress. Jeg ville gerne bruge uret som vækkeur og registrere min søvn, så det var svært at komme uden om en smut forbi opladeren hver dag.

Heldigvis er der dog mulighed for ret hurtig opladning med en fuld opladning der kan klares på omkring en time for 41mm versionen.

Generelt vil jeg sige, at jeg har nydt min tid med Pixel Watch 3, men der er lidt skår i glæden. For helt som vi oplevede med de nye Pixel telefoner, så er der smarte WearOS funktioner, som ikke kommer med over i den danske version.

Det er blandt andet muligheden for at tilgå sine Nest video feeds via uret, hvor man så fx ville kunne svare på sin video dørtelefon.

På samme måde kunne jeg heller ikke finde Google TV mulighederne, der skulle være tilføjet. Det ville ellers give os mulighed for at styre vores Google TV enheder via uret.

Så på visse områder er det altså et produkt med et par begrænsninger, vi får i Danmark. Jeg har spurgt vores Google kontakt om der er tale om en fejl, eller om det er funktioner der kommer senere. Jeg har dog i skrivende stund ikke fået svar.





Pris

Google Pixel Watch 3 lander i butikkerne med en pris på 3090 kroner for 41 mm versionen i WiFi udgaven og 3890 kroner for LTE udgaven.

Vil man op i den store 45 mm udgaven, så skal man af med 3490 kroner for WiFi versionen eller 4290 kroner for den med LTE.





Konklusion

Google har tilføjet masser af gode opgraderinger til Pixel Watch 3, som samlet set giver os et solidt og velfungerende ur.

Designmæssigt er der ikke sket det store, men de ændringer der er sket betyder meget for den samlede oplevelse af uret.

Opgraderinger i hardware og ikke mindst Wear OS betyder, at Pixel Watch 3 nu er med i løbet som et seriøst bud på et smartwatch, hvis du er på Android.

Heldigvis er der ikke nogen af tracking funktionerne, der er begrænsede til kun at fungere med Googles egne Pixel telefoner.

Jeg ville gerne have set mulighederne med den større 45 mm model, da selve uret er en anelse for lille til min smag. Oven i det ville det større batteri i 45 mm versionen uden tvivl også have gjort meget for min oplevelse af uret.

Den lidt begrænsede batteritid på den lille version er her er nemlig mit største klagepunkt. Specielt for en enhed, som er designet til at leve på dit håndled, så meget som muligt.

Det er måske ikke kritisk, når man ser på smartwatch markedet generelt, men når man har prøvet ure som TicWatch og OnePlus Watch, som kan holde flere dage uden behov for en oplader, så er det irriterende at skulle finde opladeren hver dag.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en solid opgradering med Pixel Watch 3. Det er dog en opgradering, der stadig ikke giver danskerne den fulde pakke, og som i den lille version er lige petit nok en en voksen mand.





Fordele

Klar, tydelig og større skærm

Gode WearOS forbedringer

Super god fitness tracking





Ulemper