Skyhøje priser på Apple Vision Pro i Kina

Hype omkring Apple Vision Pro har skabt et gråt marked i Kina hvor priserne er skyhøje på når tech fans kæmper for at få fingrene i sættet.

23 jan. 2024 kl. 08:16 Af Maria DEL:

Mens Apple forbereder sig på den globale lancering af deres længe ventede Vision Pro mixed reality headsets, udvikler en interessant trend sig i Kina. Tech-entusiaster, ivrige efter at få fat i den nyeste gadget, står over for en unik udfordring - et gråt marked, hvor priserne stiger. Kunderne er villige til at betale mere end det dobbelte af headsettets oprindelige pris. I Kina har Vision Pro skabt meget hype blandt køberne, med videresælgere som griber denne mulighed for at fordoble den ønskede pris.

Ifølge rapporter er ivrige kunder klar til at smide dobbelt så meget som den officielle pris for at sikre denne højteknologiske enhed. Den oprindelige pris på $3,499 til $3,899, afhængig af modellen, er blevet overskygget af det grå marked. Denne trend er dog ikke helt ny. Praksissen, kendt som Daigou, indebærer at agenter rejser udenlands for at købe luksusvarer, som derefter sælges hjemme til markant højere priser. Selvom pandemien havde lagt en dæmper på dette marked, har lempelsen af rejserestriktioner set en genopblussen.

Med Apple's nye produktlancering er Daigou-sælgere tilbage i aktion, og lover leverancer fra USA til Kina. Vision Pro forventes at gøre indtryk i mixed reality-sektoren, et område hvor virksomheder som Meta og Pico tidligere har vovet sig ind med begrænset succes. Apple's indtræden ses som en game-changer, som potentielt kan revitalisere markedet.

Brancheksperter mener, at dette kunne være vendepunktet for VR/AR teknologier, med en betydelig vækst i headset-forsendelser i år. Industrien har dog også sine udfordringer. For eksempel har Pico, et større VR-mærke, for nylig skåret ned på drift på grund af lavere end forventet salg. Men med Apple's indtræden i arenaen, kan dynamikken skifte til fordel for augmented og virtual reality teknologier.

For Apple er dette tiltag mere end bare tilføjelsen af endnu et produkt til deres sortiment; det handler om at diversificere indtægtsstrømme. Med iPhone som en større indtægtskilde, tilbyder Vision Pro en ny indgang, især på tech-hungrende markeder som Kina.