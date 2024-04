Apple Watch Series 10 med bedre batterilevetid

Apple Watch Series 10 kommer i 2024 med forbedret display og længere batterilevetid, ifølge rapporter. Forventes at ankomme sammen med iPhone 16 serien.

10 apr. 2024 kl. 10:18 Af Maria DEL:

Apple Watch Series 10 vil sandsynligvis blive lanceret senere i år med en opgraderet skærm, der leverer forbedret batterilevetid, ifølge en rapport. Ifølge den sydkoreanske publikation The Elec, ændrer iPhone-producenten sig måden, hvorpå OLED-skærmen på Apple Watch Series 10 vil blive produceret, hvilket kan forbedre effektiviteten af uret.

Efterfølgeren til virksomhedens Apple Watch Series 9 forventes at ankomme i anden halvdel af 2024, sammen med den kommende iPhone 16-serie. The Elec rapporterer, at Apple Watch Series 10 vil have en OLED-skærm af lavtemperatur-polykrystallinsk oxid (LTPO) sammen med tyndfilms-transistor (TFT) -teknologi.

Med den nuværende generation Watch Series 9 udstyrer virksomheden angiveligt alt undtagen to af sine switch-transistorer med lav-temperatur polykrystallinsk silicium (LTPS) -teknologi, hvilket siges at give mindre batterieffektivitet. I år vil virksomheden angiveligt reducere antallet af transistorer ved hjælp af LTPS-teknologi. Som et resultat vil Apple kun bruge den mindre effektive teknologi til kredsløb uden for Pixel-området og nogle få resterende switchende TFT'er, ifølge rapporten.

Dette betyder, at Apple Watch Series 10 kan tilbyde bedre batterilevetid i forhold til sin forgænger. Sidste måned rapporterede Bloomberg, at Apple opgav sine planer om at udvikle interne skærme med mikroLED-teknologi. Nogle hold, der arbejdede med skærmteknik, skulle være blevet omorganiseret, mens andre medarbejdere blev afskediget af virksomheden.

Skridtet kom kort efter, at Apple angiveligt lukkede sit projekt med at bygge en selvkørende bil, der var i udvikling i næsten et årti. Mens Apples kommende smartwatches måske ikke vil være udstyret med mikroLED-skærme, forventes det, at den kommende Apple Watch Series 10 vil ankomme med forbedret displayteknologi i anden halvdel af 2024. Smartwatches kan ankomme sammen med iPhone 16-serien af smartphones, der forventes at bestå af fire modeller - iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max.