AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-04-29 18:17:52

iRobot Roomba 875 robotstøvsuger

Vi har i dag en ny gæst forbi redaktionen, denne gang en robot forklædt som støvsuger. Vi tester iRobot Roomba 875, som er en af topmodellerne fra iRobots serie af robotstøvsugere. Læs med i dagens test, for at se hvad du kan forvente med sådan en i hjemmet.

Er kæresten efter dig igen fordi du har glemt at støvsuge, leder du efter en måde hvorpå du kan gøre dagligdagen lidt lettere for dig selv, eller er du bare vild med robotteknologi og smarthome udstyr, så behøver du ikke at lede længere, hvis du mangler noget der kan tage sig af den daglige rengøring.

iRobot er et firma der specialiserer sig i intelligent robotteknologi, som hjælper i hjemmet. Det produkt vi skal se på i dag er en robotstøvsuger i deres Roomba-serie, nærmere betegnet Roomba 875. Roomba 875 er en lille robotstøvsuger, designet til hjem med kæledyr, og kan blandt andet prale af et tre-trins AeroForce rengøringssystem samt en AeroForce støvopsamler. Derudover har den indbyggede trappesensorer, så den gør det godt på flere niveauer, og ikke bare grundplanen.

iRobot Roomba 875 kommer i en forholdsvis stor kasse med et praktisk bærehåndtag. På forsiden er der et billede af støvsugeren, og på bagsiden finder vi relevant produktinformation.

Roomba 875, eller som vi har kaldt ham i testperioden, Bob, har en lang række af fordele, og af dem kan vi hurtigt nævne AeroForce-rengøringsteknologien, det allergivenlige HEPA-filter, muligheden for virtual væg, samt en automatisk timer-funktion, som kan aktiveres på et bestemt klokkeslæt hver dag.

I kassen finder vi:

iRobot Roomba 875 robotstøvsuger

Dock

Kabler

Virtuel væg

Extra filter

Brugervejledning

Specifikationer:

Max antal rum (anbefalet): 2

Indikator for tømning: Ja

Virtuel vægfunktion: Ja

Skemalægning: Ja

Automatisk opladning: Ja

Farve: Sort

Rengøringssystem: AeroForce teknologi

Filtertype: HEPA

Poseløs: Ja

Garanti: 2 år

Lydniveau: (dB)58 dB

Dimensioner: 9,2 cm højde, 35,3 cm i diameter

Vægt: 3,8 kg

Køretid: 60 min

Ladetid: 3 timer

Beholderkapacitet: 0,6 liter

Arbejdsareal: op til 100 kvadratmeter

Batteritype: xLife batteri; 2.200 mAh

Design:

iRobot Roomba 875 robotstøvsugeren er noget så kedeligt som en flad cylinder i sort, med en vægt på 3,8 kg og små dimensioner på blot 9,2 centimeter i højden, og en diameter på 35,3 centimeter. På toppen af støvsugeren er der fem knapper, en stor rund knap i centrum, påtrykt ordet ”CLEAN”, og fire mindre knapper herunder, som kan bruges til at konfigurere Roomba støvsugeren, eller planlægge rengøring når man ikke er hjemme.

I den ene ende af Roomba 875 kan man trække skuffen hvor al skidtet bliver opsamlet i, ud. Skuffen er lavet i plastik, og inden i skuffet er der et HEPA-filter som skal tages ud inden snavs og skidt kan fjernes.

Under bunden finder vi to hjul der bliver drevet af en motor, samt et næsehjul som Roomba 875 drejer om, når den støvsuger derudaf på livet løs. Hjulene er lavet således at de hviler på fjedre, så de klikke ud når der ikke er vægt på dem, og ind når støvsugerens vægt er på dem.

Det betyder også at den i praksis har det let med mindre kanter, da vægten forsvinder fra hjulene, hvis den kører ind på en høj kant med en del af støvsugermodulet. Midt på støvsugeren finder vi desuden et børstemodul i gummi der er som skabt til kæledyr, da det fanger hår og pels. På den ene side af støvsugeren finder vi det sidste element, nemlig et sidebørstemodul, hvis funktion er at børste skidt ind under støvsugeren, og så er det helt perfekt til hjørnerne, som den runde Roomba 875 selvfølgelig får svært ved at komme ind til.

iRobot Roomba 875 er født med AeroForce rengøringssystemet, der benytter sig af en kombination af to teknologier for at sikre en rengøring der er så effektiv som muligt. Det drejer sig om tidligere nævnte børstemodul, der kombineret med det effektive vakuum sug, der sammen står for at levere den effektive støvsugning. Roomba 875 er designet til at virke både på hårdt gulv, men også på gulvtæpper, og justerer automatisk til den type af gulv den kører på.

Det er det samme der gør sig gældende når den kommer til borde, stole eller andet der står i vejen, eller trapper. En fed lille detalje, er at Roomba er deisgnet med et anti-tangle system, hvilket på dansk betyder, at hvis den fanger en ledning fra gulvet, så stopper børsterne, og den vil automatisk forsøge at komme af med kablet igen.

Den sidste designfeature ved iRobot Roomba 875 er valget af HEPA filtre i støvsugeren. Et HEPA-filter er designet til at opfange mikroskopiske støvpartikler og formidsker derfor andelen af støv, pollen, skæl fra husdyr og allergener i luften, som en støvsuger uden et HEPA-filter bare puster ud i luften igen.

HEPA filtre er anbefalet for at minimere allergenerne i hjem hvor folk lider af forskellige typer af allergi, eller luftvejsproblemer, og det er derfor et rigtig fornuftigt valg at udstyre Roomba 875 med dette, med tanke på at den får lov til at køre ofte.

Test:

Vi har testet iRobot Roomba 875 på den eneste måde man kan teste en robotstøvsuger på. Vi har ladet den agere manden i huset et par uger, hvor den har fået lov til at overtage mine vigtigste pligter. Det var selvfølgelig med fare for at min bedre halvdel ville udskifte mig hvis det gik alt for godt, men med udsigt til mere tid til God of War og Detroit: Become Human i maj måned, er der nogle ofre man er villig til at gøre. For renlighedens skyld selvfølgelig.

Under testperioden har Roomba 875 fået lov til at vise sin kvaliteter på fliser, trægulv og gulvtæpper, eller som kvinden i mit liv kalder det, den hellige treenighed inden for gulve. Statistikken for AeroForce rengøringssystemet siger at det fjerner op til 50% mere snavs, støv og hår fra alle typer af gulvoverflader sammenlignet med andre systemer, og det er selvfølgelig et af de parametre vi har øjnene på under testen. For er der noget vi kan lide, så er det en effektiv rengøring, så vores kære elektronik ikke bliver uberettiget udsat for støv og snavs.

Helt grundlæggende, så gør Roomba 875 sit arbejde til UG. En helt almindelig opladning for den giver omkring 60 minutters drift, og sikrer en god rengøring af gulvet på op til 100 m2. I brug kører den lidt på må og få, men den får lige så langsomt kørt over hele gulvet, hvis man bare lader den passe sit arbejde. Der er et kraftigt sug på Roomba 875, og den fager derfor alt det den kører over, og det meste af det snavs, skidt og hår der findes på gulvet, men den er nogle gange også begrænset af de ting der står på gulvet, som borde, stole og lamper, så der kan være steder hvor den har meget svært ved at komme til, eller slet ikke kan komme til, medmindre man sørger for at gøre plads til det. Og det skal man selvfølgelig, og vi har selvfølgelig gjort det langt de fleste gange når vi har testet støvsugeren af, for at se hvordan den klarer de forhindringer den vil møde i sin dagligdag.

For at starte støvsugeren skal man kun trykke på Clean-knappen på toppen, og så går den i gang med at arbejde. Roomba 875 kan selv finde rundt, og er i stand til at planlægge den nemmeste rundt i huset. En lækker lille detalje er, at når den møder et område der er extra snavset, så laver den en ekstra rengøring på området.

Når Roomba 875 rammer en væg, stol eller andet så skifter den enten retning, eller også begynder den at køre i nogle små cirkelmønstre op langs væggen, for at få al skidtet med. Når den når til trappetrin, som jeg har i hjemmet mellem alrum og stue, så kan støvsugeren for det meste selv stoppe og skifte retning, på grund af de sensorer der er under bunden på den, men jeg har været ude for flere gange nu, at den køre ud over kanten med den forkerte del af støvsugeren, og kommer til at sidde fast ud. Det er et mindre irritationsmoment, men ikke noget man ikke kan leve med, når man tager højde for at man selv slipper for at svinge kosten rundt i huset. Når Roomba 875 er færdig i lokalet, eller har brug for at blive ladet op, kan den selv køre tilbage til sin dock, hvor den kan blive ladet op. Det er let og lækkert.

Vender vi tilbage til grundigheden endnu engang, så står man tilbage efter at Roomba støvsugeren har gjort sit arbejde, med et fint rent hjem, som min bedre halvdel har for vane at kalde for en ”drengestøvsugning”. Det er ikke helt fair over for Roomba 875, som gør det betydeligt bedre og grundigere end jeg gør det, men ikke desto mindre, så får man en mere effektiv støvsugning hvis man selv gør sig tid til det med støvsugeren. Men Roomba 875 gør det rigtig godt og er i stand til at ordne den daglige rengøring til et 12-tal. Det er sgu en ren fornøjelse at have en robotstøvsuger i sit hjem, og giver tid til så mange andre små ring i hverdagen. Og det må også være det der er det bedste salgsargument for sådan en robotstøvsuger. Tid er penge, og Roomba 875 giver dig mulighed for at prioritere anderledes i din hverdag. For mig er det mange penge værd, men det kommer også an på øjnene der ser på det. Personligt nyder jeg ikke at støvsuge og åbner gladelig hjemmet for mere smart teknologi, som gør dagligdagen lettere på mange områder.

Vedligehold:

En af fordelene ved en robotstøvsuger som Roomba serien, er at de er forholdsvis lette at vedligeholde og udskifte dele på. Først og fremmest, så er der det planlagte vedligehold af hjemmet, som man kan sætte Roomba 875 op til at gøre automatisk hver dag når man ikke er hjemme. Når støvsugeren har behov for at blive tømt, tager man bakken til støv og snavs ud, og tager HEPA-filtret af. Så kan man bare tømme den direkte ned i skraldespanden. Beholderen til snavs har en kapacitet på 0,6 L, hvilket ikke er meget, men det er let og hurtigt gjort, og så er der er ingen poser der skal skiftes. Bakken kan så tørres af med en klud, og HEPA filtret kan enten skylles forsigtigt eller man kan bruge luft på dåse, for at rengøre dette. Dog anbefales det at man skifter et HEPA-filter hver tredje måned, så det stadigvæk bevarer sin effektivitet.

Batteriet har en kapacitet på 2.200 mAh, hvilket betyder at støvsugeren kan køre i op til 60 minutter, og har en ladetid på cirka tre timer.

Under brug når Roomba 875 op på et gennemsnitligt støjniveau, der er lige på den anden side af 50 decibel. 50 decibel svarer til et lydniveau der er lidt højere end en opvaskemaskine, og er mindre end din normale støvsuger. Vi har målt ved at ligge en mobiltelefon der registrerer støjniveauet i lokalet den kører rundt i, for at se hvordan den klarer sig. Alt i alt godkendt, og intet der generer i brug.

iRobot Roomba 875 har været et fornøjeligt bekendtskab i dagens test, og den har præsteret at stå for den daglige rengøring i hjemmet uden kvaler, og faktisk gjort det så godt, at jeg har svært ved ikke at anbefale andre med behovet for og mulighed for, at anskaffe sig en robotstøvsuger. Har man et hjem der muliggør en robotstøvsuger, det vil sige ikke alt for mange etager og trapper og genstande der står i vejen, så er Roomba 875 en solid investering. Særligt med tanke på at den er født med et HEPA-filter, og et meget kraftigere sugesystem end tidligere serier.

Skal man frygte at robotterne kommer og tager mandens plads i huset? Ja, måske, og Roomba 875 er et meget velkomment bekendtskab for alle der ønsker mere tid til i hverdagen. Den afhjælper et basalt behov vi alle har, på en meget overkommelig måde.

Pris:

Roomba 875 kan erhverves for 4.499,00.- DKK inklusive fragt hos Roboteksperten.dk Det er en høj pris for en støvsuger, men på den anden side får man også hvad man betaler for, og i dette tilfælde betaler du for mere tid til dig selv.

Konklusion:

Det gælder om at kende sine egne styrker og svagheder her i livet, og for undertegnede har bekendtskabet med Roomba 875 været en øjenåbner. Jeg har aldrig haft et behov eller ønske om at anskaffe mig en robotstøvsuger før, men jeg må også erkende, at Roomba 875 giver mulighed for at bruge tiden på noget andet hver dag, når man kommer hjem fra arbejde.

Roomba 875 er ikke det man vil beskrive som et sexet stykke legetøj, men den sælger sig selv på hvad den kan, nemlig at give dig mere tid i hverdagen til de ting du gerne selv vil bruge tid på. Elimineringen af need-to-do dagligdagsopgaver er guld værd i min optik. iRobot Roomba 875 er den gadget du ikke vidste du havde brug for i din hverdag, og jeg har svært ved ikke at anbefale den til alle jeg møder på min vej, hvis det ikke var for prisen. For prisen er høj. Faktisk koster

Roomba 875 4.499,00 DKK inklusive fragt. Personligt synes jeg at det er en ret høj pris

Derudover savner jeg mere smarthome over Roomba 875, som styring via en app. Det er i småtingsafdelingen, men jeg vil hellere tilgå støvsugeren gennem en app, hvor jeg så kan konfigurere støvsugemønstre, tider og få notifikationer når filtret skal renses og skuffen tømmes.

Ser man på effektiviteten, så er den helt i top. Roomba gør hvad den blev skabt til, og holder huset rent i dagligdagen, og den gør det faktisk rigtig flot. Det er et rent gulv man møder og så er der ikke så meget mere man kan ønske sig af en robotstøvsuger, der i en periode har gået under navnet Bob. Vi runder dagens test af med en karakter på 9, og en Safe Buy award. Roomba 875 er et rigtig godt køb, som giver tid til mere i hverdagen.

Pros:

Lille, hurtig og effektiv

Enkel betjening

Kraftig sugeevne

Kan forudprogrammeres

Lav højde – kan kumme under møblement

Let at tømme snavs og rense filtre

Cons:

Pris