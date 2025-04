Segway Navimow klar med ny X Serie

Segway Navimow har netop lanceret sin seneste tilføjelse til selskabets avancerede kant-trådfrie robotplæneklippere. Serien består af fire nye modeller, X315, X330, X350 og X390, som alle er designet til at håndtere store græsarealer med præcision og hastighed, som gør både private og virksomheder tilfredse.

X3-serien kan klare plæner på op til 10.000 kvadratmetersvarende til halvanden fodboldbane. X3-serien bliver en del af en samlet familie med både I- og H-serierne fra Navimow.

Med seks blade, beskyttelse mod at afklippet græs sætter sig fast samt accelererende klippehastigheder fungerer X3-serien med dobbelt så høj effektivitet som en gennemsnitlig robotplæneklipper på markedet. X3-serien kan dække op imod 5.000 kvadratmeter på blot 24 timer, hvilket gør den til den perfekte løsning til store græsarealer. Den har desuden en udvidet rækkevidde og kan dække haver eller plæner på op imod 1.200 kvadratmeter, før batteriet løber tør.

Og som den første robotplæneklipper på markedet, har X3-serien fået et certifikat fra vurderingsselskabet TÜV Rheinland for sin effektivitet og driftssikkerhed.





Præcis og bred dækning

Segway har opgraderet sin Exact Fusion Location System (EFLS) i X3-serien og introducerer dermed EFLS 3.0. Den nye funktion betyder, at X3-plæneklipperne har en længere rækkevidde, er mere præcis og giver et grundigere resultat – selv under vanskelige forhold med dårlig signaldækning.

X3-serien har derudover en særligproduceret chip fra STMicroelectronics samt det selvudviklede 3-frekvensbaserede RTK-system, som sikrer stærkere signaldækning på 20-30 procent. Det fjerner risikoen for blinde vinkler og blokeret modtagelser i eksempelvis smalle passager eller områder skjult under husets tag. Dobbelte RTK-antenner sikrer desuden, at du kan slå græsset både i for- og baghaven via ekstra installerede antenner.





VisionFence med 300 graders dækning

Med en forbedret VisionFence-teknologi, som bruges specifikt til AI-forbedret ruteplanlægning, sørger X3-serien med en 300 graders synsvinkel for at undgå forhindringer samt at skabe en mere effektiv rute. Med 3 kameraer og en time-of-flight (ToF)-sensor undgås objekter som gynger, trampoliner og hængende genstande, og plæneklipperne kan genkende op imod 200 forskellige objekter og ved, hvordan de undgås bedst og mest effektivt.

X3-serien kommer desuden med en lang række yderligere funktioner, som gør den let at bruge, såsom enskærm, der viser status på klipningen, indbygget tyverialarm samt GPS-tracking. Du kan også integrere X3-serien med din smart-højttaler, og dens design kan håndtere hældninger på 50 procent (27 graders fald).





Nye mulighed med Expansion Bay

X3-serien har en udvidelsesport, Expansion Bay, som kommer med en åben API, og betyder, at virksomheder kan integrere produktudvidelser tilpasset deres personlige behov. Den første udvidelse, en semiautomatisk kanttrimmer, vil være tilgængelig ved lanceringen.

”Den nye X3-serie er bygget til at tackle græsarealer, som både er store og komplicerede. Den hjælper både familier med store haver og reducerer dermed deres vedligeholdelsesniveau, og virksomheder og til kommercielt brug, så bygningsadministratorer eller viseværter kan spare tid og kræfter – og samtidig få et fantastisk resultat,” siger George Ren, direktør hos Segway Navimow BU.





Pris og tilgængelighed

X3-serien er tilgængelig i Danmark fra i dag og kan købes hos autoriserede forhandlere – find mere information på Navimows webside.

Vejledende pris for X315 er 19.999 kr.

Vejledende pris for X330 er 24.999 kr.

Vejledende pris for X350 er 29.999 kr.

Vejledende pris for X390 er 38.999 kr.