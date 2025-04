Razer Handheld Dock Chroma

Markedet for håndholdt gaming er vokset meget, og med det følger naturligvis også et væld af tilbehør. I dag tager vi et kig på et bud fra Razer, i form af deres Razer Handheld Dock Chroma.

11 apr. 2025 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale specifikationer

Connection Type: USB C

USB C Input & Output:

USB C (Input) – 100W PD

3x USB A Gen 1 (5 Gbps)

1x GbE Network

Video Output: HDMI 2.0

HDMI 2.0 Adjustable Viewing Angle: 2 Stages (45° / 75°)

2 Stages (45° / 75°) Razer Chroma RGB: Yes

Yes Material: Aluminum & Plastic





En tur rundt om Razer Handheld Dock Chroma

Razer Handheld Dock Chroma er kort fortalt en USB docking station, som man fx kender fra laptops, men i stedet målrettet imod håndholdte gaming enheder, som Steam Deck og lignende.

Det er en lille enhed som ikke fylder meget på bordet, men som giver et fornuftigt udvalg af tilslutninger. Den kan hurtigt forvandle din håndholdte gaming-enhed til en desktop løsning.

I kassen får man den lille Dock enhed og intet andet. Docken kan foldes sammen og i den tilstand måler den 135x85x30 mm.

Toppen kan vippes op og tilpasses i vinkel, så man kan få sin håndholdte enhed vinklet, som det passer bedst.

Tilslutning til enheden sker igennem det fastmonterede USB C stik, som er lavet med en 90 graders vinkel.

Via den tilslutning får man adgang til de tilslutninger som vi finder på bagsiden af Razer Handheld Dock Chroma. Her finder vi et enkelt USB C stik som bruges til strømtilslutning. Der følger der som som ikke nogen adapter med, så det skal man selv stå for. Det kan være i form af en USB oplader, hvilket fx kunne være den der følger med til ens håndholdte gaming enhed. Der er mulighed for op til 100W power levering igennem Razer Handheld Dock Chroma.

De andre tilslutninger som man får adgang til er tre USB A Gen 1 (5 Gbps), en 1 GB ethernet port til netværk og endelig en HDMI 2.0 port.

Det betyder, at man let og hurtigt kan slutte sin håndholdte enhed til Razer Handheld Dock Chroma og så være tilsluttet kablet netværk, skærm og tilbehør som tastatur og mus.

I vanlig Razer stil er der naturligvis RGB belysning i Razer Handheld Dock Chroma. Her er det i form af en RGB lys strip nederst på fronten af enheden.

Der er mulighed for at skifte lyset via en knap på højre side af docken, eller man kan klare det via software på tilsluttede Windows baserede enheder.





Test

Jeg har haft Razer Handheld Dock Chroma på bordet i et par uger, og jeg har primært testet en med en Nintendo Switch. Der er ingen tvivl om at Razer Handheld Dock Chroma nok mere henvender sig til nyere, mere PC orienterede håndholdte gaming enheder, som Steam Deck eller ASUS ROG Ally.

Det betød dog ikke, at jeg ikke sagtens kunne tilslutte min Nintendo Switch og let og hurtigt kunne oplade min enhed samt tilslutte en skærm.

Den primære ulempe med en Nintendo Switch er at USB C stikket er placeret i bunden af enheden, så placeringen af den bliver ikke så praktisk, som fx en Steam Deck, hvor der er et USB C stik i toppen af enheden.

Razer Handheld Dock Chroma er en ret simpel enhed, som gør hvad den skal og klarer det med et lækkert Razer finish og Razer Chroma RGB.

Jeg har under min test ikke oplevet nogen problemer med enheden, som har fungeret upåklageligt og givet mig en hurtig og let tilslutning til skærm og opladning når jeg har sluttet min enhed til.

Har man en Windows baseret enhed som fx Steam Deck eller ROG Ally, så vil man med Razer Handheld Dock Chroma hurtigt kunne skifte til en mere desktop baseret oplevelse med skærm, mus og tastatur ved bare at tilslutte et enkelt kabel.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Razer Handheld Dock Chroma med en online pris på lige over 700 kroner. Det er en noget dyrere pris, end jeg kan finde andre lignende funktioner til. Jeg har set enheder med stort set samme funktionalitet, dog uden RGB, til omkring den halve pris. Så der er bestemt en "Razer Tax" inde over her.





Konklusion

Razer Handheld Dock Chroma har en simpel opgave, som den klarer super fint. Er man Razer fan vil man uden tvivl værdsætte stilen på enheden, som vil passe perfekt sammen med andre Razer produkter, komplet med Chroma RGB belysning.

Jeg er dog ikke specielt imponeret over prisen, der som sagt lander på et niveau der er omkring dobbelt så dyrt som andre sammenlignelige løsninger. Så meget mere synes jeg ikke RGB belysningen er værd. Til den pris som Razer forlanger her burde der være mere med kassen, som fx en inkluderet strømadapter.

Vi lander med en endelig karakter på 7 for et veludført produkt, der klarer de opgaver den sætter sig for, men som desværre ender med en pris jeg har svært ved at forsvare.





Fordele

Veludført og afdæmpet design

Gode tilslutninger

Razer Chroma RGB til alle RGB fans





Ulemper