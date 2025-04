Nitro Concept racing med Moza R5

Når det gælder simracing, handler det ikke kun om det rette rat og pedal-sæt – hele opsætningen skal spille sammen for at levere den mest realistiske og engagerende køreoplevelse. I denne test har jeg samlet et komplet setup fra Nitro Concepts, bestående af deres S-Racer racing rig, den tilhørende R-300 bucket seat med seat slider og holder, samt SM1 Simracing monitor. Til at styre det hele bruger jeg Moza R5 Racing Bundle, som leverer kraftfuld force feedback og præcision. Jeg har sat mig bag rattet for at finde ud af, hvordan denne kombination performer i praksis – fra byggekvalitet og komfort til brugervenlighed og den samlede oplevelse på virtuelle racerbaner. Er dette den ultimative simracing-løsning til prisen?

7 apr. 2025

Det kan hurtigt ende med at blive en lang liste af specifikationer. Derfor kan du nemt finde oplysninger om de enkelte produkter ved at følge linket:

SM1 Simracing monitor

S-racer

R300 Seat

Bucket-seat slider and holder set

Moza R5 bundle

Rundt om Nitro concept

Opsætningen består af Nitro Concepts S-Racer riggen med robust stålkonstruktion og justerbare monteringspunkter til rat og pedaler. R-300 bucket-sædet sikrer god støtte og komfort, monteret med seat slider for nem positionering. Sædet og riggen giver høj stabilitet – selv under intens kørsel. Den medfølgende SM1-gamingskærm leverer skarpt billede og høj opdateringshastighed, ideel til simracing. Moza R5 bundlen med direct drive-rat (5,5 Nm) og responsive pedaler leverer præcis og realistisk feedback. Opsætningen er modulopbygget og let at tilpasse individuelle præferencer. Resultatet er en komplet, driftssikker og seriøs simracing-oplevelse.

Nitro Concepts SM1 er en 49-tommer buet simracing-skærm med DQHD-opløsning på 5120 x 1440 pixels og et 32:9 billedformat, der giver en bred og fordybende visuel oplevelse. Den har en opdateringshastighed på 144 Hz og en responstid på 1 ms, hvilket sikrer flydende og skarpe billeder under hurtige bevægelser. IPS-panelet leverer levende farver og brede betragtningsvinkler på 178 grader horisontalt og vertikalt. Skærmen understøtter både AMD FreeSync og NVIDIA G-SYNC for at minimere screen tearing. Derudover har den en lysstyrke på 400 cd/m² og et kontrastforhold på 1000:1, hvilket sikrer klare billeder selv i lyse omgivelser.

Nitro Concepts R300 er et bucket-sæde designet til at forbedre din simracing-oplevelse med fokus på komfort og holdbarhed. Sædet har et letvægts fiberglasskrog, der sikrer både styrke og lang levetid. Den ergonomiske udformning med konturerede sider og en støttende ryglæn reducerer træthed og øger fokus under lange køresessioner. Polstringen består af høj-densitets skum, der giver en behagelig, men fast siddeoplevelse. R300's sportslige design tilføjer et professionelt præg til din simracing-opsætning. Sædet er kompatibelt med Nitro Concepts E-Racer og S-Racer rigs, hvilket gør installationen enkel og hurtig.

Nitro Concepts Bucket-Seat Slider and Holder er en essentiel tilføjelse til din E-Racer eller S-Racer simracing-opsætning, designet til præcis og justerbar montering af R300 Bucket Seat eller andre kompatible sæder. Dette sæt muliggør glidende og præcise frem- og tilbagejusteringer, så du kan finjustere din siddeposition for optimal komfort og kontrol. Den robuste stålkonstruktion sikrer en stabil og sikker montering, hvilket betyder, at dit sæde forbliver fast under selv de mest intense racersessioner. Med dimensioner på 26 cm i længden, 42,5 cm i bredden og 8,5 cm i højden samt en vægt på 6,6 kg, tilbyder dette sæt både holdbarhed og pålidelighed.

MOZA R5-bundlen er en komplet simracing-pakke designet til at levere en realistisk og engagerende køreoplevelse. Den inkluderer R5 Direct Drive Wheel Base, ES Steering Wheel, SR-P Lite Pedals og en R5-bordklemme til montering.

R5 Direct Drive Wheel Base: Denne enhed leverer et moment på 5,5 Nm, hvilket giver præcis og direkte feedback fra spillet. Den er fremstillet af flykvalitetsaluminium, hvilket sikrer holdbarhed og en elegant finish. Den kompakte og lette konstruktion gør den velegnet til forskellige opsætninger, selv hvor pladsen er begrænset. Derudover har den et 15-bit encoder-system, der sikrer høj præcision i styringen.

ES Steering Wheel: Rattet er beklædt med mikrofiberlæder for et komfortabelt greb og har en diameter på 28 cm. Det er udstyret med 22 programmerbare knapper og 10 LED-lys, som kan tilpasses via MOZA Pit House-softwaren. Den hurtige frigørelsesmekanisme gør det nemt at skifte mellem forskellige rat.

SR-P Lite Pedals: Pedalsættet er konstrueret af højstyrkestål og anvender Hall-effektsensorer for præcis registrering af pedalbevægelser. Pedalernes afstand og højde kan justeres, og de er udstyret med skridsikre puder for øget stabilitet under kørsel.

Oplevelsen af Nitro concept + Moza R5 Bundle

Når man pakker Nitro Concepts E-Racer rig og R300 bucket-sædet ud, mærker man straks, at der er tænkt i kvalitet og holdbarhed. Stålrammen er solid, præcist skåret og relativt let at samle. Monteringen foregår intuitivt – de fleste dele glider på plads uden det store besvær, og manualen er let at følge. Dog er det værd at nævne, at installationen af bucket seat slideren kræver lidt ekstra opmærksomhed. Sættet skal skilles ad for at kunne monteres korrekt på selve rammen, og det kan tage lidt tid, hvis man ikke har prøvet det før. Når det så er sagt, er det langt fra uoverskueligt – det kræver bare lidt tålmodighed og forberedelse.

Når sædet først er monteret, forstår man hurtigt, hvorfor R300 er blevet populært blandt simracere. Det er ikke blot et sæde – det er en cockpit-oplevelse. Med sin tætsluttende form, faste polstring og ergonomiske design får man følelsen af at sidde i en ægte racerbil. Sidevæggene støtter kroppen godt i skarpe sving og ved kraftige manøvrer, og kombineret med seat slideren kan man nemt finde den helt rigtige position – uanset højde og bygning.

E-Racer-rammen har fleksible justeringsmuligheder for både rat og pedaler. Det gør det muligt at skræddersy opsætningen til både komfort og performance. Rammen står stabilt og rokkefrit – selv under hårdhændet kørsel – og føles som et solidt fundament til selv de mere krævende racing-opsætninger. Her er virkelig tale om en seriøs platform, som kan vokse med brugerens niveau og ambitioner.

Den buede SM1-skærm på hele 49” leverer et overbevisende synsfelt, der strækker sig bredt omkring føreren og skaber en mere omsluttende oplevelse. Skærmen bruger en DQHD-opløsning på 5120 x 1440 pixels, og med et 32:9-format svarer billedet næsten til to 27” skærme sat side om side – uden bezel i midten. Det gør en markant forskel, især i cockpit- og first-person visning i racingspil.

Den høje opdateringshastighed på 144 Hz kombineret med en hurtig responstid på 1 ms betyder, at billedet er ekstremt flydende og skarpt – selv under hurtige bevægelser og ved høje hastigheder. Samtidig understøtter skærmen både FreeSync og G-SYNC, hvilket minimerer screen tearing og input lag – to ting, der hurtigt kan ødelægge en simracing-session.

Skærmens lysstyrke og farvegengivelse imponerer – og sammen med den buede form, der følger synsfeltets naturlige krumning, bliver oplevelsen hurtigt medrivende. Man glemmer nærmest, at man sidder i stuen eller på kontoret – man føler sig placeret midt i et sæt racerdæk og motorbrøl.

Dog rejser det brede format spørgsmålet: Har man virkelig brug for 49”? For nogle – især dem, der foretrækker single-screen setup frem for triple-screen – vil skærmen være en drøm. For andre, der måske spiller med mere fokus på præstation end immersion, kan en 32” i høj kvalitet måske gøre jobbet ligeså godt. Det er i høj grad en smagssag, men man må erkende, at oplevelsen med SM1 virkelig løfter fornemmelsen af at være til stede i løbet.

MOZA R5 bundle er den perfekte makker til dette setup. Selvom vi stadig bevæger os i den lavere ende af MOZA’s produktlinje, er det tydeligt, at der er kælet for både kvalitet og køreglæde. Sættet består af R5 direct drive-basen, det ES steering wheel samt SR-P Lite pedalsættet. Hver del spiller sin rolle i at løfte oplevelsen et niveau over, hvad man ellers finder i entry-level segmentet.

R5-basen leverer 5,5 Nm direkte feedback via en kompakt og elegant enhed i flyaluminium. Her er intet bælte eller gearsystem – bare ren, direkte kontakt mellem spil og hænder. Og det kan mærkes. Hver ujævnhed, hvert hjulspin og hver nedbremsning mærkes med klarhed og præcision. For dem, der kommer fra et Moza R3 eller lignende setups, vil forskellen føles som at tage et stort skridt op i seriøsitet.

ES-rattet føles godt i hænderne. Det er beklædt med mikrofiberlæder og giver et behageligt greb, også under længere sessions. Det er ikke tungt, men stadig solidt nok til at give realistisk modstand og stabilitet. De programmerbare knapper og indbyggede LED-lys gør det nemt at tilpasse rattet til forskellige spil og biler, og det visuelle feedback via LED’erne er en lækker feature under ræs.

Pedalsættet er bygget i stål og bruger Hall-effektsensorer, hvilket sikrer nøjagtig og langtidsholdbar performance. De er ikke loadcell-pedaler, men responsen er overraskende god, og man kan mærke forskellen i finjusteringen af både gas og bremse i forhold til mere basale modeller. Pedalernes afstand og modstand kan tilpasses, og de står godt fast – især monteret direkte på E-Racer riggen.

MOZA Pit House-softwaren fuldender oplevelsen og gør det nemt at indstille profiler, sensitivitet og force feedback efter behov. Her kan man virkelig finjustere setup’et og skræddersy det til sin kørestil – hvad end det er drifting, GT3 eller open wheel-racing.

Pris

SM1 Simracing monitor – 6.430,- DKK

S-racer – 2.399,- DKK

R300 Seat – 2.249,- DKK

Bucket-seat slider and holder set – 489,- DKK

Moza R5 bundle – 3.749,- DKK

Total pris for at være kørende: 15.316,- DKK

Konklusion

At tage plads i Nitro Concepts' E-Racer-rig med R300 bucket seat og se ud over den buede 49” SM1-skærm, mens MOZA R5 bundlen venter på at blive aktiveret, er som at sætte sig ind i en virtuel racerbil, der er klar til start. Oplevelsen oser af kvalitet – ikke kun i materialer og finish, men i det samlede indtryk af gennemført design og formål.

Stolen – R300 – leverer en uovertruffen komfort i sin prisklasse. Den tætte pasform, støtten i siderne og materialernes fasthed giver en cockpit-følelse, der får kroppen til at slappe af og hjernen til at fokusere. Man føler sig "låst fast", præcis som man skal, når præcision og immersion er i højsædet. Og netop den oplevelse bakkes op af E-Racer-rammens stive og stabile opbygning. Her er intet der gynger eller giver sig, og man mærker hurtigt, at denne platform er bygget til at kunne klare selv den mest entusiastiske kørsel.

Installationen går generelt nemt, men bucket seat slideren kræver lidt ekstra arbejde – ikke noget kritisk, men nok til at fortjene en bemærkning. Har man hænderne skruet rigtigt på, er det dog langt fra uoverskueligt, og det samlede resultat er indsatsen værd.

SM1-skærmen er en visuel powerhouse. Den buede 49” skærm med DQHD-opløsning og 144 Hz opdateringshastighed trækker dig effektivt ind i spillet og skaber en følelse af fart og tilstedeværelse, som man ellers kun får med triple screen setups – og det uden generende rammer imellem. Farvegengivelsen, responstiden og kontrasten er i top, og det er tydeligt, at skærmen er lavet med simracing for øje. Dog er det værd at overveje, om man personligt har behov for det brede format – det fylder fysisk meget, og prisen er til den høje side. En god 32” skærm vil kunne dække behovet for nogle – men for dem, der søger maksimal immersion, er SM1 svært at slå.

MOZA R5 bundle leverer derudover et direkte og præcist feedback, der uden tvivl løfter oplevelsen betragteligt over det typiske entry-level gear. Direct drive-basen på 5,5 Nm kombineret med ES-rattet og SR-P Lite pedalerne rammer et perfekt punkt mellem pris og ydeevne. Det er let, hurtig og responsivt – og med MOZA’s software er det nemt at tilpasse hele oplevelsen til netop dine præferencer og spil. Pedalerne kunne være bedre, især med en load cell til bremsen, men man mærker alligevel et klart løft i præcision og fornemmelse i forhold til billigere sæt.

Prisen for hele setup’et lander på omkring 15.300 kr., og det er ikke en ubetydelig investering. Til gengæld får man en komplet og seriøs simracing-opsætning, som ikke blot ser professionel ud – den føles også sådan. Den kan tilpasses, udbygges og holde til mange timers brug. Det er ikke kun til nybegyndere, men heller ikke udelukkende til hardcore-entusiaster – det er til alle, der vil tage deres simracing et seriøst skridt videre.

Sættet fra Nitro Concepts kombineret med MOZA R5 leverer en samlet oplevelse, der balancerer mellem seriøs ydeevne, høj komfort og lækkert design. Der er små kompromiser her og der – som SR-P Lite’s manglende load cell og behovet for lidt ekstra plads – men de blegner i forhold til den kvalitet og den oplevelse, man får ud af det samlede produkt.

Hvis du leder efter en simracing-løsning, der føles helstøbt fra dag ét, uden at sprænge banken totalt, så er det her et rigtig stærkt bud. Denne opsætning fortjener en score på 9 ud af 10, sammen med Great Product – den leverer høj kvalitet, stor køreglæde og en samlet oplevelse, der langt overgår, hvad man typisk forbinder med entry-level simracing.

Fordele

Høj komfort

Realisme

Stabil ramme

God billede oplevelse med 49” skærm

God ydelse fra Moza R5

Solid byggekvalitet

Ulemper

Fylder meget

SR-P Lite har ingen load cell

Pris

Score: 9 + Great product