Insta360 GO 3

Hvis du gerne vil have et actionkamera, som kan bruges steder og på måder som et normalt actionkamera ikke kan, så kan Insta360 GO 3 være et godt bud. Her kan du få et actionkamera, der ikke er ret meget større end en pakke tyggegummi.

29 sep. 2023 kl. 08:00 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Aperture: F2.2

F2.2 35mm Equivalent Focal Length: 11.24mm

11.24mm Weight

GO 3: 35.5g

35.5g Action Pod: 96.3g

96.3g Dimensions (W x H x D)

GO 3: 25.6x54.4x23.2mm

25.6x54.4x23.2mm Action Pod:

Screen Folded: 63.5x47.6x29.5mm

63.5x47.6x29.5mm Screen Unfolded: 63.5x86.6x29.9mm

63.5x86.6x29.9mm Battery Capacity

GO 3: 310mAh

310mAh Action Pod: 1270mAh

1270mAh Charging Time

GO 3: 23 mins to 80% - 35 mins to 100%

23 mins to 80% - 35 mins to 100% Action Pod: 47 mins to 80% - 65 mins to 100%

47 mins to 80% - 65 mins to 100% Run Time

GO 3: 45 mins

45 mins GO 3 + Action Pod: 170 mins

170 mins Bluetooth: BLE 5.0

BLE 5.0 Wi-Fi: 5GHz - 802.11a/n/ac

5GHz - 802.11a/n/ac USB: Type-C

Type-C Gyroscope: 6-axis gyroscope

De tekniske specifikationer er trimmet her. Blandt andet har jeg trimmet de omkring 18 forskellige billed- og videoopløsninger fra fordelt over de forskellige modes, man kan indstille.

Meget centralt er dog oplysningerne omkring størrelse og vægt og så ikke mindst batteriet, som kan strækkes mellem 45 og 170 minutters brug.





En tur rundt om Insta360 GO 3

Man skal ikke stå med Insta360 GO 3 længe, for at kunne se det skiller sig ud fra mange andre actionkameraer.

Helt centralt for GO 3 er den todelte funktionalitet, hvor du har selve GO 3 kameraet og så Action Pod enheden, som kan bruges enten sammen med GO 3, eller separat som en mulighed for at se og styre optagelserne på afstand.

Som samlet enhed kan GO 3 og Action Pod enhederne måske ved første blik ligne et mere normalt actionkamera. GO 3 kameraet kan dog fjernes fra Action Pod enheden ret hurtig,t og så står man med de to separate enheder.

Starter vi med selve GO 3, så er det et lille kamera med en vægt på kun 37 gram og en størrelse, der ca svarer til min tommelfinger. Mere teknisk så måler den 25.6x54.4x23.2mm, så på alle måder et lille kamera.

Fronten er naturligvis, hvor vi finder linsen, som er beskyttet under en aftagelig, og derfor udskiftelig, linse beskytter, som er lige til at skrue af. Det er en F2.2 linse og der er mulighed for at optage i et væld af forskellige opløsninger og formater alt efter, hvilke modes du vælger sammen med stabilisering osv, hvilket vi ser nærmere på senere.

Der kan optages på til 2,7K (2720x1536) op til 30 FPS eller 1080P ved 120 FPS, hvis man vælger slow motion.

På fronten er der også en lille status LED, en mikrofon og så en "skjult” knap, der kan bruges til at starte eller stoppe optagelser.

Hele bagsiden af GO 3 kameraet er magnetisk, hvilket både bruges til at sikre den i Action Pod delen af setuppet, men det kan også bruges til generel montering på magnetiske overflader.

På bagsiden kan vi også se de Pogo Pins der bruges til at skabe forbindelse når enheden er monteret i sin Action Pod.

Der er internt lager i GO 3 og der er ikke mulighed for at udvide det med sit eget MicroSD kort. Vores testenhed kommer med 32 GB internt lager, men der findes også versioner med enten 64 eller 128 GB lager.

GO 3 kameraet har en IPX8 rating ned til fem meter, så den kan godt tages med i havet eller poolen. GO 3 enheden har batteri til omkring 45 minutters brug og oplades via Action Pod enheden.

Skifter vi til et kig på Action Pod delen af sættet, så kan den fungere både sammen med eller separat fra GO 3. Go 3 klikker let fast i monteringen på fronten og holdes på plads med magneter og en kliklås. Når først GO 3 er monteret, så er der ingen fare for at det falder ud uden man trykker på den lille release knap på siden.

Det er også på siden at vi finder det USB C stik, som kan bruges til opladning af både GO 3 og Action Pod.

På den anden side finder vi en power knap sammen med en Quick Settings knap, der kan programmeres til et væld af forskellige genveje.

Toppen har en enkelt knap, som er en standard kamera knap til at tage billeder eller starte og stoppe videooptagelser.

På bagsiden får vi en 2,2” touch skærm, der både kan bruges som preview skærm til sine optagelse,r men også til at vælge indstillinger og tilpasse optagelser, modes osv.

Skærmen kan vippes op, så man kan se det fra fronten og har lettere ved sine selfie optagelser.

I bunden er der et monteringsbeslag, som kan bruges til at montering på selfiestang eller andet tilbehør.

I forhold til netop tilbehør, så er der et praktisk udvalg med i kassen til Insta360 GO 3. Der er tre monteringsbeslag med, som kan bruges på forskellige måder.

Den medfølgende Pivot Stand kan bruges til lidt mere traditionelle monteringer på fx taget af en bil, en væg eller hvor som helst man har en nogenlunde flade overflade at montere på. Der er en klæbebund på standen, som kan genbruges flere gange. Pivot Stand tilbehøret kan bruges sammen med GO 3, Action Pod eller begge dele.

Easy Clip tilbehøret kan bruges til at montere GO 3 kameraet i fx skyggen på en kasket, buksekanten eller andre lignende steder.

Endeligt er der Magnet Pandant tilbehøret, som er en lille magnetisk halskæde. Den kan bruges om halsen over eller under tøjet, så man let og hurtigt kan montere GO 3 på fx brystet for nogen fine POV skud.

Byggekvalitet og materialer føles super solide og lækre hele vejen rundt, på både GO 3, Action Pod og tilbehør.





Software

Helt som jeg også var inde på, da jeg kiggede nærmere på Insta360 X3, så ligger en stor del af magien ved Insta360 produkterne i softwaren, og den er bogstaveligt ikke til at komme uden om med Insta360 GO 3.

Den indledende opsætning sker via Insta360 app’en på din telefon. Her skal enheden forbindes med app’en, før du kan låse op for den fulde oplevelse.

Insta360 app’en er samlingspunkt for alle Insta360 produkterne og er altså ikke udelukkende beregnet til GO 3. Det betyder, at der findes et stort udvalg af andre ting i app’en, som ikke direkte har noget med GO 3 enheden at gøre. Samlet set fungerer det lidt som et Insta360 community, hvor man kan uploade sine optagelser og dele dem med andre.

Der er også et bredt udvalg af tutorials, så du kan lære at bruge din Insta360 enheder eller bare til at samle inspiration til nye måder at bruge dem på.

Hvis vi ser på funktionaliteten specifikt for GO 3, så kan du via app’en dels styre enheden på alle de samme måder, som fysisk på selve enheden. Det vil sige, at du kan skifte indstillinger, modes og starte eller stoppe dine optagelser. App’en kan også fungere som viewfinder, så du kan se hvad du filmer, selv om du måske ikke direkte kan se kameraet. Eneste krav er naturligvis, at du er inden for Bluetooth rækkevidde.

Det er let at navigere rundt i de mange forskellige muligheder via app’en. Meget af det kan også gøre på touchskærmen på Action Pod delen. Det er dog en ret lille skærm, så det er ofte lettere at gøre via app’en

Du kan dog også igennem app’en gennemse og tilmed redigere dine optagelser. Det kan du gøre med optagelserne fra din GO 3, men det er også muligt at kombinere det med de optagelser du har fra din telefon.

Den inkluderede editor giver mulighed for at kombinere, og klippe videoklip og tilføje effekter i form af grafik, tekst, musik og meget andet. Der er ret omfattende muligheder via app’en, men da det er tunge filer at arbejde med, så kræver det en beefy telefon, hvis ikke det skal blive en alt for langsommelig affære.

Der er dog også mulighed for at bruge Insta360 Studio på din PC. Her er der dog ikke de samme muligheder for at tilføje musik, grafik og andre elementer. Det er forbeholdt Insta360 app’en på din telefon.

I stedet for kan Desktop app’en bruges til at trimme og redigere klip sammen.

Overordnet set er der utroligt meget hjælp og funktionalitet at hente i Insta360 app’en. Det er lige før det kan være lidt overvældende, så meget der er tilgængeligt. Der skal også sorteres lidt i det, da app'en som sagt dækker alle Insta360 produkterne og ikke kun GO 3.

Det eneste jeg havde ønsket var dog, at man også i desktop programmet havde adgang til de mange værktøjer, som man kan bruge i smartphone app’en. Det ville betyde, at man havde adgang til en meget mere strømlinet mulighed for at redigere videoer. Det kan godt blive en anelse for småt på en smartphone trods alt.





Testen

Jeg har brugt Insta360 GO 3 over et par uger til lidt forskellige ting. Desværre har testperioden ikke stået på spændende rejser til ekstremsport events rundt om i verden. Det betyder, at mine testvideoer har været en anelse mere afdæmped,e og knap så episke, som mange af dem Insta360 bruger i deres markedsføring.

Jeg har dog forsøgt at genskabe lidt forskellige scenarier, ved at have kameraet med rundt både monteret på mig selv, min cykel og tilmed hund og datter bare for at ryste posen lidt.

Generelt er Insta360 GO 3 et ret tilgængeligt kamera, at have med at gøre. Det kan være en anelse overvældende i starten, lige at finde ud af hvad de mange forskellige muligheder for optage modes, opløsninger osv betyder, i forhold til kvalitet og senere muligheder for redigering osv.

Heldigvis er der bunkevis af hjælp at finde i Insta360 app’en, som har masser af guides og vejledninger.





Betjening af kameraet via app er dejligt let, og giver en god mulighed for fjernmonitorering af kameraet, hvis det er monteret et sted, hvor man ikke lige kan komme til det.

Det samme kan gøres med Action Pod delen, men hvis det er på farten, kan den lille skærm godt være lidt mere besværlig at navigere rundt på.

Det er dog fedt at have muligheden for begge dele. At den lille skærm også kan vippes op, så man kan bruges når man filmer sig selv er guld værd, hvis man også har planer om at bruge Insta360 GO 3 til at lave vlogs eller lign.

Det kan dog være lidt besværligt at frame sine videoer, via både app’en og skærmen på Action Pod enheden. Det skyldes, at der er en smule forsinkelse mellem hvad der sker foran kameraet, og hvad der vises på billedet. Så det kan være svært fx at følge noget, der bevæger sig, da man hele tiden er lidt bagud.

GO 3 gør sig dog rigtigt godt, som et kamera til PoW skud, hvor det er monteret enten i tøjet via den magnetiske pendant eller klips. Den lille størrelse og lave vægt betyder, at den er let at have siddende.

GO 3 kameraet i sig selv uden Action Pod delen er endda så lille, at man i en snæver vending blot kan holde det i munden og optage sådan.

I forhold til videokvaliteten, så vil det naturligvis til dels afhænge af, hvilke indstillinger man bruger til sine optagelser.

Herunder kan I se et sammenklip af videoer som jeg har optaget under min tid med Insta360 GO 3





Selv vil den maksimale 2,7K opløsning, så vinder Insta360 GO 3 dog ikke nogen priser for blændende videokvalitet. Videoerne har den tydelige action cam stil, specielt hvis man filmer i ultra wide indstillingen.

Specielt i meget kraftigt lys og scener, hvor der kan være skiftende lys, er det svært at finde den rigtige eksponering. Billederne bliver ofte lidt for overeksponerede at se på. Specielt i kraftigt sollys kæmper det for at lave skud, der ikke er overeksponerede. Her ville et ND Filter måske kunne hjælpe. Det ved Insta360 nok også godt, for de har i hvert fald lavet et sæt med ND8, ND16, ND32, and ND64 filters, som kan købes separat.

Med et kamera i denne størrelse, så er det dog at forvente. Her er der tydeligt taget et valg om at fokusere på størrelse over kvalitet. Med et kamera i denne størrelse, så kan man ganske enkelt få nogen optagelser, som man ikke kan med et større kamera.

For at nå det mål må der ofres lidt på kvaliteten sammenlignet med almindelige kameraer eller større action kameraer på markedet. Innovationen ved Insta360 GO 3 ligger i størrelse og funktionaliteten man får ud af GO 3 og Action Pod.

Det er svært at slå den alsidighed og fleksibilitet, som man kan få ud af et kamera i den her størrelse.

Den fleksibilitet følger også med over i software, hvor du har masser af muligheder for at klippe dine videoer og tilføje et væld af effekter osv, alt sammen fra din telefon.





Pris

Insta360 GO 3 i 32 GB version kan i skrivende stund findes online med en pris på 3500 kroner. Jeg kan dog pt også finde 64 GB versionen til stort set samme pris, mens 128 GB versionen kan findes til 4500 kroner.





Konklusion

Insta360 GO 3 er et produkt, der måske ikke henvender sig til den brede gruppe af kamera brugere. For dem som gerne vil have et action kamera, som kan tages med de fleste steder, og som med sin lille størrelse, kan give muligheden for nogen ret unikke skud, så er GO 3 dog et super godt bud på et Action Kamera.

Kombinationen af Go 3, Action Pod delen og muligheden for supplerende kontrol fra Insta360 app’en giver en væld af muligheder.

Kombinerer man det med de store muligheder for redigering via app'en, har man en ret omfattende pakke af features til et action kamera.

Videokvaliteten blæser mig ikke bagover, men som jeg var inde på tidligere, så er det dog nok et offer man må lide, for at kunne holde den lille formfaktor. Specielt i kraftigt lys vil et ND filter sæt være en god investering, for at få mest muligt ud af optagelserne.

Det betyder dog også, at den samlede pris løber op og ender en god del dyrere, end et standard action kamera.

Så skal man springe om bord på Insta360 GO 3, så skal det være fordi man kan se en fordel i den specielle formfaktor og de muligheder som det giver.

Vi lander på en endelig karakter på 8, for et solidt produkt med nogen unikke muligheder. Der er dog visse områder, som videokvaliteten og prisen, man må gå på kompromis for at kunne få den ret unikke formfaktor.





Godt:

Unik formfaktor

Masser af muligheder for unikke optagelser

Solid software med masser af features





Skidt:

Videokvaliteten er ikke den bedste

Forsinkelse mellem kamera og app/Action Pod kan være besværlig at arbejde med

Prisen