Lego klar med endnu et Retro Mario sæt

Fans der mødes i krydsfeltet af Super Mario og Lego har efterhånden gode muligheder for hyggetimer med begge dele. Lego har netop annonceret endnu et retro Super Mario samlesæt.

29 jul. 2024 kl. 10:59 Af Maria DEL:

Nintendo og Lego er tilbage igen - de har annonceret endnu et samarbejde som en opfølgning på de interaktive Mario-sæt, replikaen af Nintendo Entertainment System, den udfoldelige spørgsmålstegnsblok med Mario 64-verdener indeni og andre sæt.

Den seneste tilføjelse er en hyldest til 1990's Super Mario World, Marios debut på det dengang nye 16-bit Super Nintendo Entertainment System. Først ser sættet med 1.215 dele bare ud som en Mario med kappe, der sidder oven på Yoshi.

Men et kig på bagsiden afslører mere komplekse mekanismer, herunder en håndsving, der får Yoshis fødder og arme til at bevæge sig, og en drejeknap, der åbner hans mund og forlænger hans tunge.

De fleste af Mario-sættene har inkluderet en form for interaktiv bevægelig del, selvom det er så simpelt som den bevægelige mund på Lego Piranha Plant. Yoshis mekaniske sving ligner mest NES-sættet, der inkluderede et CRT-stil TV-apparat med en sving, der fik indholdet af skærmen til at rulle, så Mario kunne "gå."

Mario & Yoshi-sættet kan forudbestilles fra Legos online butik for 1150 kroner. Det begynder at blive sendt den 1. oktober.

Lego har også udvidet til andre videospil-temaer sæt. I 2022 begyndte virksomheden at sælge en replika Atari 2600, komplet med faux-træpaneler. For nylig har Lego samarbejdet med Epic Games om flere Fortnite-temaer sæt, herunder Battle Bus.