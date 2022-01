Lego Millennium Falcon – En "STOR" mundfuld!

Jeg troede virkelig ikke, at det ville ske – at jeg skulle få fat i den. Som mange andre voksne drengerøve havde jeg kradset Lego Tusindårsfalken ned på juleønskelisten og i år var der bonus!

3 jan. 2022 kl. 16:22 Af Moller DEL:

Artikel kan muligvis indeholde ironisk og plat troll humor, men det skal understreges, at vi på Tweak elsker LEGO.





Special Edition?

Da jeg åbner gaven juleaften, viser det sig, at jeg tilsyneladende har modtaget en special edition udgave, idet den kommer i en helt speciel kompakt indpakning end den jeg havde set på nettet – wow!

Æsken er krydret med billede af Han Solo, som sidder kampklar i sin Millennium Falcon. Pas på Boba Fett – denne intergalaktiske smugler lader sig ikke fange.





Det er bare med at komme i gang!

Så snart muligheden bød sig, var det bare med at få ryddet spisebordet og få gaven frem. Pakken med min Lego Tusindårsfalk skulle bare åbnes med det samme og der skulle bygges.

Kassen har en god indpakning med flotte billeder og åbnes nemt via en lille flap på den ene side af æsken. I vanlig LEGO- stil er det derfor let at komme i gang.





Indvendigt findes samlevejledning og poser med legoklodserne. Hvis man har erfaring med at bygge LEGO, så ved man, at guiderne giver et intuitivt og overskueligt billede af, hvordan du får samlet delene rigtigt og det er også tilfældet her. Den lille manual er umiddelbart nem at følge.





LEGO klodserne leveres i flotte farver og har sine kendte specielle udformninger, der er unikt for brandet. Man kan allerede fra starten af se, at der er lagt vægt på detaljerne og jeg glæder mig til at se hvordan det endelige build vil se ud. Uret siger 8:00 lørdag morgen og jeg er klar til at bygge LEGO.





Build progress 08:46:35 – Godt i gang

Jeg er kommet godt i gang og føler alt går efter planen. Det er nemt at finde de rigtige brikker i min skål med brikker og det ”klikker” bare. Jeg har fået samlet fundamentet af hvad, der skal blive til den flotte LEGO Tusindårsfalk. Det skal dog vise sig ikke at være helt så let med resten af samlesættet…

Build progress 11:25:46 – Der opstår problemer!

Noget er gået galt. Jeg føler at jeg har fulgt vejledningen til punkt og prikke, men det har stresset mig at sidde og glo på detaljer på billederne og få dem kopieret over i samlingen af de rigtige klodser. Der må tages en hurtig beslutning og jeg vælger at arbejde mig baglæns ved at skille min delvist samlet Millennium Falcon ad og finde tilbage til et punkt, hvor jeg kan genoptage projektet ud fra manualen.









Build progress 14:47:25 – Back on track

Puha! Det tog noget tid, men jeg fik lidt frisk luft ude i haven og kom så ind og fandt tilbage til projektet med fuld fokus og det kørte igen på skinner. En fin detalje ved LEGO Tusindårsfalken er, at man bygger den op indefra, så den får et solidt skelet til det samlet build.





Build progress 17:36:26 – Projektet er færdigt!

Det er med stor tilfredshed, at jeg kan se sidde med det færdige produkt – LEGO Millennium Falcon i min egen special edition. Den skal helt sikkert pryde hylden på hjemmekontoret.





Konklusion

LEGO Star Wars Millennium Falcon er helt sikkert et projekt, der passer godt til hobbyentusiasten, som værdsætter et samlesæt med masser af detaljer og samtidigt ønsker at blive udfordret.

Tusindårsfalken har flotte farver og LEGO har tilført en lækker detalje i designet i form af laserkanoner på toppen af rumskibet, der kan skyde de røde klodser afsted, når man klikker på små switches.

Prismæssigt fandt jeg den tilgængelig på nettet, da jeg skrev ønskeseddel til omkring 10.000 kr. hvilket må siges at være en rigtig god pris til den oplevelse man får ud af LEGO Millennium Falcon.

Desværre lykkedes det mig dog ikke at finde en samlevejledning til Han Solo, der følger med i æsken og hans ansigtsudtryk virker ikke så glad og selvsikkert som på æsken, hvilket desværre må trække lidt ned i den samlet vurdering.





Godt:

- Flot design

- God samlevejledning til rumskibet

- Fed og udfordrende oplevelse at bygge

- Kan samles på under 10 timer

Skidt:

- Ingen samlevejledning til Han Solo

- Han Solo ser anderledes ud end i markedsføringsmateriale

- Projektet kan skabe baggrundsstøj – f.eks. konen der mener man spilder sin tid