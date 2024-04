Meta åbner VR-software for andre firmaer

Meta Platforms Inc. åbner op for deres Meta Quest headset OS til andre hardwareproducenter, i et forsøg på at styrke deres position indenfor AR og VR industrierne.

23 apr. 2024 kl. 10:42 Af Maria DEL:

Facebooks ejer, Meta Platforms Inc., åbner op for deres Meta Quest headset-operativsystem til andre hardwareproducenter, som en del af en bestræbelse for at styrke deres position inden for de nye augmented reality og virtual reality industrier. Denne udvikling betyder, at andre teknologivirksomheder vil være i stand til at bygge deres egne headsets ved hjælp af Metas operativsystem, skrev administrerende direktør Mark Zuckerberg mandag.

Meta annoncerede nogle få udvalgte tidlige partnere, herunder Microsoft Corp. og Lenovo Inc. Zuckerberg har længe stræbt efter, at Meta skal bygge sine egne enheder og operativsystemer for at mindske virksomhedens afhængighed af konkurrenter.

Når det kommer til mobilapps som Facebook og Instagram, er Meta bundet til mobil-OS' skabere som f.eks. Apple Inc. og Alphabets Google. Meta har haft særligt fokus på Apple i de senere år og har klaget over, at iPhone-producentens beslutninger om privatliv og in-app-gebyrer for iOS-apps har skadet Metas forretning.

Zuckerberg håber at undgå den situation med den næste bølge af enheder, herunder AR og VR headsets, og virksomheden bruger aggressive summer på at gøre dette til virkelighed. I 2023 tabte Reality Labs, divisionen der arbejder på alle Metas futuristiske AR og VR-udviklinger, 16 milliarder dollars.