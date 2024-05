Meta CTO: Retina-VR headsets langt væk

Hvornår ser vi de første forbrugerheadsets med retina-opløsning? Her er, hvad Metas CTO siger. Lær om Metas forskning, prototyper og jagten på retina-opløsning i VR.

7 may. 2024 kl. 14:35 Af Maria DEL:

Meta's CTO, Andrew Bosworth, blev spurgt om dette meget spørgsmål i sit seneste AMA på Instagram.

Bosworth svarede: "I virtual reality-skærme måler vi opløsningen i pixel per grad. Det totale antal af pixel er ikke det vigtigste, fordi det handler om, hvor langt de er fra dit øje og hvordan linsen remapper dem. Og der er også andre ting, der betyder meget, ensartethed, hvor mange pixel, der er i midten versus periferien, og så videre og så videre." "I Reality Labs' forskning, har vi haft et hold til at bygge disse slags tidsmaskiner, for at se, hvor er vores evne til at skelne imellem dem er, og det er ret højt. Vi bygger dem op til, som jeg tror, 100 [PPD], og du kan stadig se forskel. Nu er der en kurve, der flader ud på et punkt, hvor den marginale forbedring mellem 80 og 100 ikke er så stor, men du kan stadig se forskellen." "Jeg tror, det er ret højt deroppe. Vi ved ikke, hvordan man producerer skærme med den slags tæthed, den effekt, der kræves, eller faktorformfaktoren. Som det er nu, er vi ikke engang der, så det er langt ude i fremtiden."

Metas "tidsmaskiner" og jagten på retina-opløsning i headsets Rent teknisk set ville en retinal VR-skærm være en, hvor man ikke kunne se forskel på en skærm og naturlig syn. Men som Bosworth påpeger, er potentialet for VR-skærme med højere opløsning betydeligt.

De nuværende enheder er langt fra 100 PPD, og endda langt derfra. Ifølge Meta har Quest 3 en PPD på 25, Vision Pro anslås at være omkring 34 PPD, og Varjo XR-4 opnår 51 PPD i midten af skærmen.

Med "tidsmaskinerne" refererer Bosworth til Metas headset-forskningsprototyper, der er designet til at give et glimt af fremtiden og vise, hvordan visse teknologier en dag kan få en betydning. I 2022 introducerede Meta prototypen "Butterscotch" med en PPD på 55.

For at opnå dette udviklede holdet en ny hybrid linse og reducerede synsfeltet til det halve. Dette blev efterfulgt i 2023 af "Butterscotch Varifocal", der tilføjede en varifokal skærm og tilbød en PPD på 60. Begge prototyper er ikke beregnet til at blive produkter, men er kun til forskning og demonstrationsformål.