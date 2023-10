Mobvoi TicWatch Pro 5

Det er lidt over halvandet år siden, at jeg tog et kig på Mobvio TicWatch 3 Pro. Siden da er der kommet et par opdateringer, og i dag tager vi et kig på den nyeste TicWatch Pro 5.

13 oct. 2023 kl. 08:28 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Dimensions: 50.1 x 48.0 x 12.2 mm

50.1 x 48.0 x 12.2 mm Weight: 44.3g

44.3g Color: Obsidian / Sandstone

Obsidian / Sandstone Watch Case: Metal, 7000-serie aluminum and high-strength nylon with fiberglass

Metal, 7000-serie aluminum and high-strength nylon with fiberglass Screen: Corning Gorilla Anti-fingerprint Cover Glass

Corning Gorilla Anti-fingerprint Cover Glass Watch Strap: Solid silicone (interchangeable), 24mm

Solid silicone (interchangeable), 24mm Operating System: Wear OS 3

Wear OS 3 Platform: Snapdragon® W5+ Gen 1 Wearable Platform

Snapdragon® W5+ Gen 1 Wearable Platform Memory: RAM: 2GB / ROM: 32GB

RAM: 2GB / ROM: 32GB Display:

1.43“ 466*466 326ppi

Full Color Always On Display AMOLED + Ultra-low-power Display

Corning Gorilla Anti-fingerprint Cover Glass

Connectivity: Bluetooth 5.2, Wi-Fi: 2.4GHz

Bluetooth 5.2, Wi-Fi: 2.4GHz GNSS: GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS

GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS NFC Payments: Yes (Google Pay, 13.56MHz)

Yes (Google Pay, 13.56MHz) Speaker: Yes

Yes Mic: Yes

Yes Vibrator: Yes

Yes PPG: Yes

Yes Barometer: Yes

Yes Compass: Yes

Yes Sensors:

Accelerometer, Gyro Sensor, HD PPG Heart Rate Sensor, SpO2 Sensor,

Skin Temperature Sensor, Low Latency Off-

Body Sensor, Barometer, Compass

Battery Capacity: 628mAh (typical)

628mAh (typical) Durability: 5ATM, Open Water Swim/MIL-STD-810H

5ATM, Open Water Swim/MIL-STD-810H Compatibility: Android 8.0 or newer

Mest centralt, efter min mening på listen her, er den nye hardware i form af en SnapDragon W5+ og skiftet til et AMOLED display.





En tur rundt om TicWatch Pro 5

Hvis vi sammenligner TicWatch Pro 5 direkte med det TicWatch Pro 3, som vi har set på tidligere, er der ikke meget forskel at se.

Det er stadig et design i ret traditionel stil for et ur. Det er selvfølgelig ikke et område hvor man kan variere alt for meget, når det skal have plads på et håndled.

Vores version er kommet i den sorte variant, men Mobvoi har også netop udgivet en sandfarvet variant.

Mest centralt er dog det dual display, som vi har på fronten. Det er en kombination af et 1,43” AMOLED med en 466 x 466 opløsning, og så et Ultra-low-power display. Det betyder, at man kan spare strøm men stadig have adgang til basale information, som ur osv hele tiden.

Det fungerer ved at det primære display er et normalt AMOLED full color display, som man enten kan slå til at være aktivt hele tiden, eller man kan aktivere ved at bruge touch aktivering eller trykke på knappen.

Oven på det display ligger der et Ultra-low-power Display, som slår til når den AMOLED skærmen slukkes. Det er en skærm på samme måde som vi kender fra almindelige gamle digitalure, og som bruger meget lidt strøm.

Navigation på uret kan klares direkte på skærmen, via et hurtigt og responsivt touch-interface. Det kan dog også suppleres af de to knapper på højre side af uret. Den øverste fungerer som power knap ved et langt tryk, eller som genvej til de senest anvendte apps.

Den nederste er en navigations crown i samme stil, som man kender fra fx Apple Watch. Ved at trykke på den kan du aktivere uret og få adgang til de apps, du har på uret. Herfra kan du dreje på kronen for at scrolle op eller ned. Det er muligt selv at vælge et udvalg af apps, som skal ligge i toppen af menuen som favoritter.

Ser vi på bagsiden af enheden, er det har vi finder det udvalg af forskellige sensorer, der blandt andet kan måle din puls, temperatur og iltmætning i blodet. Samtidigt er der naturligvis også en del interne sensorer, som gyro, barometer, GPS og kompas.

Det er også i bunden, at vi finder det magnetiske pogo pin stik til opladning via det medfølgende ladekabel. Der er ingen trådløs opladningsmulighed via Qi eller andet. Heldigvis er oplade hastigheden dog blevet opgraderet betydeligt, og man kan nu på 30 minutter lade fra 0% til 65%, så det er lettere at holde strøm på uret end de tidligere modeller.





MobVoi angiver selv at batteritiden på TicWatch Pro 5 er op til 80 timer. Det vil dog naturligvis afhænge rigtigt meget af, hvordan man bruger uret og hvilke indstillinger man aktiverer for at bevare batteriet. Det er detaljer som jeg kommer lidt mere ind på senere.

Urremmen på TicWatch Pro 5 er af silikone og er en del tyndere, end den Fluoro Rubber rem der var på TicWatch Pro 3. Den nye føles billigere ved første indtryk, men er betydeligt mere behagelig at have på og en anelse mere fleksibel. Remmen kan naturligvis skiftes og uret er kompatibelt med de fleste standard urremme.

Den indre hardware er en Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 wearable platform, 2GB RAM, 32GB lager og et 628mAh batteri. De trådløse muligheder består af Bluetooth 5.2 og WiFi, men der findes ikke en LTE version, som der fx gjorde med TicWatch Pro 3 Ultra.

Det hele er naturligvis vandtæt med en 5ATM rating sammen med samme MIL-STD-810H certification, som fx Apple Watch Ultra eller Galaxy Watch 5 serien fra Samsung.





Software

Software oplevelsen med TicWatch Pro 5 er lidt todelt, da der dels er en app på din smartphone og så naturligvis WearOS delen på selve uret.

Jeg kørte opsætningen uden at have læst noget forud, for at se hvordan den proces ville virke, hvis man gik ind til det helt blind. Det var heldigvis en let og hurtigt proces. Da jeg tændte uret, dukkede der en tilslutningsprompt op på min Google Pixel telefon, på samme måde som når man vil tilsluttede understøttede earbuds. Herefter var det blot at bekræfte en pinkode, som blev vist på uret.

Herefter blev jeg taget til Mobvoi Health app’en som allerede var installeret på min telefon fra tidligere brug. Herfra var det blot at følge den trin for trin guide, der kom på ur og telefon for at få opsætningen på plads.

Der blev undervejs anbefalet et par apps, baseret på hvilke jeg havde på min Android enheder i forvejen, og hvilke Mobvoi ville anbefale til ure.

Selve opsætningen tog omkring 5 minutter før jeg var klar, og uret var forbundet med min telefon.

Via Mobvoi Health app’en er der mulighed for at styre de fleste aspekter af dit ur. Du har adgang til alle de samme indstillinger, som på selve uret og kontrol via din telefon er som regel lidt lettere at gå til, end via det noget mindre display på uret.

Det er også muligt at dykke ned i et hav af forskellige digitale urskiver. Der er et ret stort udvalg af både gratis og betalte muligheder, og der burde være mulighed for at finde noget til enhver smag og behov.

Visse urskiver kan tilpasses både i farver, og hvilke oplysninger der skal vises, og kan indeholde genveje til visse apps på uret. Det praktiske ved de forskellige urskiver varierer naturligvis efter, hvilke oplysninger man foretrækker at få vist på sit ur. Der er mulighed for de helt basale, der bare viser tid over mere udvidede muligheder, der også inkluderer dato osv eller et udvalg af forskellige data fra din telefon eller sensorerne på uret.

Det betyder at man fx via uret kan holde øje med skridt, puls, iltmætning i blodet osv. Det er stort set kun designet på de forskellige urskiver, der sætter grænserne. Det er super let at skifte imellem de urskiver man har installeret. Man får adgang til at skifte imellem de installerede urskiver med et langt tryk på uret. Så er det blot at vælge den, der passer til behovet.

Jeg valgte under det meste af min test, den standard Color Run urskive, som indeholder et godt udvalg af oplysninger som er rare at have i løbet af dagen.

Ud over mulighederne for at tilpasse og styre dit ur, så har Mobvoi Helth app’en naturligvis også mulighed for at tracke dine trænings- og helbredsoplysniger.

Det klares dels via input i selve app’en og så via den data, der kommer ind fra sensorerne på uret. Hvor meget man vil bruge den slags afhænger naturligvis af hvordan man planlægger at bruge uret. Der er mulighed for at holde øje med data som søvn, træning, skridt og meget mere.

Mobvoi Health app’en har fungeret fint og uden problemer under min test.

Anden del af software oplevelsen er på selve uret, hvor det er et WearOS styresystem, der holder styr på tingene. Der er en udvalg af Mobvoi app’s på uret også, ud over dem som ligger i WearOS som standard. Det er blandt andet dedikerede træningsapps, som TicExercise og TicHealth, men også ting som TicPulse eller TicSleep til tracking af søvn og puls.

Ud over dem er der også adgang til Google Play Store, hvor man kan finde flere apps. Her er udvalget noget svingende, men jeg fandt apps som Spotify eller Amazon Audible meget praktiske.

Med Spotify er det fx muligt at downloade playlister direkte til uret, og via tilsluttede earbuds at høre musikken offline via uret. På den måde kan jeg slippe for at have min telefon med, når jeg fx er ude og løbe. Så kan både musik og tracking af træning køres på uret, uden behov for andre enheder.





Test

Jeg har brugt TicWatch Pro 5 over en måneds tid nu som mit primære ur med en Google Pixel 7 Pro telefon.

Oplevelsen fra opsætningen og hele vejen igennem min test har været lækker og problemfri. Opgraderingen til den interne hardware betyder at TicWatch Pro 5 er super hurtigt og responsiv i navigation og betjening.

Tilføjelsen af en drejeknap på siden, der kan bruges til navigation er super fin, og en klar opgradering. Jeg oplevede dog i et par apps at scroll hastigheden var så langsom, at den mere tjener som frustration end hjælp. Det lader dog til at være mere et software end et hardware problem.

Muligheden for at benytte det interne lager, til fx at downloade musik via Spotify betyder, at jeg slipper for at have min telefon med når jeg løber. Det er lækkert bare at kunne forbinde et sæt earbuds, og så have både musik i ørene og kunne tracke min træning bare med uret.

Mobvoi angiver selv omkring 80 timers batteritid, hvilket svarer til omkring 3 dage. Man har dog en del muligheder for selv at påvirke den tid. Dels er der flere batterispare muligheder indbygget i uret. Fx kan man opsætte uret til automatisk at gå i low power Essential Mode om natten. På den måde kan man spare batteri, og man kan selv angive, hvilken tidsperiode det skal gælde.

Ellers vil batteritiden dog afhænge af, hvor meget man bruger AMOLED skærmen til oplysninger. De fleste almindelige oplysninger som tid, dato, skridt osv kan ses på det energibesparende Ultra-low-power Display, uden behov for at bruge det mere strøm sultne AMOLED display.

Samtidigt vil tracing af løb med GPS og musikafspilning via Bluetooth naturligvis også dræne batteriet mere.

Jeg oplevede igennem min testperiode at få batteritid på omkring to til tre dage, alt afhængigt af mit brug. Alt sammen uden brug af programmerede Essential Mode, tidspunkter osv.

Hvis man virkelig vil optimere batteritiden, kan man sætte uret til udelukkende at bruge Low Power Display delen. Her kan man stadig tracke oplysninger som skridt, puls osv eller bruge fx kompasset.

Når der skal strøm på TicWatch Pro 5 så er opladningen heldigvis blevet hurtigere og det er nu muligt at oplade uret fra 0% til 65% på omkring en halv time.

Det er også muligt at sætte uret op så du via NFC og en forbundet Google Wallet kan bruge uret til at betale i butikker på samme måde som din telefon. Det kræver dog, at man af sikkerhedsmæssige årsager, skal have en pinkode på telefonen, som også er aktiv hver gang man vil tilgå andre funktioner på uret.





Pris

Jeg kan pt finde TicWatch Pro 5 med en online pris på 2800 kroner. Det lander meget godt i tråd med andre lign ure som fx det netop annoncerede Google Pixel Watch 2.





Konklusion

Samlet set har min tid med TicWatch Pro 5 været en rigtigt god oplevelse. Udvalget af funktioner og muligheder er ret brede, og tracking af træning virker upåklageligt.

Opgraderingen af den indre hardware har givet et godt boost, i forhold til tidligere versioner. Både tracking, navigation og generelt brug flyver af sted uden problemer eller forsinkelser.

Mulighederne for lokal musik afspilning, motionstracking og generelle bekvemmeligheder i hverdagen betyder, at TicWatch Pro 5 hurtigt blev en værdsat følgesvend under min test.

Jeg har personligt ikke manglet muligheden for en LTE version, men hvis man har specielle behov, så kan det naturligvis være et minus.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award, for et super solidt og gennemført produkt på tværs af byggekvalitet, hardware og software.





Godt:

God byggekvalitet og lækre materialer

Fornuftig batteritid

Masser af muligheder for tilpasning





Skidt:

Ingen LTE mulighed for dem der ønsker det