Mountain Displaypad

Ønsker du et mere fleksibelt setup, som kan supplere dit tastatur med flere knapper, hvor du indstiller funktionerne. Så er Displaypad fra Mountain måske løsningen. Displaypad er et lille værktøj, som giver dig flere funktioner i tolv knapper, hvor du selv styre hvad de skal gøre. Hvis tolv knapper ikke er nok, kan du selvfølgelig laver mapper eller flere profiler, an på hvordan den skal bruges.

Inden vi går videre, skal vi tage et kig på specifikationerne på Displaypad fra Mountain. Oplysningerne er fundet fra Mountain’s hjemmeside.

Specifikationer og features Indoor Camera

Color: Midnight Black

Midnight Black Display Keys: 12x104x104px

12x104x104px Image formats: Animated GIF, JPG, PNG, BMP

Animated GIF, JPG, PNG, BMP MCU: Cortex Mo

Cortex Mo Interface: USB 2.0

USB 2.0 Dimensions: 12.7x8x6cm

12.7x8x6cm Materials: Aluminum plate, ABS bottom cover, rubber pad

Aluminum plate, ABS bottom cover, rubber pad Warranty: 2 years

2 years Number of profiles: ∞

∞ Display: 4.5” 800x240px IPS

4.5” 800x240px IPS Polling rate: 1000Hz / 1 ms

1000Hz / 1 ms Connector: USB Type-C

USB Type-C Cable lenght: 2m

2m Weight: 127g (538g incl stand)

127g (538g incl stand) Software support: Base Camp (Windows only)

Rundt om Displaypad

Displaypad giver dig kontrollen, og gør det muligt at skabe genveje når du sidder og arbejder eller spiller. Lige nu understøtter Displaypad, Twitch, OBS Studio, Adobe Photoshop/Premier Pro/Illustrator og DaVinci Resolve. Ved siden af det har den også et hav af andre muligheder, lige fra multimedie styring til macro indstillinger.

Kigger vi på indholdet, så medfølger selve displayet, en stander, USB-C til USB-A og nogle manualer.

Displayet er lavet i en sort aluminiums ramme, med tolv knapper. Det er også muligt at montere selve displayet på Mountain’s egne keyboard, hvis man bruger det.

På bagsiden har vi indgang som er USB-C.

Software

For at kunne indstille Displaypad fra Mountain kræver det deres software, Base Camp.

Base Camp til Windows

Når Displaypad er sat til computeren, kan vi gå ind i Base Camp. Under Displaypad har vi fire menuer. Den første er ”Profiles”. Her er det muligt at lave forskellige profiler, hvilket giver fleksibilitet, i forhold til om du for eksempel sidder i Windows, et spil, streamer eller arbejder i Adobe.

Efterfølgende har vi ”Key Bindings”, det er her vi kan begynde at indstille displaypad efter egne behov. Der er i forvejen en masse valg muligheder fra start, samt ikoner man kan bruge. Hvis det ønsket ikon ikke er der, er det muligt at sætte det ind, så længe det er følgende: Animated GIF, JPG, PNG, BMP formater. Det er også muligt for den at vise temperatur på grafikkortet, eller hvor mange % CPU og grafikkort bruger.

Det er også muligt at lave en macro, og derefter tildele den en knap på displaypad.

Til sidst har vi menuen ”Settings”. Her er det blandt andet muligt at opdatere firmware, indstille lysstyrke, hvornår den skal gå i ”sleep mode”.

Pris

Jeg har fundet Displaypad fra Mountain til en pris på 919,- DKK.

Hvis du vil læse mere om Displaypad fra Mountain kan du klikke på banneret.

Test & Konklusion

Jeg har bevidst valgt at droppe test delen for sig selv, og vil her som en afslutning kombinere test og konklusion.

Displaypad er selvfølgelig et niche produkt, hvor det nok ikke er relevant for alle. Men den gruppe som er på udkig efter et lille panel, hvor de kan gemme en masse funktioner i, så åbner Displaypad op for en masse muligheder, om du er arbejder i programmer såsom Adobe, gamer eller streamer. Selve opsætningen er utrolig nem, og muligheden for at kunne tilknytte en macro funktion fungere også utrolig godt.

Selve materialerne virker solide, og der er en god vægt, som gør den ikke glider væk under brug.

Jeg oplevede under testen den godt kunne have problemer med at skifte nummer og pause den, men dette problem forsvandt igen, jeg har ikke kunne genskabe problemet.

Når vi så kigger på prisen, er den sat ret fornuftigt, også når vi kigger på tilsvarende produkter hos andre mærker. Her ligger den meget i midten, hvor de primært adskiller sig ud fra knapperne. Fordelen med Displaypad fra Mountain er her den kan nøjes med én software, hvis du også har fx deres keyboard og mus, hvor de andre vil kræve endnu et stykke software installeret.

Jeg afslutter testen med at give en stabil score på 8 ud af 10, selvom jeg ikke har noget negativt omkring Displaypad fra Mountain, så er det et niche produkt, som ikke adskiller sig markant fra markedet, hvor den hurtigt kan forsvinde i udvalget, og specielt ved andre mærker som muligvis kunne være mere kendte.

Pros

Brugervenlig software

Nem opsætning

Gode materialer

Mange muligheder

Kan monteres på Mountains egne keyboard

Pris er fornuftig

Cons

Intet nævneværdigt

Score: 8