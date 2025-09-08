NAVEE klar med nyheder på IFA

NAVEE er et af de hurtigst voksende brands inden for elektriske transportmidler. På dette års IFA messe havde de en del spændende nyheder med i flere kategorier.

8 sep. 2025 kl. 10:55 Af Kenneth Johansen DEL:

Det er ikke så længe siden vi tog et kig på NAVEE Easyride 20, som I kan læse anmeldelsen af lige her. NAVEE var også med på dette års IFA, hvor de havde en del spændende nyheder med. Med en 247 procents stigning i salget i første halvår af 2025 sammenlignet med samme periode i 2024 cementerer NAVEE sin position som Europas største og hurtigst voksende brand indenfor elektriske transportmidler.





NAVEE har i forbindelse med IFA 2025 udsendt en pressemeddelse:





På IFA 2025 løfter NAVEE sløret for et arsenal af nyheder, der spænder fra smarte pendlerraketter til rå offroad-monstre og endda elektriske golfvogne og cykler. Fællesnævneren er kompromisløs teknologi og design, der gør det muligt at bevæge sig længere, hurtigere og friere – uanset om turen går gennem byens asfaltjungler, over stejle grusstier eller på grønne fairways.

NAVEE bygger på en klar filosofi: Hvordan kan vi bevæge os bedre? Svaret er ’innovation uden grænser’, og på IFA 2025 kommer det til udtryk i de nye premium-modeller i XT5-, NT5- og ST5-serierne, som sætter nye standarder for, hvad elektrisk mobilitet kan være.

Optimerede batterier og længere rækkevidde

Med sin brancheførende batteriteknologi tilbyder NAVEE en valgfri 460Wh ekstern batteripakke, der udvider ST5-seriens rækkevidde med op til 70 km., så man opnår man en total køreafstand på op til 160 km.

NAVEE's næste generation af High-Performance Motor 3.0 er nu tilgængelig på tværs af premium-modeller. Flagskibet XT5 Ultra har dobbelte motorer, der leverer op til 2 × 2200W spidseffekt, der når hastigheder på op til 50 km/t og en rækkevidde på 90 km.

Takket være den forbedrede hurtigopladning, der understøtter op til 10A / 546W, er det muligt at oplade XT5 Ultras 899Wh-batteri helt på kun to en halv time.





NAVEE XT5: Off-Road el-løbehjul – skabt til naturen





NAVEE XT5-serien sætter en ny standard for offroad-el-løbehjul med sin banebrydende affjedring foran og bagpå. Resultatet er en hidtil uset stabilitet og komfort – uanset underlag.

XT5 Ultra er udstyret med dobbelte 2200 W-motorer, der klarer stigninger på op til 45 procent og kan køre op til 90 km. XT5-serien gør nytte af en brancheførende ekstern batteriteknologi, der giver ryttere mulighed for at tilføje en valgfri 468Wh batteripakke, så rækkevidden øjeblikkeligt udvides med yderligere 50 km.





NAVEE NT5: All-Terrain el-løbehjul – perfekt til opdagelse og sjov

NAVEE NT5-seriens lette offroad-el-løbehjul er skabt til energiske ryttere, der sætter pris på både frihed og sjov. Alle modeller fra flagskibet NT5 Ultra til den alsidige NT5 Max og den adrætte NT5 Pro er udstyret med to motorer, avanceret teleskopaffjedring foran, affjedring bagpå samt dobbelte skivebremser med EABS - hvilket giver enestående stabilitet og kontrol.

Med en maksimal effekt på 2400W, en rækkevidde på op til 100 km samt evnen til at klare stigninger på mellem 24 procent og 40 procent, leverer NT5-serien både spændende og pålidelige køreture - uanset om det er i byens gader eller i krævende og uforudsigeligt terræn.





NAVEE N65i II: Off-Road el-løbehjul – Solid som en SUV

NAVEE N65i II bygger videre på forgængerens robuste SUV-arv og leverer ultimativ alsidighed til både byens gader og offroad-stier. Med opgraderet forgaffelaffjedring og 1350 W spidseffekt leverer den en jævn og kraftfuld køreoplevelse – uanset hvor du kører. De 10,5-tommer terrængående dæk og tredobbelte bremser er med til at sikre stabile og komfortable ture. NAVEE N65i II klarer stigninger på 24 procent og har en bæreevne på 150 kg og kan let tilføjes til Apples ”Find my”-funktion.





NAVEE ST5 City el-løbehjul – Smart pendling i byen

ST5-serien er NAVEE's high-end flagskib til pendling i byer og er skabt til at klare 95 procent af byernes varierede underlag og udfordringer. Med en maksimal effekt på 1650 W, en rækkevidde på op til 160 km med eksternt batteri og evnen til at klare stigninger på op til 28 procent, kombinerer ST5 Max rå kraft med udholdenhed.

Hver model er udstyret med det patenterede Damping Arm-affjedringssystem og et 3,5-tommer smart TFT-display, der er med til at levere en intelligent, stabil og sikker køreoplevelse på hver tur.

Kort sagt: Den perfekte løsning til pendlere, der forventer det bedste.





NAVEE GT5 Series City el-løbehjul – Ultimativ rækkevidde til langdistancependling

GT5-serien er designet som en mere tilgængelig pendlerløsning, der balancerer mellem ydeevne og værdi. GT5 Max er drevet af en 1638 W motor og giver en maksimal rækkevidde på 85 km og kan overkomme stigninger på op til 28 procent.

Med sin forgaffel- og bagcylinderaffjedring absorberer den nemt vejbump og mindre ujævnheder, hvilket sikrer komfort og pålidelighed under hele turen.





Priser og tilgængelighed

N65i II el-løbehjul, der er designet til både byens gader og offroad-stier, vil være tilgængelig hos Elgiganten i slutningen af oktober til en pris på 5.699 kr. Alle produkter vil blive rullet ud fra marts 2026 gennem NAVEE's partnerskabskanaler med Komplett Group og Elkjøp Group.