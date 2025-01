Nerdytek Cycon3

Nerdytek hjælper med deres Nerdytek Cycon3 PC gamere med at finde sig godt tilrette i sofaen.

17 jan. 2025 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

USB 3.2 ports with up to 30W (2 external & 4 internal), including external USB-C fast charging port

Only 1 cable for optional power supply and USB connection

High-quality materials and precise workmanship guarantee maximum comfort

Lag-free connection thanks to new USB 3.2 hub chipset

Practical side pockets for various accessories, snacks and accessories, now on both sides









En tur rundt om Nerdytek Cycon3

Nerdytek Cycon3 bestpr af flere separate dele, som dog alle er pakket i en samlet kasse. Sættet består af to puder samt, hvad der bedst kan beskrives, som en bordplade.

Puderne er vakuumpakket så de fylder mindst muligt, men de er lette at pakke ud.

Nerdytek sælger også deres Cyback som er en rygpude, der kan bruges som supplement til Nerdytek Cycon3.

Ud over pude rog plade kommer sættet også med kabler, som skal bruges til at forbinde til din PC, så man kan bruge de indbyggede USB porte på Nerdytek Cycon3, samt levere strøm til den RGB belysning der er i bordet.

Nerdytek Cycon3 består af tre dele. Der er to sidepuder, som skal placeres på hver side af dig. Her fungerer de dels som armlæn, og dels som holder til den bordplade, der er med til mus og tastatur.

Sidepuderne er rimeligt fast i det og har en overflade med et ruskinds finish. På hver side af puderne er der sidelommer, der kan bruges til at opbevare tilbehør, som USB dongler, kabler eller gaming controllere.

Bordpladen er udformet i plast i sort og grå med mindre detaljer i et metal finish. I toppen af bordpladen er der et USB A og et USB C stik, og så er det også her vi får indbygget RGB lys. Det sker i en lysbar, der strækker sig hen over toppen.

Under den er der et lille touch-interface, der kan bruges til at tænde og slukke for lyset samt skifte farve og effekter.

Der er også to huller der leder ned til en indbygget USB hub, som er placeret inden i bordpladen.

Den er nemlig hul og kan åbnes fra undersiden. Gør man det får man adgang til to store hulrum, hvor der er i alt fire USB A stik til at supplere de to USB muligheder på toppen.

Der er også et input til USB og strøm tilslutningen, der er ekstern. Der følger en ekstern strømadapter med, som skal tilsluttes en stikkontakt. Det forbindes sammen med USB, via din PC, til Nerdytek Cycon3 bordet via et medfølgende tre meter langt kabel, som samler både USB og strøm i et praktisk kabel.

Af andet tilbehør får man også en musemåtte, der er tilpasset til Nerdytek Cycon3. Sammen med den får man et stykke 3M dobbeltklæbende tape, så man kan fastmontere musemåtten på bordet, hvis man foretrækker det.





Test

Opsætningen af Nerdytek Cycon3 er ligetil og kræver ikke mere end, at man forbinder det medfølgende kabel til USB i din PC og strøm via adapteren. Meget praktisk har Nerdytek lavet det, så der er en lille breakaway del på kablet. Så kan man koble det fra lige ved bordpladen og er dermed ikke fast bundet til det tre meter lange kabel.

Det betød fx, at jeg kunne trække det lange kabel fra min PC ved sofaen og gemme det under puderne i sofaen. Når jeg så skulle tilslutte bordet, så var det bare at grave kablet frem mellem puderne, og koble det sammen på siden af bordet.

Herefter er der gang i tingene og man er klar til at spille. Sidepuderne placeret i sofaen og kan højst placeres 75 cm fra hinanden. Herefter er det blot at sætte sig til rette og placere pladen over de to puder.

Det giver en behagelig siddestilling, hvor der er god understøttelse for både mus og tastatur.

Bruger man mus og tastatur med kabel, kan de let forbindes til den interne USB hub og let være tilsluttet din PC, selv hvis man sidder et stykke fra den.

Når man har strøm til Nerdytek Cycon3 kan man også tænde op for RGB belysningen i bordet. Der kan skiftes imellem en række forskellige effekter og farver, via det lille touch-interface lige under lyset.

Personligt synes jeg dog, at lyset med sin placering var ret generende. Selv på den laveste indstilling synes jeg, at det virkede for blændende i et mørkt lokale.

Jeg kunne sagtens klare mig uden RGB, men hvis der skulle være noget, havde jeg foretrukket, hvis det var på fronten eller siderne af bordet. På den måde kunne det bruges til diskret at oplyse mine omgivelser, i stedet for at lyse mig lige op i hovedet.

I forhold til komfort så vinder Nerdytek Cycon3 dog stort. Jeg har som regel holdt mig til spil, som jeg spiller med controller, når jeg tændte op for PC’en ved sofaen. Alt andet var simpelthen ikke praktisk på en behagelig måde, hvis jeg skulle rykke op til sofabordet for at bruge mus og tastatur.

Med Nerdytek Cycon3 er det dog nu fuldt ud muligt at sidde behageligt i sofaen, med benene oppe og spille med både mus og tastatur.

Personligt spiller jeg med trådløse enheder, så den indbyggede USB hub betød ikke så meget for mig under min test. Det er dog en praktisk løsning, hvis man bruger tastatur, mus eller andre enheder som bruger kabel.

Der er masser af plads til at gemme kablerne væk, så man får et så rent og ryddeligt setup som muligt.









Pris

Jeg kan i skrivende stund ikke finde nogen danske forhandlere der har Nerdytek Cycon3 på lager. Man kan dog bestille den direkte fra Nerdytek selv, via deres EU webstore. Her står den listet med en pris på 189 euro, svarende til lidt over 1400 kroner.





Konklusion

Er man sofa gamer, som også gerne vil game med mus og tastatur, så er en løsning som Nerdytek Cycon3 en super god måde at få en meget mere behagelig siddestilling.

Jeg har ikke kunnet finde andre lign. løsninger på markedet, så her er Nerdytek pt en af de eneste på markedet.

Nerdytek Cycon3 er en veludført og praktisk løsning på et kendt problem, når man gerne vil nyde PC gaming i sofaen.

De praktiske hensyn i form af USB hub osv, sørger for at alle kan være med, uanset hvilket tastatur og mus setup de bruger.

Personligt kunne jeg sagtens have undværet RGB elementerne, som jeg synes er mere i vejen end til gavn. Det betød også, at jeg kun havde tændt det meget kort og derefter bare slukkede det.

Har man det som mig, så kan man se om man kan finde Nerdytek Cycon2, som kommer uden RGB, men ellers med stort set de samme features.

Prisen vil måske for nogen afskrække lidt, men alt andet lige så synes jeg at man får et fornuftigt produkt for pengene. Specielt hvis man gerne vil gøre brug af USB mulighederne.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et fint og gennemført produkt, som vil være et seriøst boost til komforten for de fleste sofa gamere.





Fordele

Gode behagelige materialer

Solide USB muligheder

En samlet kabel forbindelse





Ulemper