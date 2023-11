OBSBOT Tiny 4K Webcam

Der er rigtigt mange af os der bruger mere tid på online i møder eller i forbindelse med streaming og gaming. På trods af det, så er de fleste webcams stadig fanget i 0’erne i forhold til videokvalitet. Det gør OBSBOT heldigvis lidt for at ændre på og inkluderer endda tracking i pakken.

21 nov. 2023 kl. 09:09 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Size ( without mount ): 89.4mm x 58mm x 58mm

Size ( with mount ): 142mm x 58mm x 58mm

Weight ( without mount ): 147g

Weight ( with mount ): 176g

Max video resolution: 4K@30fps, 1080p/60 fps,MJPEG, H264

Supported resolutions: 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360

Zoom: 4x

Focus Type: AF/MF

HDR: Yes

FOV(D): 86°

Built-in Audio: Built-in dual omni-directional mics with noise reduction

Gimbal installation: Non-removable

Controllable range: Pan: ±150°;

Tilt: ±45°

Structurally possible range: Pan: ±160°;Tilt: ±90°

Max control speed: 120°/s

En af de ting som adskiller Tiny 4K fra et gennemsnitligt webcam, er naturligvis at den kommer med en indbygget motoriseret gimbal, der kan sørge for at holde dig i fokus uanset, hvor meget du springer rundt, når du spiller eller under et ophedet online møde.





En tur rundt om OBSBOT Tiny 4K

Vi har tidligere set på det mindre Tiny 2 fra OBSBOT og her kan vi let genkende designet. Tiny 4K er en anelse større, og det er tydeligt at se hvor den nyere Tiny 2 fik sit look fra. Vi får også her en 2-axis gimbal, som er monteret som en del af enheden. Den består af en base med motor og USB C tilslutning. I modsætning til Tiny 2 er der også et stik til Power In in på Tiny 4K. Det er også i basen, at de indbyggede mikrofoner sidder.

Over den sidder selve kameraet monteret på en lille gimbalarm. Dette setup betyder, at man har mulighed for mulighed for ±150° panorering og ±45° tilt.

På fronten af er der en LED lysstrip, der lyser når kameraet bruges. Farven kan variere alt efter, hvilke indstillinger og funktioner man bruger, hvilket jeg kommer mere ind på senere.

Bunden af hele kameraet er magnetisk og kan monteres på den medfølgende holder, som kan bruges til at placere den fx oven på en skærm. Der er dog også en ¼” skrue montering i bunden, så den kan bruges med tripods og andet monteringstilbehør.

Du forbinder OBSBOT Tiny 4K til din PC eller Mac via USB C og der følger et 1,5 m langt USB C til USB C kabel med i kassen.

Med til det hele følger også en praktisk semifast transporttaske til opbevaring af det hele, sammen med et USB C til USB A adapter, hvis man skal bruge den sammen med en PC uden USB C.





Software

For at gøre brug af alle de specielle funktioner eller tilpasse indstillinger, skal man forbi OBSBOT WebCam softwaren.

Her er der mulighed for at tilpasse en hav af forskellige indstillinger ved Tiny 4K kameraet.

Tiny 4K kommer med mulighed for automatisk tracking, så kameraet selv følger dig, hvis du bevæger dig rundt. Via softwaren er der mulighed for at indstille, hvordan den skal gøre det. Det kan fx variere alt efter om du sidder til et normalt videomøde eller måske laver en præsentation, hvor du står ved en tavle eller fx optager en dansevideo til Tik Tok.

Der er også gode muligheder for at tilpasse billedet. Du kan sætte det hele på auto eller selv tilpasse tingene, med mulighed for manuelt fokus, exposure, farve temperatur, kontrast og meget mere.

Der er også mulighed for brug af filtre. Det er både almindelige Instagram style filtre, der ligger en stil/farvetone på din video, men også skønheds-filtre. Her går den ind og ændrer dit udseende og “trimmer” ting, som dine skuldre, hofte, ansigt eller lign.

Der er også mulighed for styring via gesture kontrol. Det kan man vælge til eller fra under indstillingerne.

I det hele taget er der masser af gode funktioner gemt i softwaren, og der er en del flere muligheder for indstilling, end i meget andet webcam software.

Det er nødvendigt at have OBSBOT WebCam softwaren kørende, hvis man skal gøre brug af de avancerede funktioner, som tracking, filtre og stemmekontrol.

Softwaren har under hele min test virket uden problemer.





Test

Jeg har brugt OBSBOT Tiny 4K over et par uger nu i forbindelse med online møder og så bare via Windows for at teste funktionaliteten mere bredt.

Opsætningen var dejlig lige til og ren plug and play. Jeg forbandt til min PC via USB C kablet og så var jeg klar til at bruge Tiny 4K. På trods af, at der er et dedikeret stik til strøm, så fungerede det i mit tilfælde fint uden. Så jeg tænker det kan være nødvendigt i tilfælde, hvor man har en USB port, der ikke giver strøm nok.

For at kunne bruge de mange features ved Tiny 4K kræver det dog, som jeg ved inde på tidligere, at man har OBSBOT WebCam softwaren kørende. Det er den som styrer muligheden for tracking og de forskellige kontrol muligheder.

Jeg satte softwaren op, så den under min test automatisk startede op sammen med Windows, så jeg ikke skulle tænke mere over det under testen.

Det første og måske mest centrale er naturligvis billedkvaliteten, og her blev jeg heldigvis bekræftet i at OBSBOT leverer gode resultater som vi også så med Tiny 2. Mange producenter er meget hurtige til at smide 4K mærket på deres produkter, men uden at levere et billede, der er meget skarpere end et 1080p billede.

Der kan sagtens tekniske være flere pixels i et billede, og altså 4K opløsning, uden at billedkvaliteten bliver specielt meget bedre. Det er der en del andre variabler der kan påvirke.

Heldigvis er OBSBOT ikke faldet i fælden. De bruger en 1/2.8'' CMOS sensor, som klarer opgaven betydeligt bedre, end de sidste par 4K webcams, som jeg har set på, dog med undtagelse af OBSBOTs egen Tiny 2.

Farver og kontrast rammer fornuftigt på standardindstillingerne, men den er dog ikke helt så god til genskabe naturlige farver i lidt udfordrende lyssituationer som Tiny 2 4K, Autofokus klarer fint at holde fokus på mit ansigt. Baggrunden i billedet får en fin bokeh effekt, men hvis man ser efter med et manuelt fokus, så er kameraet fint i stand til at fange detaljer selv bagerst i billedet uden problemer. Samtidigt kan den også klare fokus helt ind på omkring 8-10 cm.

Autofokus fungerer fint, men er ikke helt så hurtig til at fokusere som på Tiny 2.

En stor del af humlen med Tiny 4K er dog ikke kun billedkvaliteten, men også TPZ (Tilt - Pan - Zoom) funktionaliteten, som er mulig ved hjælp af gimbal setuppet.

Det aktiveres via OBSBOT softwaren og kan herefter overføres til andre softwareløsninger som Discord eller lign.

Det er via softwaren muligt at indstille, hvordan trackingen skal fungere alt efter hvad man bruger sit webcam til. Til almindeligt brug ved bordet er “Normal Tracking” helt fint. Hvis der kommer til at være mere bevægelse i billedet, så kan Motion være en fordel, da trackingen er hurtigere.

Når du aktiverer tracking skifter LED lyset på fronten farve fra grøn til blå

Jeg testede tracking funktionaliteten både siddende ved bordet og stående i lokalet, hvor jeg bevægede mig mere rundt, som hvis jeg gav et foredrag eller lavede et oplæg. Her havde tracking funktionen ingen problemer med at følge mig.

Selv hvis jeg vendte ryggen til og bevægede mig rundt, blev jeg holdt fint i midten af billedet.

Hvis man vil slå kameraet fra, kan man fysisk vippe kameraet, så det peger ned og så lukker det selv ned.

I modsætning til Tiny 2 så er der med den lidt fysisk større Tiny 4K ikke mulighed for stemmekontrol. Gesture controls virker dog fortsat og man kan fx starte tracking ved blot at holde hånden op foran kameraet.

De indbyggede mikrofoner klarer opgaven relativt godt, men vinder ingen priser for sin lyd. De var dog gode til både at opfange min stemme i online møder og mine stemmekommandoer til kontrol.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde OBSBOT Tiny 4K med en online pris på lige omkring 2100 kroner. Det er kun omkring 300 kroner billigere end deres egen Tiny 2. Der er dog pt også et begrænset Black Friday tilbud, hvis man bestiller direkte fra OBSBOT selv. Se tilbuddet her.





Konklusion

OBSBOT har med deres Tiny 4K webcam lavet en løsning, der er betydeligt bedre end mange andre 4K webcams på markedet. Her er 4K ikke bare et mål i sig selv for at kunne skrive det på kassen, men rent faktisk noget som OBSBOT har sat en bedre sensor til at klare.

Resultatet kan ses i billedkvaliteten og sætter man det samme med TPZ funktionaliteten, så stikker Tiny 4K positivt ud i mængden.

Den store svaghed ved Tiny 4K er faktisk OBSBOT selv. De har netop udgivet deres Tiny 2, der på mange måder det samme kamera, hvilket anmeldelsen sikkert også bærer præg af. Tiny 2 er dog også en mindre og på flere måder opgraderet version, som samlet set har bedre specifikationer.

Pt er prisforskellen på under 300 kroner, og til den pris ville jeg helt klart vælge Tiny 2 muligheden. Der er pt. også et Black Friday tilbud på Tiny 2, hvis man er fristet af den mulighed. Se det tilbud her direkte fra OBSBOT.

Vi lander derfor med en karakter på 8, for et produkt der leverer rigtigt godt, men som bliver overhalet indenom af sin egen nyere og stærkere lillebror.





Godt:

God byggekvalitet og lækre materialer

God billedkvalitet

Solid software

Velfungerende tracking





Skidt:

Bliver slået af OBSBOTs egen nyere Tiny 2