One Plus Watch 2

Det er ved at være et par år siden OnePlus sendte deres første OnePlus Watch på gaden, og nu er tiden endelig kommet til en opdatering. Det nye OnePlus Watch 2 har lang batteritid, som en af de centrale features og er lavet i tæt samarbejde med Google så det lander også med nyeste WearOS.

1 mar. 2024 kl. 13:11 Af Kenneth Johansen

Centrale Specifikationer

Dual-Engine Architecture

Best-in-class 100-hour battery life

Larger base storage and RAM (32GB + 2GB)

Precise health monitoring

Helt i centrum her står naturligvis den lange batteritid, som OnePlus klarer ved at bruge deres Dual Engine setup.





En tur rundt om OnePlus Watch 2

Et ur er naturligvis et ur og variationerne er ikke kæmpestore. OnePlus har dog valgt at gå med et mere klassisk look på OnePlus Watch 2, og ikke et helt så “Smart Watch"-agtigt look som fx Apple Watch.

Det vil sige at vi får en 46mm ur med et klassisk rundt design. Der er to varianter at vælge imellem, med en Black Steel udgave og så den lysere Radiant Steel version, som vi har lånt til test.

Den kommer med en blågrøn rem, som matcher Flowy Emerald farven på OnePlus 12 telefonen rigtigt fint. Så hvis man er til det, kan man få et sæt der matcher rigtigt fint.

Remmen er lavet af FKM eller Fluorgummi, som er et mere slidstærkt og modstandsdygtigt alternativ til silikone eller naturgummi. Remmen er standardstørrelse og udskiftelig, hvis man vil skifte til en mere personlig.

Du får en 1,42” AMOLED skærm der er beskyttet af Safirglas. Der er dog ingen kant rundt om glasset, så det kan være lidt udsat hvis man er den klodsede type.

Urkassen er lavet af rustfrit stål med et lækkert finish. Uret er IP68 rated med mulighed for dyk ned til 50 m og lever op til MIL-STD-810H certificeringen.

På højre side af uret finder vi to knapper, som bruges til navigation og genveje. Den øverste er en Home button, der bringer dig til urskiven eller åbner din app oversigt. Den har dog også andre genveje med henholdsvis to tryk eller et langt tryk. Som standard er to tryk en genvej til senest brugte app, mens et langt tryk åbner Google Assistant.

Den nederste af de to knapper er en multifunktionsknap. Som standard åbner den med et klik Workouts muligheder og to klik er Google Pay. Genvejene på både Home knappen og Multi Knappen kan dog tilpasses via indstillingerne, så du kan få andre muligheder der passer dig bedre.

På bagsiden af uret finder vi det udvalg af sensorer, som kan måle ting som VO2 Max, puls og SpO2. Det er også her vi finder de Pogo pins, der bruges til opladning af uret.

Med i pakken er der en lille magnetisk puck og et USB C kabel. Den lille puck klikker på bagsiden af uret, og kan med den rigtige adapter oplade uret med 7,5W VOOC Fast Chargeing. Det kan oplade uret til 100% på omkring en time.

Kilden til den lange batteritid er den Dual Engine tilgang, som OnePlus har taget til OnePlus Watch 2 i den indre hardware. Uret drives af to chipsets, som sammen optimerer ydelsen og strømforbruget.

Der er et energieffektivt BES2700 chipset, der altid kører og holder gang i de normale mindre baggrundsaktiviteter, som tracking og basale ur funktioner.

Det chipset sørger også for at vække det kraftigere Snapdragon W5 chipset, som bruges når der kommer mere krævende opgaver, som apps osv. i spil.





Hvis man vil optimere og forlænge batteritiden mest muligt, kan man aktivere Power Saver Mode. Her er det kun det effektive BES2700 chipset der er aktivt. og med det kan man få batteritid helt op til 12 dage.

Det vil dog naturligvis være med begrænset funktionalitet. I Power Saver Mode vil man dog stadig have adgang til søvn og puls tracking. sammen med visse typer af motionstracking osv.





Software

OnePlus Watch 2 kommer med Wear OS 4 og er lavet i samarbejde med Google for at sikre den bedre integration. Opsætning og parring med din smartphone er lige til og fungerer fint med Google Fast Pair. Jeg skulle blot tænde uret i nærheden af min telefon. og så poppede der en pop up skærm op. og spurgte om jeg ville forbinde.

Herfra var det blot at følge guiden på ur og telefon. og så var jeg klar og forbundet i løbet af et par minutter. OnePlus Watch 2 har en companion app. der hedder OHealth. som man bliver bedt om at hente i forbindelse med opsætningen.

Igennem den app har du mulighed for at tracke dine motions mål og træninger. Der er også mulighed for via telefonen at tilpasse indstillingerne på uret. Du kan skifte eller tilpasse urskiver via app'en, men du kan også ændre ting, som hvilke felter du kan bladre igennem på telefonen.

De digitale urskiver er naturligvis en stor del af både looket og funktionaliteten på dit smartwatch. Der er et stort og ret bredt udvalg af urskiver tilgængelige. Der er både klassiske afdæmpede urskiver og mere avancerede med et væld af informationer i forhold til træning eller vejr fx.

Jeg kan godt lide at have et udvalg af informationer tilgængeligt, så jeg valgte en urskive der viste mig oplysninger om ting som skridt, kalorier og puls sammen med lidt vejr og naturligvis tid og dato.

Integrationen med Android på min smartphone har været problemfri under min test, og jeg har modtaget en fin strøm af notifikationer på uret fra min telefon. Det burde man også forvente. når vi kører den nyeste WearOS version.





Testen

Jeg har brugt OnePlus Watch 2 i en lille uge nu. og har i den tid brugt det som mit primære ur. Det har naturligvis været til det almindelige dagligdags brug og til tracking af aktivitet og træning i perioden.

Jeg bruger et smartwatch ret meget igennem min dag. Det er både som det helt basale ur, men også for at tjekke notifikationer fra min telefon, uden nødvendigvis at skulle have den ved hånden.

Samtidigt er det også mit vækkeur, min fitness tracker og i en snæver vending, min fjernbetjening til visse smart home funktioner.

Det betyder, at jeg ret ofte i løbet af dagen er forbi mit ur og det betyder også, at jeg generelt set altid sigter efter at sove med det. Både i forhold til funktionen som vækkeur, men også tracking af min søvn.

I den forbindelse er lang batteritid et super stort plus i min bog. Jeg ville have svært ved at leve med et ur, som jeg skulle oplades hver dag. Det har heldigvis ikke været et problem med OnePlus Watch 2, som uden de store problemer klarer mere end tre dages fuld brug, selv med fitness tracking med GPS osv.

De lovede 100 timer, tror jeg heller ikke vil være et problem med et middel brug. Når man oven i det kan lade uret helt op på omkring en time, så er batteri ikke noget som jeg har spekuleret specielt meget på under min test. OnePlus angiver selv at man kan forvente omkring 48 timer med intensivt brug.

Under normalt brug har jeg ikke tænkt over, at der var to separate chipsets i uret. Navigation og generel brug har været lige så hurtigt og responsiv, som andre WaerOS ure jeg har prøvet.

Notifikationer kommer hurtigt op på uret, når man løfter uret for at tjekke dem. Jeg kunne dog i den forbindelse godt have ønsket mig, at vibrationerne var kraftigere. De er til den svage side og det er let at misse dem, hvis man har gang i noget andet.

Den 1,42” AMOLED skærm på OnePlus Watch 2 har en peek brightness på 1000 nits, hvilket betyder at den er dejlig let at læse, i hvert fald her i det lidt grå danske vintervejr.

Navigation og betjening af apps på uret er hurtigt og responsiv og jeg synes som sagt ikke, at jeg kan mærke nogen forsinkelse, når der skiftes mellem de to chipsets på uret.

Som Fitness Tracker synes jeg også OnePlus Watch gør det rigtigt godt. Der er i OnePlus OHealth app en masse gode muligheder, og der er mere end 100 forskellige tracking muligheder, der burde dække langt de fleste behov. Der er fx 14 forskellige typer af Yoga, man kan vælge imellem.

OnePlus Watch 2 kommer med dual-frequency GPS, så man får en meget præcis GPS tracking, når man er på løbe eller vandreture og gerne vil have ruten kortlagt.

Alt data synkroniseres naturligvis til OHealth app’en på din telefon, så du kan følge dine fremskridt over tid via telefonen.

Hvis du gerne vil have musik med på din løbetur, men ikke har lyst til at have telefonen med, så kan du forbinde dit Bluetooth headset direkte til OnePlus Watch 2. Da der er 32 GB internt lager er det muligt at downloade playlister via fx Spotify til uret. På den måde kan du have musik med dig, uden andet end ur og earbuds på slæb.





Pris

OnePlus Watch 2 lander med en pris på lige under 2500 kroner. Det placerer den fint i feltet af nyere WearOS Smartwatches, med en pris der ligger en god bid under fx Google Pixel Watch 2 og Samsung Galaxy Watch 5 og 6.





Konklusion

OnePlus er kommet stærkt tilbage i Smartwatch feltet med OnePlus Watch 2. De har givet os en solid kombination af hardware og software, og toppet det med super god batteritid. Resultatet er et smartwatch, der sætter krydser alle de rigtige steder i min bog.

Specielt batteritiden er en stor vinder i min bog, da jeg ikke kan leve med et ur der kun kan klare en enkelt dag før det skal lades op. Det er ikke et problem her med OnePlus Watch 2, der klarede både tre og fire dages normalt brug før det skulle forbi en oplader.

At det så samtidigt klares uden at man skal gå på kompromis med ydelse eller features gør det kun mere imponerende.

Kan man leve med de lidt begrænsede muligheder i Battery Saver mode, så kan den tid endda strækkes til tæt på to ugers batteritid.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award for et featurerigt smartwatch som kører i dagevis uden problemer.





Fordele:

Lang batteritid

Hurtig opladning

God fitness tracking





Ulemper

Vibrationerne er lidt for svage