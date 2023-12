Oral-B iO3

Hvis du gerne vil starte det nye år med bedre tandbørstning, eller komme julens søde sager i forkøbet, så kan en elektrisk tandbørste være vejen frem. Vi har set på et prisvenligt bud fra Oral-B, som med deres iO3 kommer med gode features.

8 dec. 2023 kl. 07:00 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

3 BØRSTEINDSTILLINGER: Daglig rengøring, Sensitiv og Hvidgørende

Daglig rengøring, Sensitiv og Hvidgørende INTELLIGENT TRYKSENSOR: signalerer rødt, hvidt eller grønt for at informere dig om, at du enten trykker for hårdt, for blødt eller præcis som du skal

Listen af specifikationer er ikke lang fra Oral-B, men vi har taget dem med, som de selv fremhæver på deres hjemmeside.





En tur rundt om Oral-B iO3

Formen på en elektrisk tandbørste er efterhånden veletableret og det ændrer Oral-B ikke på med deres iO3 tandbørste.

Batteri og motor finder vi en den nederste del, som også fungerer som håndtag. Det er et indbygget genopladeligt batteri, som kan oplades via den medfølgende ladestand.

Der er to knapper på håndtaget, hvor den ene er tænd og sluk mens den anden skifter imellem de tre børsteindstillinger.

Endelig er der en LED diode, der indikerer ladetilstand når den står i opladeren. Oral-B iO3 fås i tre farver, en sort, en Matte Black, en Light Blue og så den Blush Pink, som vi har fået på besøg.

Øverst er der en LED lysring, som med hvidt, grønt eller rødt lys indikerer, om du trykker for let, tilpas eller for hårdt når du børster dine tænder.

Toppen af showet er naturligvis selve børstehovedet. Børstehovederne er udskiftelige og Oral-B anbefaler, at man udskifter den hver 3. måned.

Der bruges et rundt børstehoved, som ifølge Oral-B er hvad de kalder “tandlægeinspireret”. Hvis man kender Oral-B andre elektriske tandbørster i den lidt billigere ende, uden for iO serien, så er børstehovederne lidt anderledes.

Det betyder, at ældre børstehoveder ikke kan bruges med iO3. Det er naturligvis fra Oral-B’s side fordi de har puttet ny tech i børstehovedet. Mere om det i selve testen.

iO3 er den “mindste” basis tandbørste i iO serien fra Oral-B. Den kommer altså ikke med et væld af børsteindstillinger, medfølgende app, display eller AI funktioner, som man kan få i iO seriens andre tandbørster.





Testen

Jeg har tidligere brugt en standard elektrisk tandbørste fra Oral-B, efter anbefaling fra min tandlæge. Valget faldt på Oral-B af simple praktiske årsager, og ikke fordi de specifikt var den, min tandlæge anbefalede.

Jeg har brugt Oral-B iO3 i et par uger nu, i stedet for den gamle tandbørste jeg brugte før. Udformning osv er naturligvis meget den samme og de lades endda op med samme type oplader, så på den front er der ikke noget nyt.

Den største forskel er de nye funktioner, som er en del af iO seriens børstehoveder. Før var det blot en simpel mekanisk tandbørstning med et roterende børstehoved, men med iO3 er der tilføjet mikrovibrationer.

Oplevelsen af tandbørstningen er dejlig behagelig og jeg synes tandbørsten larmer mindre end den gamle model. Lyden er mere summende, sandsynligvis grundet vibrationerne, og knap så “skramlende”, som de gamle børstehoveder godt kunne være.

Den indbyggede trykføler er tydelig at se, selv hvis man ikke ser sig i spejlet når man børster tænder. Personligt synes jeg det er en lækker tilføjelse specielt, da min tandlæge faktisk har været lidt efter mig, da de mener jeg nok trykker for hårdt når jeg børster tænder.

Her er en simpel lysindikator som guide lækker at have undervejs. Det anbefales at børste tænder i to minutter, og til at ramme det mål er der også en anden guide indbygget i iO3.

Børstehovedet pulserer rytmisk et kort stykke tid, for hver 30 sekunder man har børstet tænder, og igen lidt længere efter to minutter. Det kan bruges som guide til hver side af munden i top og bund.

Jeg har naturligvis ikke nogen metode til helt objektivt at måle på ydelsen fra iO3, og tandbørstningen den leverer. Det er derfor min helt egen subjektive oplevelse efter et par ugers brug, der må stå for troende.

Jeg vil sige at jeg generelt oplever, at mine tænder føles mere rene med iO3 sammenlignet med min gamle model fra Oral-B. Samtidigt er oplevelsen af tandbørstningen også mere behagelig, med de små vibrationer.

De pulserende vibrationer ses tydeligt, hvis man fx holder børstehovedet under vand mens det kører.

Oven i det er de små guidefunktioner som jeg tidligere var inde på også rigtigt rare at have med.

Der er tre børstefunktioner indbygget i iO3, som man kan skifte imellem med den nederste af de to knapper. I modsætning til de større modeller i iO serien, så er der dog på iO3 ikke noget display på tandbørsten, der viser hvilken af de tre indstillinger man er på.

Jeg må indrømme, at jeg under min test aldrig fandt ud af, hvordan jeg kunne se eller mærke hvilken af de tre indstillinger jeg var på. Jeg er faktisk lidt i tvivl om jeg nogensinde fik den til at skifte. Der sker nemlig umiddelbart ikke noget, når man trykker på den nederste af de to knapper. Her ville en eller anden form for indikation have været rart, fx i form af at lysringen skiftede farve eller lignende.

Der er ikke meget hjælp at hente i den lille guide der er med i kassen som dækker over flere iO modeller.





Pris

Oral-B iO3 kan pt findes med en online pris på omkring 600 kroner med et børstehoved inkluderet. Hertil skal man så løbende indregne udskiftning af børstehoveder. En pakke med fire koster omkring 250 kroner fra Oral-B eller kan findes fra tredjepartsproducenter fra omkring 100 kroner.





Konklusion

Jeg har brugt en standard billig elektrisk tandbørste i mange år efterhånden og føler at jeg med Oral-B iO3 har prøvet en god og behagelig opgradering.

De helt billige modeller fra Oral-B kan findes for omkring et par hundrede kroner, men efter at have prøvet iO3, så synes jeg de ekstra 400 kroner er givet godt ud på den lange bane.

Oral-B tager sig måske lidt for godt betalt for ekstra børstehoveder, men hvis man ikke bryder sig om dem, så kan man finde billigere alternativer, der også passer med iO3.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en god tandbørste med ydelse og funktioner over en standard elektrisk tandbørste, men uden at sprænge budgettet.





Godt:

Dejlig ren fornemmelse

Gode guide funktioner





Skidt:

Lidt dyre børstehoveder

Svært at vide hvilken børsteindstilling man er på