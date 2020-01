AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-12 10:00

Razer Junglecat - Android-gaming får et boost

Razer har med deres Razer Phone været på markedet for mobilgaming et godt stykke tid. Det er dog først nu, at de rigtigt tager springet og lancerer controller-tilbehør som komplimenterer deres smartphone.





Hvis du har manglet bedre kontrol til dine mobilspil, så kan Razers Junglecat være svaret. Med Junglecat fra Razer kan du mere eller mindre gøre din smartphone til en Nintendo Switch. Dette sagt med et vist forbehold.

Razer har lavet gaming-udstyr i flere forskellige afskygninger, og det er ikke første forsøg de har haft med en controller til mobil-gaming. Tilbage i 2014 havde Razer deres første forsøg med den oprindelige Junglecat, der dengang passede til Apples iPhone 5S. Den var dog kun kort tid på markedet.

Siden da har Razer selv lanceret deres Razer Phone, der sigtede efter netop mobil-gaming, men altså uden at der fulgte en controller med. Det var en ting som jeg manglede allerede i forbindelse med min anmeldelse af Razer Phone 1, og en ting som jeg slet ikke forstod de ikke havde regnet med da de lancerede Razer Phone 2. Jeg synes den firkantede form burde give gode muligheder for at finde en god løsning.

Det har Razer dog nu rettet op på, selvom det er lidt over et år siden at de lancerede Razer Phone 2.

Læs vores anmeldelse af Razer Phone 2.





Design:

På overfladen er Razer Junglecat alt hvad jeg kunne ønske mig, da jeg i sin tid testede Razer Phone 2. Man får en fuld version af en Bluetooth-controller, men lavet på en måde så den let kan monteres sammen med telefonen i en samlet enhed.

I kassen får man to controller-enheder, som udgør hver sin side af en samlet controller. Det er helt i samme stil som de Joy-Cons man kender fra Nintendo Switch, og de ligner dem faktisk også en del, men er dog en anelse mindre.

De kommer med en lille plastik enhed, som man kan samle de to på, så man får en samlet enhed man kan bruge som controller.

Der er også tre hårde covers med i kassen, som passer til Razer Phone 2, Huawei P30 Pro og Samsung Galaxy S10+. Så hvis ikke man har en af de tre Android-telefoner, kan man altså ikke bruge Razer Junglecat som andet end en 100% separat controller, hvilket fjerner en del af ideen.

Begge de to controller-enheder oplades via USB Type-C, men det kan ikke gøres samlet. Der er heller ikke noget kabel til opladning med i kassen, så det antager Razer at køberne af Junglecat allerede er i besiddelse af.

Hvis du har en af de udvalgte telefoner, så fungerer det dog som et næsten normalt hårdt cover til din telefon, hvor der er fin adgang til knapper, stik osv. Designet er helt afdæmpet i mat sort plastik med et svagt Razer-logo på bagsiden.

I toppen og bunden er der dog plads til, at man kan sætte de to controller enheder på og herefter har man en samlet enhed, som mest af alt minder om den føromtalte Nintendo Switch.

Monteringen er solid og controllerne sidder godt fast, selv i store hænder som mine. Med controllerne blokerer man dog for muligheden for at oplade sin telefon, så det skal man have ordnet inden man spiller.

I bunden af hver af de små controllere er der en lille knap, som tænder og slukker for enhederne. Første gang man tænder for dem blinker den lille diode på controlleren blåt, for at indikere at den er i pairing mode.

Herefter tilslutter man via Bluetooth indstillingerne på sin telefon, som en hvilket som helst Bluetooth enhed. De to controllere ses på listen hver for sig, men når man vælger en af dem bliver de automatisk parret automatisk begge to, hvilket er en lækker lille detalje.

Herfra kan man så bruge Junglecat som en almindelig Blueetooth-controller, men man får naturligvis mest ud af den, ved også at hente den medfølgende Razer Gamepad-app også.

Software:

Her får man en hurtigt oversigt over de spil man har installeret på sin smartphone, som er fuldt understøttede af Junglecat. Man har også muligheden for at browse andre spil, som er understøttede direkte via appen, og hvis man vil hente et af dem, bliver man sendt videre til Google App Store.

Hvis man har nogen spil, som ikke umiddelbart er understøttede, så kan man også tilføje dem selv. Herefter kan man via appen, og et plugin, selv lave en opsætning, og opsætte de forskellige on-screen-knapper, så de matcher de fysiske knapper på Junglecat-controlleren.

Alt efter hvor komplicerede og omfattende spillene er, kan det godt tage lidt tid at sætte det op, men herefter fungerer det fint.

Problemet opstår, hvis man spiller spil, som har forskellige kontrol-opsætninger som skifter i løbet af spillet. Det kunne for eksempel være i spil med forskellige game-modes eller lignende. Samlet set så lykkedes det mig dog at sætte profiler op, for alle de spil jeg testede.

Det er naturligvis altid at foretrække, hvis der bare var indbygget understøttelse af en Bluetooth-controller i spillene, men den opgave ligger mere hos de enkelte spiludviklere end hos Razer.

Test:

Jeg oplevede dog et par gange, hvor spil der havde Blueetooth-controller-understøttelse, og som virkede fint med fx en tilsluttet PlayStation 4-controller, ikke ville virke med Razers Junglecat. Præcis hvad den fejl kan skyldes ved jeg ikke, men det var da et lille irritationsmoment. Det er alt andet lige noget mere tilgængeligt og virker som regel mere flydende, hvis der er indbygget understøttelse, der virker, end hvis man skal til at sidde og oprette og tilpasse en særlig profil til det igennem Gamepad-appen.

Jeg synes dog, at oplevelsen af at spille på den Razer Phone 2-telefon, som jeg testede det hele på, var betydeligt bedre med controller, end med de almindelige on screen muligheder. Den slags styring synes jeg tit er alt for sammenklemt og upræcis.

Med Junglecat var det noget lettere at styre spillene, selv om der tit skulle tilpasses lidt indstillinger før det blev helt godt. Følsomheden på de to joysticks er ret tit utroligt høj, sammenlignet med hvad spillet forventer fra on-screen-kontrol, så det skal ofte justeres. Et par spil jeg testede, var næsten ikke til at spille fordi følsomheden var så høj.

Det er ikke en perfekt løsning, men når alternativet er at spille udelukkende med on-screen-kontrol, så er det et rigtigt fint kompromis. Visse spil egner sig ikke til at blive spillet med en controller, selv hvis man laver en custom opsætning til dem, men det er typisk fordi de er så godt designede og tilpassede til den mobile platform, at man ikke vinder noget ved at spille dem med controller.

Batteritiden er af Razer selv angivet til over 100 timer, hvilket jeg ikke har haft mulighed for at kontrollere helt så nøjagtigt under min test. Jeg kan dog fint konkludere at telefonen løber tør for strøm længe før Junglecat-controllerne. Den Bluetooth Low Energy-forbindelse, som Junglecat bruger, er rigtigt god til at sikre at batteritiden er i top.

Opladningen er en anelse omstændig, da de to controllere enten skal oplades en ad gangen, eller man skal have gang i mere end én oplader. Det er dog til at overskue når det skal gøres så relativt sjældent som det skal.

Pris:

Jeg har fundet Razer Junglecat online med en pris på lige under 1.000 kroner. Det er i den dyre ende sammenlignet med mange andre Android-controllere på markedet, men kvalitet og funktionalitet er i en noget anden klasse med Razer Junglecat. Det gælder specielt når man indregner muligheden for opsætning selv til spil, der umiddelbart ikke understøtter en controller.

Konklusion:

Den største svaghed, som jeg ser det, er dog at den lige nu kun understøtter tre meget specifikke telefoner, hvis man vil have mest ud at den. Man kan godt bruge den uden det medfølgende cover, men der synes jeg ikke oplevelsen er i nærheden af at være så behagelig og god som i opsætningen med coveret i Nintendo Switch stil. Hvis man ikke har mulighed for at bruge Junglecat-controlleren sådan, så falder det tiltalende aspekt ved Junglecat hurtigt fra.

Her have en anden løsning til monteringen kunnet gøre den meget mere bredt tiltalende, i stedet for udelukkende at kunne bruges med tre telefoner.

Hvis man dog er ejer af en af de tre undersøttede telefoner, og har du ledt efter en controller til gaming på Android, så er Razer Junglecat ubetinget den bedste oplevelse jeg har haft med Android-gaming.

Specielt på en Razer Phone 2, som også kommer med eminent lyd og en lækker skærm til gaming, er det en lækker oplevelse at spille på farten med Junglecat.

En stor del af de udfordringer der er, ved gaming på en smartphone, er ikke noget der ligger på Razers banehalvdel, men mere hos spiludviklerne. Der findes meget skrammel på Googles Play Store, men der er også guldkorn imellem, og en stor del af de guldkorn bliver endnu bedre med en controller.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en controller, der gør livet som Android-gamer bedre, så længe man har en af de understøttede telefoner, vel at mærke. Det er et af de bedste bud jeg har set endnu til den her slags. Desværre skyder Razer sig lidt i foden ved at gøre potentialet for udbredelsen af den så lille.





Godt:

Rigtig god controller, som giver en klart forbedret gaming-oplevelse

Mulighed for opsætning til spil, som ellers ikke understøtter controller

Lille og transportabel formfaktor





Skidt:

Kun fuld udbytte på tre modeller af smartphones