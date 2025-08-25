Razer Thunderbolt 5 Dock

Det er ikke længe siden vi tog et kig på en USB C Dock fra Razer, og i dag er turen kommet til deres Thunderbolt 5 Dock, som kommer med den nyeste Thunderbolt standard og en række andre interessante funktioner.

Centrale Features:

Som vi kan se, er der et ret bredt udvalg af tilslutninger. Det er dog værd at bemærke, at vi hverken får HDMI eller DisplayPort. Så det er altså til de moderne tiders USB-C tilslutninger. Docken er kompatibel med både Thunderbolt og USB 4.





En tur rundt om Razer Thunderbolt 5 Dock

Der er ikke meget at sige om designet på Razers Thunderbolt 5 Dock. Det er en firkantet kasse, som kan fås i en standard sort version eller Razers sølvfarvende Mercury version. Det er den sidste version, som vi har fået til test.

Der er et diskret Razer logo på toppen af enheden, men ellers er der ikke meget der umiddelbart skriger Razer. Det kan man dog ændre på, hvis man folder sig ud og bruger det indbyggede Chroma RGB lys.

Materialevalget er rigtigt lækkert og docken er lavet i det samme anodiserede aluminium, som Razer benytter på deres laptops. Hvis hvis man også har en Razer laptop, vil de matche hinanden perfekt.

Der er ingen tilslutninger på fronten af enheden, som vi så på Razers USB-C Dock. Der er ventilationshuller på begge sider af enheden, hvilket på den højre side suppleres af en SD kortlæser.

Alle tilslutningerne er altså at finde på bagsiden, sammen strømstikket til den halvstore medfølgende 250W strømforsyning.

Der er et dedikeret Thunderbolt 5 stik til forbindelsen til din laptop. Der følger et 80 cm Thunderbolt (USB-C) kabel med til dette formål, og der er mulighed for opladning af din laptop med op til 140W.

Ud over det stik som naturligvis er låst til den forbindelse får vi også yderligere tre Thunderbolt 5 tilslutninger, et USB 3.2 Gen 2 Type C, et USB 3.2 Gen 2 Type A, et USB 3.2 Gen 1 Type A, et Gigabit Ethernet og et 3,5 mm stik til lyd.

Der er altså ingen dedikeret HDMI eller DisplayPort stik på Razer Thunderbolt 5 Dock. Alle tre Thunderbolt 5 stik understøtter dog DisplayPort 2.1 via USB-C stikket. De stik understøtter op til tre skærme ved 4K 144 Hz eller en enkelt skærm på henholdsvis 8K 60 Hz, 4K 240 Hz eller 1440P 480 Hz til 500 Hz.

Den sidste krølle på Thunderbolt 5 Docken fra Razer finder vi i bunden. Her skjuler en lille lem nemlig en M.2 lagerplads. Her er der mulighed for at tilslutte en PCIe Gen 4 M.2 SSD så man også har et eksternt lager når man kobler op på Docken.

Man skal dog selv sørge for M.2 SSD’en, så hvis man vil benytte den funktion, kommer der en ekstra udgift.

Der er også aktiv køling i docken, som holder både M.2 SSD og interne dele kølige under brug.





Test

Jeg har brugt Razer Thunderbolt 5 Dock i en måneds tid sammen med min HP EliteBook X G1a. Den har ikke Thunderbolt 5, men har dog USB4 der understøtter Thunderbolt 4, hvilket ikke gav nogen problemer under min test.

Der er ikke mange ben i at tage docken i brug. Det er blot at forbinde strømforsyningen, dock og laptop og så ellers de enheder, som du ønsker at bruge. I mit tilfælde var det ren plug and play og jeg var hurtig i gang.

Jeg havde hurtigt et setup med to skærme og let adgang til netværk og øvrige enheder jeg kunne få brug for.

Som en der ofte både bruger SD kort er det også dejligt at have et let tilgængelig kortlæser lige foran mig, uden at skulle rode i skuffen efter en adapter, da min laptop ikke har en SD kortlæser.

Fordelen ved en dock af denne type er naturligvis, at man med et enkelt stik kan sætte sin laptop til når man kommer hjem eller på kontoret. Derefter har man alle sine øvrige enheder som mus, tastatur, netværk og skærme samlet i en let tilslutning.

Oven i det så leveres der også strøm til laptoppen igennem kablet fra docken. Her kan den som sagt levere op til 140W strøm. Har man en kraftigt gaming laptop, som en Razer Blade 14, som jeg har også har testet en smule med, så er de 140W ikke i nærheden af at ramme de 230W, som den medfølgende adapter til Razer laptoppen leverer.

Så hvis man gerne vil spille med kraftig hardware, så kan de 140W ikke forsyne systemet med strøm nok. Det er dog mere end fint til almindeligt desktop brug, så det er altså et produkt der henvender sig til produktivitet og kontorbrug og ikke gaming.

Under min test har jeg ikke oplevet skyggen af problemer med Razer Thunderbolt 5 Dock, og både opsætningen og brugen har været let og ligetil.

Jeg kunne uden problemer kunne tilslutte flere skærme, og har via eksterne tilsluttede USB enheder opnået de annoncerede hastigheder.

Det er dejligt bekvemt at komme hjem med sin laptop, og blot skulle tilslutte et enkelt kabel og så er alle enheder i ens kontor setup klar til brug.

Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er HDMI eller DisplayPort stik i docken. I mit tilfælde var det ikke et problem, da den OLED skærm jeg bruger har et USB C stik, som kan bruges til DisplayPort via USB C, men har man en lidt ældre skærm skal man tage højde for det evt. med en DisplayPort til USB-C adapter.

Den aktive køling i enheden kan i et stille lokale høres når den starter, hvilket jeg fandt en anelse irriterende. Det er dog sjældent, at jeg ikke har musik eller andet kørende i baggrunden, så i sidste ende ville jeg personligt ikke kalde det en deal breaker. Hvis man er følsom med den slags, så er det dog værd at have med i overvejelserne.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Razer Thunderbolt 5 Dock med en online pris hos på lige knap 3200 kroner.

Det er omkring 1000 kroner mere end de billigste Thunderbolt 5 docks jeg kan finde fra andre producenter. Jeg har dog ikke kunne finde andre med fx indbygget M.2 plads, så der er flere parametre, hvor Razer adskiller sig, som kan retfærdiggøre prisen.





Konklusion

Razer har med deres Thunderbolt 5 Dock lavet en rigtigt solid og fremtidssikret Dock. Thunderbolt 5 er den nyeste standard, og det kan stadig være svært at finde laptops som understøtter det. Det betyder, at man burde være klar i et rum tid fremadrettet.

Det betyder også, at rykket til Thunderbolt 5/USB-C er ret gennemført her. Så hvis man stadig har behov for mere end to USB-A enheder eller HDMI/DisplayPort, så skal man tage højde for at man skal have en adapter eller to.

Tilføjelsen af en intern M.2 SSD plads er også en lækker tilføjelse, og giver muligheden for ekstra stort lager på hjemmekontoret. Det er for mig, der ofte arbejder med store filer i forbindelse med arbejdet, en god value add at have.

Der er ingen tvivl om, at Razer Thunderbolt 5 Dock er målrettet til de krævende brugere, som har behov for de nyeste tilslutninger, som kan understøtte moderne enheder som 8K skærme eller High Refresh 4K skærme. Af samme årsag er der heller ikke tale om en billig løsning.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Entusiast Only Award for et veldesignet og velfungerende produkt til den krævende Thunderbolt 5 / USB4 bruger.





Fordele

Solide moderne tilslutninger

Op til 140 W opladning

Indbygget M.2 plads





