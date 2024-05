Samsung forestiller sig et AI-forbundet hjem

Samsung leder det sydkoreanske marked med avanceret AI-løsning til smarte husholdningsapparater. Optimerer husarbejdet og sparer tid med bl.a. AI-smartphone og AI-vaskemaskine.

16 may. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Samsung meddelte onsdag, at de vil lede det sydkoreanske marked for hjemmeapparater med en avanceret kunstig intelligens (AI) løsning, designet til at forbinde alle smarte enheder og forenkle huslige pligter, samtidig med at der reduceres tid og indsats.

"Vi har optjent kundetillid til at Samsung Electronics er førende inden for AI innovation med produkter som AI smartphones og AI Combo vaskemaskine," sagde Lim Seong-taek, executive vice president for salg og marketing i Sydkorea, under et presseevent ved virksomhedens hovedkvarter i Suwon, syd for Seoul.

"Vi vil fortsætte med at introducere forskellige AI produkter og løsninger for at styrke Samsung Electronics' AI lederskab inden for det indenlandske marked," sagde han. Baseret på deres AI-drevne 'SmartThings' forbindelsesplatform, analyserer AI brugernes vaner, designer deres brugsmønster og anvender dem på alle Samsung Electronics hjemmeapparater, fra aircondition og køleskab til TV og smartphone, rapporterer Yonhap nyhedsbureau.

Samsung Electronics fremhævede deres "AI Life Solution", eksemplificeret ved Family Care service, der er specielt skræddersyet til ældre livsstil. Denne service giver familiemedlemmer, der bor langt væk, mulighed for at overvåge deres forældres brug af TV, køleskabe og andre enheder derhjemme, og også fjernstyre disse enheder gennem SmartThings applikationen, uanset hvor de befinder sig.

Brugerne kan også få beskeder, når deres forældre viser usædvanlig adfærd derhjemme. Family Care servicen tilbyder også en optimal løsning for nygifte og enlige husholdninger og hjælper dem med at lette byrden ved husarbejde og nyde deres fritid. Samsung Electronics sagde, at alle deres produkter, der er produceret efter 2020, er kompatible med deres 'SmartThings' forbindelse."