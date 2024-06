SCUF gaming præsenterer SCUF Nomad

SCUF Gaming afslører stolt sin nyeste controller til mobilspil, SCUF Nomad. Denne "Made for iPhone" Bluetooth-controller bringer ydeevnefunktioner og ergonomi, som SCUF har forfinet med konkurrencedygtige gamere, til en mobil controller.

3 jun. 2024 kl. 10:26 Af Maria DEL:

Ved at udnytte SCUF's mange års designekspertise og historie med konkurrencepræget ekspertise med konsol- og PC-gamere er Nomad skabt til at levere en førsteklasses mobilspiloplevelse i et kompakt design, der kan tages med overalt. Ifølge Jake Tenorio, Director of Product Marketing hos SCUF Gaming, “Nomad's konturerede greb og fuldstore aftrækkere er inspireret af SCUF's innovative paddle-controllere, genfortolket til mobil. Nomad er en controller designet til at føles naturlig i dine hænder,” sagde Tenorio. “Mange mobilcontrollere prioriterer ikke komfort, hvilket direkte påvirker din spilpræstation og hvor længe du kan spille. SCUF's designfilosofi er en ergonomiførste tilgang, hvilket er noget kunderne vil bemærke med det samme, når de tager Nomad op for første gang.”





Nomads fuldstore tommelstik tilbyder præcis nøjagtighed og kontrol, mens anti-drift Hall-effektkomponenter giver vedvarende ydeevne. Placeringen af tommelstikkene er suppleret af placeringen af Nomads to bagpaddler, en patenteret SCUF-innovation, der giver ekstra hastighed og kontrol, samtidig med at den hjælper med at mindske håndbelastning. Dette design giver gamere mulighed for at bruge tommelstikkene og bagpaddlerne samtidigt, ligesom de professionelle, et stort skridt fremad for hvad SCUF mener er den rigtige måde at spille på alle platforme.

SCUF Nomad ledsages af en gratis iOS-kompagnon-app, der ikke kræver et betalt abonnement. SCUF-appen gør det muligt for brugerne nemt at få adgang til og spille deres yndlingsspil, såsom CoD: Mobile, Roblox eller NBA 2K. Hurtigt lancere spil fra App Store og Remote Play-apps, der giver dig mulighed for at spille spil direkte fra din konsol eller PC. Opret controllerprofiler til din Nomad for at justere triggerfølsomhed, tommelstiksrespons og ommapping af enhver knap. Tildel profiler til spil i dit bibliotek og del dem nemt med venner. SCUF-appen strømliner også processen med at fange og dele gameplay-højdepunkter på mobil, så spillere nemt kan vise deres færdigheder.





“Mens gaming fortsætter med at udvikle sig, forbliver SCUF forpligtet til at levere banebrydende løsninger, der giver gamere mulighed for at forbedre deres ydeevne og nydelse på alle platforme,” sagde Tenorio. “Mobilspil er en spændende ny kategori for SCUF, med gaming der fortsætter sin hurtige konvergens på tværs af mobil, konsol og PC. Med lanceringen af SCUF Nomad til en MSRP på $99, kan flere gamere end nogensinde opleve fordelene ved en SCUF-controller. SCUF-oplevelsen er officielt blevet mobil.”