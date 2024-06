Spielbergs Apple Watch skaber røre på festival

Steven Spielberg oplevede en falsk alarm på sit Apple Watch midt under et foredrag på Film Festivalen i Tribeca.

17 jun. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

Instruktøren Steven Spielberg gav et foredrag ved Tribeca Festival, da hans Apple Watch pludselig sagde, at han var faldet hårdt. Hans reaktion på den falske alarm endte med at forværre tingene. Selvom falske advarsler fra en Apple Watch er sjældne, er de ikke ukendte, og kan nogle gange ske på ubelejlige tidspunkter.

I dette tilfælde var den berømte filminstruktør midt i at give et foredrag om sin tidligste spillefilm. Da hans Apple Watch bippede og viste advarslen, skulle Spielberg bare have trykket på "X" på skærmen for at annullere den. I stedet tog han uret af og lage det på scenen, ivrig efter at genoptage sit foredrag. "Jeg kommer ikke til at trykke på SOS-knappen," citerede Variety ham for at sige til publikum. "Jeg samler den op senere."

Kort tid efter begyndte hans Apple Watch, efter ikke at have modtaget nogen reaktion fra ejeren, en hørbare nedtælling før den ringede efter hjælp. Spielberg hentede derefter hurtigt sin Apple Watch og slukkede for alarmen.

Når uret ikke modtager en reaktion fra en person, der faktisk er faldet, eller har været i en bilulykke, vil den foretage et hørbart sidste forsøg på at få en reaktion fra brugeren, før den ringer efter hjælp og brugerens primære kontakt i Health-appen.

Fall Detection-funktionen blev først introduceret med Apple Watch Series 4, og den er blevet krediteret flere gange for at redde mennesker efter en ulykke ved at tilkalde hjælp, når de ikke kan svare. Falske advarsler kan forekomme, når Apple Watch registrerer, at den bevæger sig hurtigt, og derefter stopper brat. Enheden har haft tilfælde, hvor den falsk har rapporteret kollisioner eller fald under rutsjebaneture, og falske hårde fald eller kollisioner under skiture. Men Apple har siden arbejdet på at reducere antallet af falske alarmer.