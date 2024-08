Synchrons hjerneimplantat styrer Apple Vision Pro

Synchron har skabt gennembrud ved at forbinde deres hjerneimplantat til Apples Vision Pro headset, så patienter med begrænset mobilitet kan styre det med tankerne.

2 aug. 2024 kl. 08:17 Af Maria DEL:

Synchron er ved at bygge en hjerne-computer interface, eller BCI, designet til at hjælpe patienter med lammelse med at betjene teknologi som smartphones og computere med deres sind. Virksomheden har implanteret sin BCI i seks patienter i USA og fire i Australien.

Den har stadig brug for godkendelse fra det amerikanske Food and Drug Administration for at kommercialisere sin teknologi mere bredt. Apple frigav Vision Pro tidligere i år, og brugere styrer det typisk med øjenbevægelser, talekommandoer og håndbevægelser. Synchron har arbejdet på at gøre det tilgængeligt for patienter, der ikke kan tale eller bevæge deres øvre lemmer.

Synchrons CEO, Thomas Oxley, sagde, at han mener, at Apples iOS tilgængelighedsplatform er den bedste i klassen, hvilket er grunden til, at virksomheden indledningsvis har fokuseret på at hjælpe patienter med at betjene enheder inden for Apples økosystem.

Han sagde, at Synchron sandsynligvis vil arbejde på at forbinde sin BCI til andre headset, men at de starter med Vision Pro. Apple har været "meget støttende" for Vision Pro-integrationen, tilføjede han. "Jeg tror, at BCI er meget godt placeret til at tilføje enorm værdi som en synergistisk integration i Apple-økosystemet," fortalte Oxley CNBC i et interview.