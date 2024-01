Test Apple Vision Pro i 25 minutter før du køber

Der har været meget mystik omkring Apple Vision Pro mixed-reality headsettet. Ud over Apples egen præsentation og udtalelser fra en begrænset skare af medier, så har den almindelige dødelige bruger ikke haft mulighed for at se eller teste sættet. Det bliver der nu mulighed for inden man køber.

15 jan. 2024 kl. 09:52 Af Kenneth Johansen DEL:

Apple har lavet en detaljeret 25-minutters salgsdemonstration for dem, der er interesserede i Vision Pro. Kunder kan besøge Apple-butikker for at se, hvordan headsettet fungerer, før de køber det. Apple's Vision Pro mixed-reality headset skal lanceres den 2. februar i USA, og er kun uger væk på dette tidspunkt.

I modsætning til typiske iPhone- eller Mac-lanceringer synes denne begivenhed at kræve en betydelig indsats fra virksomheden - både i form af markedsføring og i at lette en glattere købsoplevelse for dens kunder. Mark Gurman, i hans PowerOn nyhedsbrev, påpeger, at Apple virkelig ønsker at præsentere Vision Pro-headsettet perfekt, og i bestræbelserne på det, har iPhone-producenten sammensat en sofistikeret 25-minutters salgspræsentation og demo.

For at opnå det, har Apple trænet hundredvis af sine medarbejdere i Cupertino denne måned for at sikre, at de leverer nøjagtige oplysninger og forstår hele processen. Gurman peger også på, at amerikanske Apple-butikker vil have Vision Pro-demoenheder klar til test. Demonstrationen vil starte med, at en detailmedarbejder bruger en app til at scanne en brugers ansigt, svarende til hvordan FaceID opsættes. Dette trin sikrer, at kunden vælger den rigtige størrelse til Light Seal, skum puden, og båndstørrelser. Light Seal kommer i 25 forskellige former og størrelser, så det er vigtigt at få den rigtige pasform. Og for folk, der bærer briller med styrke, vil Apple introducere en ny enhed til at scanne linserne for at få deres receptdetaljer.

Derefter vil Apple Store-medarbejdere finde den rigtige linse fra et udvalg af hundreder og samle demoenheden. Ud over dette skal brugerne gennemgå en kalibreringsproces, før de kan opleve demonstrationerne. Disse demonstrationer inkluderer rumlige fotos, rumlig video, 3D-film og muligheden for at udforske flere forudinstallerede tredjeparts apps, der viser headsettets evner. Gurman bemærker, at disse demonstrationer er designet til at være "fængslende, men ikke udmattende", så folk vil blive efterladt med lyst til mere.

Selv om det naturligvis er godt, at det er muligt at teste inden man køber det dyre headset, så skal demoen nok tages med et gran salt. Der er nok ingen tvivl om, at demoen er skræddersyet fra Apples side til at få Apple Vision Pro til at fremstå i det bedste lys.

Der er pt ingen informationer om, hvornår vi kan forvente Apple Vision Pro uden for USA. Vi skal nok ikke forvente en lancering på vores breddegrader før tidligst i 2025.