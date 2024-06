Tilpas dit gaming udstyr med Corsair Custom Lab

CORSAIR har annonceret lanceringen af en helt ny brugerdefineret konfigurator, der gør dit gamingudstyr til en refleksion af dig: CORSAIR Custom Lab.

4 jun. 2024 kl. 10:24 Af Kenneth Johansen

Den nye løsning er en alt-i-en butik for specialdesignede produkter, CORSAIR Custom Lab, giver dig mulighed for at udtrykke din passion og personlighed i et fuldt udstyret setup, der er fyldt med selvudtryk. Tilpas lidt eller meget – uanset hvordan din stil er, er CORSAIR Custom Lab her for at støtte din stil.





Med CORSAIR Custom Lab kan du skabe et gaming setup, der er lige så originalt som dig. Skab dit look fra bunden og finjuster selv de mindste detaljer, som at tilføje et strejf af farve til museknapperne. Eller vælg mellem en samling af fængslende designmotiver, der spænder fra klassiske gamingæstetikker til slanke futuristiske visuals. Med alle disse tilpasningsmuligheder ved hånden kan du designe et skrivebordsmiljø, der perfekt afspejler din fantasi og essens.

"I dag handler et setup ikke kun om ydeevne; det er en forlængelse af spilleren og deres personlighed. Hos CORSAIR forstår vi, at vores community fortjener periferiudstyr, der opfylder deres gamingbehov og de høje standarder, de forventer af os, samtidig med at de matcher deres stil," sagde Thi La, præsident og COO hos CORSAIR. "Med vores udvalg af produkter kombineret med CORSAIR Custom Lab muligheder, kan brugere skabe og tilpasse et fantastisk setup, der afspejler, hvem de er."





CORSAIR Custom Lab tilbyder noget for enhver gamer, garanteret med samme fremragende gaming ydeevne og kvalitet som hvert CORSAIR produkt. Fra farverige mus til specialdesignede tastaturer, er hver skabelse bygget til at modstå intens gamings strabadser, mens de bevarer deres unikke udseende gennem tiderne. Når du har valgt dit udstyr, vil vores Custom Lab kuratere din ordre hurtigt og sende den til dig – vi bygger det, og du bringer det til live.

CORSAIR Custom Lab platformen er nu live på den amerikanske CORSAIR webbutik. Der er desværre ingen melding endnu om hvorvidt muligheden med tiden udbredes til andre markeder end det amerikanske.

I starten kan du bygge en tilpasset M75 WIRELESS mus, K65 PLUS WIRELESS tastatur og en MM300 musemåtte, med flere CORSAIR Custom Lab produkter på vej.

Alle CORSAIR Custom Lab produkter er dækket af en to-års garanti, sammen med CORSAIRs verdensomspændende kundeservice og tekniske supportnetværk.