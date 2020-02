AUTHOR : Michael Hermansen

Traeger Pro 575 pillegrill

Traeger har relanceret Pro-, Ironwood og Timberline modellerne i en 2019 model, og vi har fået lov til at lege med deres Traeger Pro 575 pillegrill i samarbejde med Backyard Living. Nu kan der virkelig blive lavet mad til LAN fest med drengene!





I samarbejde med Backyard Living har vi fået mulighed for at teste både Traeger Pro 575 pillegrillen, der er aftageren for sidste års Pro 22 men også Napoleon Rouge 425 All Black. I første omgang skal vi have kigget på Traeger Pro 575 pillegrillen, hvilket vi vil gå i gang med nu.

Backyard Living er dansk distributør af Traeger og Napoleon grill i alle afskygninger.



De tekniske specifikationer: Digital temperatur-styring med en præcision på +/-7 °C (gns. målt over 1 time)

Hent opskrifter fra Traeger app’en og download dem til din grill

Lavet i pulverlakeret stål med riste i sort porcelænemaljeret stål

Opbevaringsrum til probe samt 1 medfølgende probe

LED-Display

2 niveauer med grillriste i rustfri stål

Justerbar skorsten til udgang af ‘brugt røg’

Temperatur til 75°C og op til 230°C

Pilletank med plads til 8,2 kg Traeger træpiller

Elforbrug: 300 watt i de første 4 minutter og derefter 50 watt i timen

Grillareal: 3.690 cm2 (575 sq. inch – deraf navnet!)

Mål: H134,5 x B104 x D68,5 cm og 58 kg

Traeger har en lang række af accessories, og vi har selvfølgelig også fået lidt af hvert med hjem. Blandt andet så man kan sidde med en kop varm kaffe i sin Traeger kop og nyde duften fra sin pulled pork, der hygger sig på Traeger Pro 575.

Se Søren fra Backyard Living gennemgå Traeger Pro 575 grillen i videoen ovenfor.

Traeger Pro 575 er en af de mindre grills i Traegers lineup, og den kommer med et grillareal på 0,369 kvadratmeter, hvilket også er 575 square inches. Det er herfra, grillen har fået sit navn. Grillen er lavet i pulverlakeret stål.

Samleprocessen er forholdsvis simpel, men da der er tale om en grill på næsten 60 kilo, er det en opgave, der kræver to mand stærk. Desuden kræver det i henhold til samlevejledningen også en six pack øl fra ende til anden. Traeger Pro 575 kommer delvist samlet i den forstand, at grillkammer, pilletank og snegl til pillerne er samlet på forhånd, så ens opgave er at montere ben og skorsten samt riste.

På låget skal der monteres et håndtag i børstet, rustfrit stål, hvilket giver en vis kvalitetsfornemmelse, selvom man har at gøre med en af de billigere modeller. Generelt elsker jeg, at der ikke er speciel forskel i kvalitetsfornemmelsen, om man har med en Pro 575 eller en Timberline 1300 grill at gøre, selvom der er en voldsom prisforskel på de to.

Skorstenen er monteret på siden med en pakning mellem skorsten og grill, så varmen og røgen ikke siver ud de forkerte steder. Skorstenen er en fed detalje, men det er også her, hvor man fra Traegers side har sparet i forhold til Backdraft Exhaust systemet på Ironwood og opefter.

Pilletanken på Traeger Pro 575 har en kapacitet på 8,2 kilo træpiller. Traeger skriver, at det er et krav, at man anvender Traegers egne piller, der er en kombination af træ, vand og olie. Olien er tilsat i små mængder for at kunne smøre sneglen og derved være med til at vedligeholde sneglen.

Traegers træpiller kommer i mange forskellige varianter, hvor nogle er mere intense i røgsmagen end andre. Efter min egen erfaring vil jeg sige, at man skal gå efter æble,- kirsebær eller elletræ, hvis man ikke er til en alt for kraftig røgsmag. Mens de øvrige piller stiger noget intenst i røgsmagen med Hickory på toppen. Ellers har vi blandinger som Texas Beef Blend, der er perfekt til oksekød som brisket. Eller Big Game Blend, der er til dig, som vil være med på de intense røgtoner, da det er en blanding af Hickory, Mesquite og Eg.

Som på Ironwood 885, og de øvrige Traeger grills generelt, er der et fedtopsamlingssystem i Traeger Pro 575. Her render fedt fra maden ned af slisken inde i grillen og ud af tuden, som vi ser her. Her kan man købe nogle aluindsatser til spanden, som gør det nemt at smide det kolde og stivnede fedt ud, som den bliver fuld til.

Mellem benene på grillen sidder der to afstivningsplader, der også er dekoreret med Traeger logoet. Man er ikke i tvivl om, at Traeger er stolte af deres varemærke, og at de står inde for kvaliteten. Alt er plastret ind i Traeger navnet og logo.

De nye Traeger modeller fra 2019 er udstyret med den toptunede D2 Direct Drive controller med WiFire funktion, der gør, at man kan styre sin Pro 575 via sin smartphone. En funktion, der kun var at finde i Ironwood og opefter i de gamle modeller. Den nye styring gør, at man har justering af temperaturen i trin af 5 grader. Controlleren er super til at styre pilleindtaget, så temperaturen bliver holdt klippestabilt hele vejen igennem tilberedningen.

Den nye D2 controller i Traeger Pro 575 giver os råderet over temperaturer fra 75- til 230 grader, og den reagerer relativt hurtigt, når man pludselig skruer op for varmen.

Et andet sted hvor man fra Traegers side har sparet på Pro 575 er, at man ikke har sat hjul på benene foran. Hvilket man ellers ser på Ironwood og Timberline serien. Med sine 58 kilo gør det grillen forholdsvist tung at danse med, hvis man skal flytte på den, selvom den er udstyret med hjul bagpå og et håndtag i rustfrit stål til at løfte den i.

Med en gennemgang af det ydre overstået, tager vi nu et kig under låget af Traeger Pro 575.

Under den største rist har vi den rustfri sliske, som sender alt dryppende fedt ned til tragten, der leder det videre ud til spanden. Grillarealet er, som tidligere nævnt, på 0,369 kvadratmeter. Ristene er lavet i porcelænsemaljeret stål.

Piller man risten op, kommer vi videre ned til varmedeflektoren, der sidder over brændkammeret for at sikre imod direkte opflamning til slisken. Det er med til at fordele varmen bedre men også for at beskytte sig bedre imod fedtbrand.

Piller vi så igen deflektoren af, så ender vi nede i selve brændkammeret, hvor vi har sneglen, der skubber piller ind. Under udkastet fra sneglen har vi tændsatsen, som antænder pillerne under opstart.

Med til vores anmeldelser af Traeger Pro 575 og Napolen Rouge 425 All Black har vi også fået et CookPerfect Comfort stegetermometer, som der også vil komme en anmeldelse af. Vi har faktisk fået to, hvis det ikke skal være løgn, og det andet vil i forbindelse med vores anmeldelse af CookPerfect blive udloddet i en konkurrence, som vi ikke har fået strikket sammen endnu. Så følg med på siden, når vi kommer der til.

Traeger har desuden et bredt sortiment af både rubs og sovser, som vi selvfølgelig har fyldt lageret op med, så vi kan få tilberedt en masse lækker mad på henholdsvis Pro 575 og Rouge 425. Dette er blot et lille udpluk af det store udvalg, og man skal finde det, der passer bedst til ens smagsløg.

Opstarten:

Inden vi for alvor kan komme i gang med at lave mad på Traeger Pro 575, skal vi først og fremmest have skubbet nogle piller frem i sneglen, så grillens temperaturovervågning ikke slår ud med en fejl, fordi den ikke kan opnå en minimumstemperatur på en given tid.

Det sker ved at trykke på menuknappen og vælge "Auger" punktet. Her kan man aktivere Prime Auger, der ganske enkelt kører sneglen uden at tænde grillen. Når pillerne ryger i brændkammeret, skal man stoppe funktionen igen. Så er vi klar til at starte op.

Ved første opstart er det altid anbefaleligt at give grillen fuld "gas" og lade den brænde ren for olierester fra produktionen. Derfor vækker vi controlleren med et tryk på drejehjulet og indstiller temperaturen til 230 grader. Hernæst trykker man blot på "Ignite", hvilket starter "Igniting" funktionen efterfulgt af Pre-Heating funktionen, hvor grillen brænder piller af, indtil temperaturen er nået, og vi er nu klar til at lave mad, når den vel og mærke er brændt helt ren første gang. Dette tager cirka 30 minutter fra, at den har nået de 230 grader.

Så er vi i gang, og røgen siver ganske fint ud af skorstenen på Traeger Pro 575. Vi kan nu komme i gang med at lave mad.



Mobilappen:

Første skridt på vejen til at bruge sit WiFire er, at man skal hente Traegers app fra sin foretrukne app butik. Her bruger jeg en OnePlus 6, og derfor er det selvfølgelig Google Play, som vi henter appen fra.

Dernæst skal man vælge Traeger WiFire funktionen i menupunktet og vælge "Connect to Traeger WiFire", så opsætningen kan komme fra land.

Opsætningen af WiFire starter med at oprette en bruger i Traeger Appen. Dernæst skal man scanne sin QR kode, der sidder i låget af pillebeholderen. Det fortæller appen, hvilken grill man vil forbinde til det netværk, som ens telefon er forbundet til. Så snart man indtaster sin Wi-Fi kode, fortsætter appen med at forbinde til grillen, og når opsætningen er færdig, ryger man tilbage til WiFire delen af Traeger appen.

Nu har vi så mulighed for at overvåge og justere vores Traeger Pro 575 grill. Vi kan følge grillen fra idle gennem opvarming og indtil den er klar, og man har maden på, som vi ser på det sidste billede. Grillen kan ikke startes via appen. Det kræver aktivt et tryk på Ignite knappen, og det er en sikkerhedsforanstaltning, der gør, at man ikke kan få tændt sin grill ved et uheld.

"Set Grill Temp" knappen åbner et menupunkt, hvor vi kan indstille grillens temperatur, når den først er blevet tændt. Her kan man styre sine manuelle cooks, hvis man ikke har indlæst en opskrift fra appen. Så vil den nemlig selv styre tingene hele vejen fra start til slut. Der er også en Sauce timer, som fungerer ligesom et helt almindeligt stopur. Det kan give os besked, når kødet skal moppes, eller hvis ens ribs skal pakkes ind i 3-2-1 processen.

Proben kan vi også overvåge, hvis vi har gang i et stykke godt kød. Det er også muligt at sætte en target temperature, så vi kan se, hvornår kødet skal pilles af grillen igen.

Appen indeholder rigtig mange forskellige opskrifter, og når ens grill er forbundet til hjemmenetværket, er det muligt at trykke "Cook Now" under forudsætning af, at grillen er startet op. Så bliver opskriften sendt direkte til ens Traeger pillegrill, og man skal derfor ikke holde øje med, hvornår temperaturen skal op og ned, da grillen gør det for en. Man får også alarmer, hvis man selv skal gøre noget aktivt så som at pakke ens ribs ind eller pensle kyllingevingerne.

Når man er færdig med at lave mad på sin Traeger Pro 575, holder man drejehjulet inde i et par sekunder, hvorefter den starter en 15 minutter lang "Shutdown Cycle". I denne proces stopper grillen sneglen, brænder de resterende piller i brændkammeret af og køler grillen ned til en temperatur, hvor den er sikker at rode med, hvis man eksempelvis skal gøre den ren.



Madlavning på Traeger Pro 575 pillegrill:

Grillet and

Vi starter med at lave en frilandsand på små 3400 gram som det allerførste på Pro 575. Her har jeg brugt Sven Nielsens opskrift, som jeg har fundet hos Boemsens BBQ bloggen.

Anden fik 160 grader i cirka 2 timer og 45 minutter, hvorefter den blev stegt op med sprød skind på 190 grader i cirka 15 minutter. Det resulterede i den lækreste and med smuk røgfarve i kødet. Skindet blev krydret med salt og Traegers Big Game Rub, hvilket gav en intens smag med en karamelliseret overflade grundet sukkeret i rubben.

3-2-1 spareribs

Næste omgang mad i Traeger Pro 575 er selvfølgelig 3-2-1 spareribs med tre forskellige Traeger rubs. Her har jeg brugt Fin and Feather, Big Game Blend og Traeger Rub. Til sidst er de blevet smurt med Traeger Apricot BBQ Sauce.

Mine spareribs blev perfekt tilberedte, hvis man skal stole på udtalelserne fra familien. Tilpas afrundet røgsmag med en flot røgring i kødet. Kødet var stadig saftigt, og jeg nød at kunne lege med temperaturen inde fra stuen med WiFire funktionen. Maven var fuld, og alle var glade.

Flæskesteg

Vi laver selvfølgelig også en flæskesteg på Traeger Pro 575, og her har vi endnu engang lånt fremgangsmåden hos Boemsen BBQ Bloggen

Resultatet blev en dejligt sagtig flæskesteg med sprøde flæskesvær, der blev til en omgang flæskestegsburger om aftenen. En dejlig dansk ret, som de fleste kan forholde sig til. Det interessante her var at se, om Pro 575 kunne klare at lave sprøde svær, og det må man sige, at den klarede til UG.

Påskelammet

Det er vel påske, og derfor skal vi selvfølgelig også en tur omkring lammet. Nærmere betegnet skal vi lave en langtidsstegt lammekølle.

Lammet blev prukket diverse steder og fyldt med halve hvidløgsfed. Dernæst blev køllen rubbet med Traeget Fin and Feather rub og pakket ind i bacon. Det hele fik 7,5 time ved 105 grader, og det fik vi en ekstremt mør og velsmagende lammekølle med en flot røgring på 1 centimeter inde i kødet ud af.

Pris:

I skrivende stund, den 15. april 2019, er Traeger Pro 575 set med et prisskilt på 7.495,00 DKK hos Homeshop og Silvan.





Konklusion:

Nu er pillegrills jo ikke det, som vi tester allermest af her på siden, men da jeg selv er totalt grillnørd, har det ikke været nogen svær opgave at sætte sig ind i, hvordan Traeger Pro 575 har klaret opgaven i dagens test.

Pro 575 er jo en opdatering af sidste års Pro 22 pillegrill, der er den mere prisvenlige pillegrill fra Traeger, som jo kan fås helt op til Timberline 1300D2, der er i en meget anderledes prisklasse. Men nok om det. Nu skal det handle om Traeger Pro 575. Først og fremmest er det rigtig fedt, at man fra Traegers side har set fornuften i at smide D2 Direct Drive controlleren i alle nye grills, da den blandt andet medbringer WiFire. Men derudover er D2 controlleren også væsentlig hurtigere til at tilpasse sig, når man går fra en lav temperatur til en noget højere. Det vil med andre ord sige, at man får en mere effektiv styring med dertil forbedret ydeevne i forhold til pilleforbruget. Men D2 controlleren er Pro 575 også forberedt til den nye pillesensor, hvis man gerne vil have elektronisk overvågning af pilleniveauet i tanken.

Dernæst har vi den generelle brugsoplevelse. Traeger Pro 575 larmer selvfølgelig lidt, da der er tale om en grill med varmefordeling ved hjælp fra en blæser. Men i forhold til sidste års Ironwood 885, som vi også har testet her på redaktionen, så er jeg positivt overrasket. Man kan sagtens sidde ude og drikke sin morgenkaffe, mens ens Pro 575 arbejder effektivt med at tilberede ens pulled pork, som man satte over aftenen forinden. Dernæst var jeg jo også spændt på at se pilleforbruget i forhold til min Ironwood 885, da et af mine klagepunkter, hvis man skal kalde det det, er, at en Ironwood 885 har et meget stort grillareal, der derved kræver en del flere piller for at varme det op og holde den varm undervejs i tilberedningen. Her kommer det mindre grillareal til sin ret, når man egentlig bare er en familie med to voksne og to børn.

Byggekvaliteten på Traeger Pro 575 er man slet ikke i tvivl om. Traeger lægger en stor ære i at lave en solid grill af høj kvalitet, og det kan man virkelig mærke, når man arbejder med den. Dejligt solide hængsler i låget, der fint kan holde det åbent, mens man smører sine ribs med barbecuesovs. Samleprocessen er lige til at gå til, og der medfølger alt det værktøj, som man har brug for, når man skal samle sin Pro 575. Det fede er her, at man ikke som sådan kan mærke forskel på, om man står med en billigere Pro til 7.500,00 kroner eller en Timberline 1300 til 24.000,00 kroner. Det er en rigtig lækker ting.

Selvfølgelig er det hele ikke kun guld og grønne skove, når man går ned i en Pro fremfor Ironwood eller Timberline. Først og fremmest har man jo sparet hjulene på de forreste ben væk, så man ikke længere kan trække grillen rundt. Man skal nu løfte den i forenden og trække den af sted. Endvidere har Traeger Pro 575 sjovt nok ikke en decideret Smoke Function, som de tidligere Pro 22 og -34 havde. Her skal der dog tilknyttes, at kødet får en fin røgring alligevel.

Alt i alt synes jeg, at Traeger Pro 575 har gjort det rigtig godt, og den passer fint til en familie på fire, som vi har her i husstanden. Dog mener jeg også, at Ironwood er blevet noget mere interessant for den almindelige husstand, efter at Traeger har lanceret deres Ironwood 650, der har de samme features og isolering som storebroderen 885. Men Traeger Pro 575 skal alligevel sendes ud af døren med en flot score på 8,5 og en Safe Buy Award. Scoren er givet ud fra, at Ironwood er kommet på banen i en ny udgave, der også tiltaler den mindre husstand mere, og at vi stadig har Timberline på toppen, der bare kan rigtig meget. En rigtig flot score, som Traeger kan være mere end stolte af.

Godt:

Byggekvalitet af højeste skuffe

Den nye D2 Direct Drive controller gør et godt stykke arbejde

En dejligt nem samleproces

Grillen er hurtig til at komme op i temperatur

Prisen er fornuftig for en grill i den kaliber

Blæseren sikrer en stabil og fornuftig varmefordeling i hele grillen, så alt tilberedes ens

Forberedt til pillesensor

Knapt så godt:

Der er ikke hjul på de forreste ben (Kræver at man løfter grillen, hvis den skal flyttes)

Et kantbånd til tætning af låget, så det ikke lukker varme ud den vej, havde været fint

Score: 8.5 + Safe Buy Award