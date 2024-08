Trust Gaming lancerer GXT 234 Yuni

Trust Gaming præsenterer i dag den nye USB-mikrofon GXT 234 Yunix, en kompakt og kraftfuld mikrofon, der er perfekt til streaming, indholdsskabelse og afslappet gaming.

12 aug. 2024 kl. 09:31 Af Maria DEL:

Uanset om den tilsluttes en PC, PlayStation eller Mac, forbedrer denne mikrofon spiloplevelsen. Den slanke RGB-belyste ring omkring mikrofonens fod tilføjer et farverigt og iøjnefaldende element til ethvert gamerværelse.

Selvom Yunix er mindre end mange andre USB-mikrofoner, leverer den imponerende ydeevne. Dens ultrakompakte design sikrer, at den ikke skygger for skærmen eller kommer i vejen, hvilket gør den ideel for streamere, indholdsskabere og podcastere med begrænset plads.

GXT 234 Yunix fås i farverne sort, hvid og lilla, og dens RGB-belysning hele vejen rundt om foden skaber et dynamisk og æstetisk look. Mikrofonens kardioid karakteristik og indbyggede popfilter sikrer en krystalklar lydoptagelse, der præcist gengiver stemmen.

Mikrofonen kan justeres i vinkel, så brugere nemt kan finde den optimale optageretning. Den er også udstyret med en mute-knap og hovedtelefonudgang, hvilket giver ekstra fleksibilitet i brugen. Den enkle USB-tilslutning gør det nemt at komme i gang med at chatte eller skabe indhold på både konsoller og computere.

Trust GXT 234 Yunix USB-mikrofonen er tilgængelig i farverne Booster Black, Winning White og Playful Purple til en vejledende udsalgspris på 299 kroner. Derudover er den eksklusive Amazon-udgave, Yami USB-gamingmikrofon, tilgængelig i Booster Black og Winning White.