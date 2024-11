Trust lancerer LED-belysningsserien, VYBZ

Trust lancerer i dag LED-belysningsserien, VYBZ, der er tilfører en ny dimension i et hvert gamerværelse.

6 nov. 2024 kl. 13:47 Af Kenneth Johansen

Hvert VYBZ- produkt kommer med 44 forprogrammerede lystilstande samt muligheden for at oprette og gemme sin personlige yndlingskombination af farve, effekter og lysstyrke. Dermed får brugeren fuld kontrol over belysningen i værelset, hvor det er muligt at vælge mellem en af tre stilfulde designmuligheder: Sekskanter, lysbarer eller lysslange.





VYBZ LED-sekskanterne fås både i et 9-pak startsæt og et 3-pak udvidelsessæt, som giver brugerne mulighed for at udvide deres lysopsætning med op til 21 paneler for at skabe seje geometriske figurer på væggen.

VYBZ LED lysbarer kommer i en pakke med 9 styks og leverer RGBIC-teknologi til en flydende farvefordeling af høj kvalitet. Lysbarerne er lette at samle og klikker nemt sammen, så det er muligt at lave sit eget foretrukne mønster.





Den 5 meter lange VYBZ LED lysslange fuldender trioen og giver mulighed for at opnå ultimativ fleksibilitet til at forme ethvert tænkeligt design fra dyr og ord til abstrakte mesterværker.

Alle designs giver til sammen mulighed for at skabe og tilpasse unikke former og designs med uendeligt mange muligheder for at vise gamerens unikke personligheder og kreativitet.

VYBZ kan styres på tre forskellige måder: Via Trust WiFi-appen, trådløs fjernbetjening eller vægkontrolpanel for den ultimative brugervenlighed. LED-belysningsserien er skabt til en nem installation, hvor alt, man skal bruge for at komme i gang med at skabe en imponerende stemning, allerede er inkluderet i æsken.

Sekskanter og lysbars leveres med forbindelsesstik, så de er klar til at tilslutte andre sekskanter og lysbars, og alle produkterne kan monteres på væggen ved hjælp af dobbeltklæbende tape eller skruer, der følger med produkterne.

Som en ekstra funktion inkluderer VYBZ-serien muligheden for at synkronisere lysene til din musik via den indbyggede mikrofon og stemmestyring via Google Home og Alexa.





Tilgængelig fra i dag, til vejledende pris:

VYBZ Hexagon 9-pak startsæt: 979 kr.

VYBZ Hexagon 3-pak udvidelsessæt: 299 kr.

VYBZ Light Bars 9-pak: 899 kr.

VYBZ 5 meter lysslange: 599 kr.