Trust VYBZ RGB

RGB er kommet for at blive i gaming værelserne verden over. Mulighederne med det farverige lys vokser og Trust er klar med et bud i deres VYBZ serie af RGB produkter, der kan bruges til at sætte stemningen i dit gaming værelse.

Centrale Specifikationer

Trust VYBZ består af tre produkter med måske lidt kryptiske navne, men sluttet af med en meget dækkende beskrivelse. Fælles for dem alle sammen er at du kan kontrollere dem enten via Trust WiFi app’en på din smartphone, via den medfølgende fjernbetjening eller med en god oldschool knap.

VYBZ serien består af GXT 902 VYBZ RGB Hexagon Light Panels, GXT 905 VYBZ RGBIC Wall LED Light Bars, GTX 904 VYBZ RGBIC 5M LED Neon Rope Light





En tur rundt om VYBZ

De tre produkter i Trust VYBZ serien giver et udvalg af muligheder for stil og indretning. De kan bruges enten for sig selv eller sammen for at udvide mulighederne for RGB belysning.

Det produkt i serien, som de fleste sikkert kan genkende i en eller anden form, er GTX 904 VYBZ RGBIC 5M LED Neon Rope Light, som er Trust version af det efterhånden velkendte LED Strip Light.

Trust har dog rykket sig fra det almindelige flade RGB LED bånd. I stedet er det, som navnet antyder, lidt mere som en reb med en mat hvidlig overflade som fungerer som diffuser for lyset, så det bliver mere jævnt.

Det er også et digitalt RGB bånd, så det er ikke begrænset til kun at kunne vise en farve af gangen, men kan derimod vise et væld af farver og effekter.

I pakken får man selve rullen med RGB Light Rope, en kontrolenhed, en strømforsyning, en fjernbetjening og så monteringstilbehør. Man kan bruge monteringstilbehøret til enten at skrue eller klistre LED Båndet op ved hjælp af de inkluderede beslag.

Ser vi på Hexagon Light Panels, så er det en lidt anden tilgang til RGB belysning i form af små lyspaneler, der kan bygges sammen side om side som man har lyst. Der er i alt ni RGB paneler med i pakken sammen med et kontrolpanel, hvor man tilslutter strøm. Ud over det er der en strømforsyning og en fjernbetjening.

Panelerne forbindes med monteringsbeslag, som holder panelerne sammen og sender strøm og signal videre. De skal vende på en bestemt måde, men Trust har været så praktiske at sørge for at gøre det tydeligt på beslagene, hvilken vej de skal vende.

Beslagene har skruehuller, så man kan montere dem på væggen eller en anden overflade via dem. Der er også skruer med til montering i pakken eller monteringstape, hvis man helst ikke vil lave huller i væggen.

Når man samler de ni paneler, kan man samle dem lige i den form man har lyst til. Hvis de ni paneler i pakken ikke er nok, er der mulighed for at købe udvidelsespakker med tre paneler mere.

Ud over den sekskantede form på panelerne er fronten på dem også lavet med et lidt vinklet design som bryder stilen lidt. Overfladen er mat hvid og fungerer som diffuser, som giver et jævnt lys over hele overfladen.

Det sidste produkt i serien er Wall LED Light Bars. Her er ideen lidt den samme som med Hexagon panelerne, men blot i en aflang form. Også her får man ni paneler og en kontrolenhed i pakken sammen med en strømforsyning og en fjernbetjening.

De forbindes på samme måde som Hexagon panelerne med monteringsbeslag. Her skal man dog være opmærksom på, at der er forskel på enderne af hver Light Bar. Den ene ende skal signal og strøm komme ind, mens det skal sendes videre i den anden ende.

Også her er der skruer og monteringstape med til montering. Helt som med Hexagon panelerne kan du også forbinde dem helt som du vil, naturligvis med de begrænsninger som deres udformning giver.

Toppen på hvert panel har et let mønstret overflade i mat hvid som giver et jævnt fordelt lys. Der er tre RGB zoner i hver Light Bar.





Opsætning, software og brug

Opsætningen af alle enheder i VYBZ serien foregår på den samme måde via Trust WiFi app’en. Et irritationsmoment for mig er dog, at Trust insisterer på, at man skal oprette en kontro hos dem, for at kunne bruge app’en.

Når man er kommet for det er opsætningen dejligt let og ligetil og hvert trin er forklaret og demonstreret fint i app’en.

I løbet af kort tid havde jeg alle tre muligheder i VYBZ serien tilføjet i appen, og herfra var det bare at vælge, hvilket lys og effekter man vil have.

Der er et bredt udvalg af funktioner at vælge imellem i app’en allerede under Scene menuen. Hver af dem kan dog tilpasses, som man har lyst til, hvis de ikke helt passer som man ønsker det.

Det er også muligt at lave sine helt egne opsætninger fra bunden med en kombination af farver og effekter.

Hvis man vil have lyset til at køre på et bestemt skema, er det også muligt at opsætte det via app’en. Så tænder og slukker tingene baseret på den tidsplan, du angiver i app’en.

Du kan også supplere med styring via den inkluderede fjernbetjening eller direkte på enhederne, da de alle er udstyret med knapper. Det synes jeg personligt er super rart at have med. Selv om apps og fjernbetjeninger er gode, så er det altid rart hurtigt at kunne tænde eller slukke en enhed uden at skulle finde ekstra tilbehør frem.





Pris

Trust angiver de vejledense udsalgspriser for VYBZ serien til 599 kroner for 5M Neon Light, 899 kroner for Wall Light Bars og 979 kroner for Hexagon Light Panel kittet. Hvis man vil have tre Hexagon paneler mere koster det yderligere 299 kroner.

Så det er ikke ligefrem en billig måde at få RGB bling i gaming hulen. Det falder dog nogenlunde i tråd med, hvad lignende produkter fra producenter, som fx Twinkly, koster så her skiller Trust sig hverken ud på den ene eller anden måde.





Konklusion

Trust har med VYBZ serien givet os masser af muligheder for at få gang i et RGB seup til gaming værelset. Mulighederne i VYBZ serien betyder at man selv kan vælge den løsning der passer bedst eller kombinere flere løsninger til et overflødighedshorn af RGB.

Opsætningen er let og fleksibel og det samme er styringen via enten app, fjernbetjening eller direkte på enhederne.

Man kan let vælge en af de mange præinstallerede effekter eller opsætte sin egen så det passer netop til den stil man ønsker.

Trust har måske ikke opfundet den dybe tallerken her, da der allerede findes lignede produkter på markedet med nogenlunde samme features og i samme prisleje. Så her er det lidt kedeligt at Trust ikke har forsøgt at ryste posen lidt.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en fint og velfungerende serie som dog ikke skiller sig synderligt ud på hverken features eller pris.





Fordele:

Let opsætning

Kan tilpasses meget

Velfungerende software





Ulemper: