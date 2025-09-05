Verbatim nyheder på IFA 2025

Med en ny transportabel 13.3” touch-skærm, smarte ladere med indbyggede ladekabler og lynhurtig SSD-opbevaring i lommestørrelse, sikrer Verbatims nye produkter, at alle kan fortsætte både arbejde og underholdning, når de er på farten.

5 sep. 2025 kl. 13:03 Af Kenneth Johansen

Verbatim fremviser i forbindelse med årets IFA-messe en række nye produkter. Værd at fremhæve er en ny transportabel IPS-skærm med HDR, touch-betjening og fleksibel tilslutning via både USB-C og HDMI. Takket være den magnetiske powerbank kan man tage skærmen med overalt og få op til to timers trådløs frihed.

For alle dem som er trætte af kabelrod og et utal af forskellige ladere, hver gang de skal ud ad døren, er der også godt nyt i form af den nyeste generation af smarte opladere, der ikke kun understøtter op til 100W, men også er udstyret med indbyggede USB-C kabler og mulighed for at lade op til seks enheder på en gang.

Og hvis du har brug for adgang til alt din data, uanset hvor du er, eller om du har adgang til en internetforbindelse, skal du have fat i den nyeste generation af transportable SSD-enheder i lomme-størrelse, der kombinerer friske designs med lynhurtige hastigheder i en størrelse, som du kan have med alle steder.



Den alsidige rejsemakker til både Excel og spil

Med sine 13.3”, IPS-panel og understøttelse af HDR er Verbatims nyeste monitor et stærkt valg for enhver, der har brug for mere skærmplads. Med tilføjelsen af en 5000mAh power bank, som magnetisk tilsluttes på skærmens bagside, har Verbatim sørget for, at der ikke kun er tale om en monitor til hjemmebrug, men en transportabel løsning som er lille nok til, at den passer i de fleste tasker, men samtidig med en størrelse og billedkvalitet der vil gøre en stor forskel for dig, når du tager den med på farten.

Og der er ingen grund til at frygte for transportskader, for hele skærmen er beskyttet af en stærk aluminiumsramme, der sørger for at holdbarheden er i top.

Med et touch-panel sørger Verbatim for en gnidningsfri oplevelse ved brug. Alle funktioner kan tilgås ved at trykke direkte på skærmen, hvilket særlig er brugbart, når pladsen er begrænset og det hele skal gå stærkt. Den nemme tilslutning med USB-C og HDMI sikrer også, at her ikke kun er tale om en monitor, der kan hives frem, når der skal knuses tal i Excel, men at den gør sig lige så godt som makker til din spillekonsol.





Glem kabelrodet og den evige jagt på forsvundne opladere

Kabelrod og jagten på lige præcis dén vigtige oplader, som altid synes at være forsvundet, er en frustrerende, men helt normal start på både ferie og hverdag for de fleste, men sådan behøver det heldigvis ikke længere at være.

Med Charge’n’Travel Universal Adapter har Verbatim nemlig lavet en schweizerkniv af en oplader, der er i stand til at oplade hele seks enheder på én gang, til trods for at der er tale om en lille lader med en vægt på kun 285 gram, du kan have med alle steder.

Med op til 70W ladekapacitet er den samtidigt stærk nok til at kunne oplade de fleste bærbare computere samt tablets, telefoner og meget andet.

Charge’n’Travel Universal Adapter understøtter som standard EU, UK, US, AU og kinesiske stik, og har indbyggede USB-C og USB-A porte (med understøttelse af QC 4+ opladning). Man kan også endegyldigt pakke frygten for glemte kabler sammen, da den som standard er udstyret med to indbyggede USB-C kabler på næsten en meters længde hver, der hver understøtter 70W’s opladning.

Har man brug for en endnu mindre størrelse med endnu større opladningskapacitet, er Verbatim også klar med Mini GaN Wall Charger, der til trods for at ligne en helt almindelig telefonoplader er i stand til at oplade med op til 100W. Med fire porte (2x USB-C PD 100W, 1x USB-C PD 20W og 1x USB-A QC 3.0) kan man lynhurtigt oplade fire enheder på samme tid.



Alt din data i lommen

Hvis tanken om opbevaring af din data i den digitale sky ikke er noget, der appellerer til dig, og du derimod ønsker en lokal kopi, som du kan have med dig på alle steder og alle tidspunkter, kan løsningen være en Pocket SSD fra Verbatim, der med sin lille størrelse på knap 10cm i længden og vægt på kun 58 gram snildt kan sættes i dit nøglebundt.

Den fysiske størrelse til trods er der dog ikke gået på kompromis med hverken kapacitet eller sikkerhed. Pocket SSD kan købes i både 1TB og 2TB versioner, hvilket for de fleste vil være nok plads til både billeder og dokumenter, og med læse- og skrivehastigheder på op til 1000MB/s kommer du sjældent til at vente længe på din data. Den dedikerede Nero Backup software sørger yderligere for, at backup af din data foregår nemt og hurtigt.

Pocket SSD kan lige nu købes i en såkaldt Summer Edition, der foruden nye, friske farver også inkluderer en slidstærk gummiskal der både giver bedre greb og beskyttelse, hvis uheldet skulle være ude.

Hvis du i stedet har brug for en lidt mere industriel løsning til dine data, men stadig ønsker det hele i et transportabelt format, er Metal Mini SSD et godt bud. Nøglering-formatet er skiftet ud med en robust metalskal, og skrive- og læsehastigheder er skruet yderligere op til henholdsvis 2000MB/s (read) og 1750MB/s (write) med en kapacitet på helt op til 1TB.



Det hele forbindes med et USB-C kabel (en USB-A adapter følger med), og kan bruges med både Windows og Mac OS.