xTool løfter sløret for xTool P3

xTool har i dag præsenteret xTool P3, deres nyeste Laser Cutter. Der er tale en en CO₂ laser cutter, som sigter efter at gøre professionelle kreative værktøjer tilgængelige for alle med kraftig hardware og AI hjælp.

Med xTool P3 tager udviklingsholdet hos xTool et stort skridt frem i forhold til den kraft de tilbyder i deres comsumer maskiner. Med xTool P3 får man en kraftig 80W CO₂ laser, som kan kombineres med en 5W IR laser til mindre opgaver.

Med den slags hardware åbnes et væld af nye muligheder og materialer. Man får nu muligheden for at skære flere og tykkere materialer let og bekvemt. Alt sammen på et stort arbejdsområde på hele 915 × 458 mm.

Det betyder dog også at der er tale om den stor maskine som kræver plads. Det er endnu mere udpræget hvis man også bruger noget af de meget tilbehør som også kan købes sammen med xTool P3 som fx deres Air Purifier 2 MAX.





xTool P3:





Ukompromitteret kraft, ubegrænset potentiale

Ekstra stort arbejdsområde på 915 × 458 mm, 80W industri-grade laser, markedsledende hastighed på 1200 mm/s og et robust, modulært tilbehørssystem. Inkluderer bl.a. et 5W infrarødt lasermodul til metalbearbejdning, en integreret Intelligent Conveyor Feeder til udvidelse af arbejdsområdet, en RA3 Smart & Quick-Swap Rotary til gravering af cylindriske emner som kopper eller flasker samt en stor SafetyPro™ AP2 Max luftrenser for at sikre et rent og sikkert arbejdsmiljø.





Let intelligens, fejlfri skabelse

ACS™ (Automated Creation System™) leverer fuldautomatiske, intelligente workflows. Dobbeltkameraer giver realtidsvisning og optagelse af arbejdsområdet og muliggør præcis Auto-Positioning. LiDAR Ranging System arbejder sammen med AutoLift Base for at sikre nøjagtig autofokus og højdejustering. // Smart material recognition giver parameterråd; 3D-modelleringsvisning til buede eller uregelmæssige objekter med RA3 Smart & Quick-Swap Rotary; avanceret Full-Frame Passthrough Preview med AI-stitching muliggør realtidsvisning af store projekter; Auto-nesting og Batch Fill maksimerer materialeforbrug og effektiviserer serieproduktion — alt sammen for at hjælpe skabere og små virksomheder med at spare tid og arbejde mere effektivt.





Professionel pålidelighed, kreativ tryghed

Aktiv branddetektion og -slukning til realtids overvågning og automatisk respons, Class 1 fuldt indkapslet sikkerhedsdesign samt integreret inverter-vandkøler, der sikrer stabil ydeevne under lange og krævende opgaver.