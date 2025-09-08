xTool præsenterer F2 Ultra UV på IFA 2025

Med F2 Ultra udvider xTool sit produktportefølje og tilbyder nye muligheder for højpræcisionsgravering. En særlig funktion er evnen til at skabe indviklede designs inde i glas.
F2 Ultra er udviklet som et direkte svar på den stigende efterspørgsel efter høj kvalitet inden for gravering af glas og andre sarte materialer. Enheden arbejder med en 5-watt UV-laser (355 nm) og benytter en koldbearbejdningsproces (fotokemisk ablation). Dette gør det muligt at gravere mikroskopisk fine detaljer – uden varmebelastning, smeltning af materialet, grater eller røg.
Selv følsomme materialer som glas, krystal, plast eller varmesensitive elektroniske komponenter forbliver upåvirkede.
Nøglefunktioner i xTool F2 Ultra UV:
xTool F2 Ultra UV-lasergraver bliver tilgængelig i fjerde kvartal af 2025. Priser og særlige introduktionstilbud vil blive annonceret forud for lanceringen.