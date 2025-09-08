xTool præsenterer F2 Ultra UV på IFA 2025

xTool præsenterede for første gang den nye xTool F2 Ultra UV-lasergraver på IFA 2025, med markedsintroduktion planlagt til fjerde kvartal af 2025.

8 sep. 2025 kl. 11:02 Af Kenneth Johansen

Med F2 Ultra udvider xTool sit produktportefølje og tilbyder nye muligheder for højpræcisionsgravering. En særlig funktion er evnen til at skabe indviklede designs inde i glas.

F2 Ultra er udviklet som et direkte svar på den stigende efterspørgsel efter høj kvalitet inden for gravering af glas og andre sarte materialer. Enheden arbejder med en 5-watt UV-laser (355 nm) og benytter en koldbearbejdningsproces (fotokemisk ablation). Dette gør det muligt at gravere mikroskopisk fine detaljer – uden varmebelastning, smeltning af materialet, grater eller røg.

Selv følsomme materialer som glas, krystal, plast eller varmesensitive elektroniske komponenter forbliver upåvirkede.

Nøglefunktioner i xTool F2 Ultra UV:

Inde-i-glas gravering: Skaber detaljerede designs inde i glas for unikke optiske effekter.

Fineste detaljer uden materialeskader: Koldbearbejdning forhindrer brændemærker eller deformation.

Alsidigt materialevalg: Velegnet til glas, krystal, metaller, plast og mere.

Øget sikkerhed: Lukket kabinet med integreret øjenbeskyttelse.





xTool F2 Ultra UV-lasergraver bliver tilgængelig i fjerde kvartal af 2025. Priser og særlige introduktionstilbud vil blive annonceret forud for lanceringen.